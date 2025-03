Une box Internet et un forfait 5G à 19,99 euros : que vaut l'offre spéciale de Free ?

Free via de lancer une série spéciale sur Veepee, incluant une box Internet un forfait 5G illimité pour 19,99 euros par mois seulement. Une offre attractive de prime abord, mais qui mérite quelques précisions sur ses limitations.

Depuis plusieurs années déjà, Free passe par la plateforme Veepee (ex Ventes Privées) pour proposer des offres spéciales à durée limitées. Jusqu'à présent, il s'agissait essentiellement de promotions sur des box Internet et des forfaits téléphoniques. Des opérations à durée limitée, qui s'accompagnait assez souvent de tarifs très intéressants. Mais ce mardi 18 mars 2025, l'opérateur a tenté une première avec une formule combinant les deux, à savoir une Freebox Révolution Light associée à son fameux forfait 5G illimité pour seulement 19,99 euros par mois. De quoi séduire de nouveaux clients attirés par ce prix sans équivalent sur le marché, d'autant qu'elle est sans engagement. Sauf qu'avant de se précipiter, il convient de bien examiner les conditions et les caractéristiques de cette offre très spéciale.

Série spéciale Free : une box limitée et un tarif bas uniquement la première année

En premier lieu, cette offre est réservée aux personnes qui n'ont été abonnée à une formule promotionnelle de Free au cours des 36 derniers mois, ce qui exclut d'emblée certains clients récents. Ensuite, pour en profiter, il faut résider dans situées une zone dégroupée en ADSL/VDSL ou en fibre et être éligible au service de télévision via Internet. Là encore, tout le monde ne pourra pas y prétendre, même si la couverture de Free est aujourd'hui très étendue sur le territoire.

Ensuite, il faut savoir que la Freebox Révolution n'est pas une box de dernière génération. Lancée en 2010, elle souffre de nombreuses limitations par rapport à des modèles plus récents. Si elle gère bien l'ADSL/VDSL et la fibre, elles t limitée en débit : 1 Gbit/s en descendant 700 Mbiyt/s en montant au maximum avec la fibre. C'est tout à fait suffisant pour de nombreux usages, et pas uniquement en solo, mais inférieur à ce que l'on trouve sur des box fibre modernes qui atteignent ou dépassent les 5 Gbit/s comme la Freebox Pop ou la Freebox Ultra.

Plus gênant en pratique, la Freebox Révolution ne gère pas la 4K, devant se limiter à de la Full HD classique. Là encore, cde n'est pas rédhibitoire, une compris pour regarder des plateformes de streaming limitées à cette définition dans leurs formules les moins chères. Mais c'est une limitation pour les cinéphiles amateurs de belle image. Surtout, en raison de son âge, la Freebox Révolution est encore cantonnée au Wi-Fi 5, bien moins performant – à la fois en couverture et en débit – que le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 7 que l'on trouve sur toutes les box modernes. Une limitation un brin pénalisante pour les adeptes du sans fil, même s'il est possible d'améliorer la couverture à l'aide de répéteurs proposés en option.

Pour autant, la Freebox Révolution conserve encore de nombreuses qualités. Son module Server est toujours équipé d'un disque dur de 250 Go permettant de stocker toutes sortes de fichiers, y compris des enregistrements vidéo, et de les partager en réseau. Et son module Player intègre un lecteur Blu-ray, compatible CD et DVD, qui permet de lire toutes sortes de disques optiques. Un héritage très appréciable, même si le streaming a pris el pas sur les supports physiques. Enfin, la Freebox Révolution donne toujours accès à de très nombreux services, avec notamment plus de 240 chaînes TV incluses, du Replay, et OQEE Ciné, la plateforme de streaming de Free qui propose des centaines de films et de séries en illimité à la demande.

Le forfait téléphonique associé à l'offre est bien connu aussi. Il intègre des appels, des SMS et MMS mais aussi de la data en illimité en France, en 5G ou en 4G selon la couverture disponible (35 Go à l'étranger dans 110 pays). À noter que les appels, SMS et MMS sont aussi en illimité dans les DOM, en Europe et dans plusieurs pays (USA, Canada, Australie, Israël ou encore Afrique du Sud).

Reste la question du prix. Car l'offre spéciale de Free n'est proposée à 19,99 euros par mois que la première année. Très classiquement, le tarif augmente au bout d'un an. Et là, les choses se compliquent en se dissociant. La box passe ainsi à 29,99 euros par mois, qui correspond exactement au prix habituel de la Freebox Révolution Light seule. Le forfait téléphonique associé à l'offre, qui est "offert" pendant la première année – il est facturé zéro euro – passe lui aussi à son prix normal, soit 19,99 euros par mois en théorie, mais 15,99 euros par mois pour les clients Freebox (une seule réduction par foyer toutefois). On retombe donc sur les tarifs habituels de Free, sans aucune promotion.

Pour faire simple, et pour résumer, cette offre spéciale de Free n'est réellement très intéressante que la première année quand elle est facturée 19,99 euros par mois tout compris. Après, le prix total grimpe à 35,99 euros par mois (29,99 + 15,99), ce qui est moins aguicheur. Et le tout, sans compter les frais divers (49 euros de frais de mise en service, 59 euros de frais en cas de résiliation plus 20 euros par répéteur en option). En cherchant un peu, on trouve des formules moins chères chez d'autres opérateurs, avec une box Internet et un forfait téléphonique, même si les services proposés ne sont pas identiques (volume de data, chaînes TV, etc.). À chacun donc de faire soigneusement ses calculs – et sur plusieurs années ! – avant de craquer, sachant que la promotion Veepee n'est valable que jusqu'au 31 mars.