Fin de Numericable : SFR coupera le coaxial à la fin 2025 pour passer à la vraie fibre

SFR vient d'annoncer la fin prochaine du coaxial, cette technologie de connexion hybride à Internet. L'opérateur prévient ses derniers abonnés câblés d'une coupure de service pour basculer totalement vers la fibre optique.

C'(est bientôt la fin d'une ère pour Numericable. SFR, son propriétaire depuis 2014, a annoncé qu'il mettra un terme à l'exploitation de son système de connexion à Internet qui repose sur un réseau câblé à terminaison coaxiale d'ici à la fin 2025. Hérité de Numericable, ce réseau sera entièrement remplacé par de la fibre optique jusqu'au domicile, comme celui utilisé par les autres opérateurs. Cette décision marque un tournant pour des milliers d'abonnés qui devront migrer vers une offre de fibre plus performante ou envisager de changer de fournisseur d'accès à Internet.

Depuis le rachat de Numericable, SFR a maintenu deux types de technologies pour fournir Internet à ses clients. Le premier, connu sous le nom de FTTB (Fiber to the Building, ou fibre jusqu'à l'immeuble en français), combine fibre et câble coaxial. La fibre est déployée jusqu'au pied des immeubles, mais la connexion finale aux logements se fait via un câble coaxial en cuivre, avec une prise terminale similaire à celle des antennes TV : un support limité, avec des débits bien moins élevés que la fibre optique. L'autre technologie, le FTTH (Fiber to the Home, ou fibre jusqu'à l'habitation), permet de raccorder directement les habitations via la fibre, offrant des débits bien plus élevés et stables. C'est cette différence profonde qui fait qu'on qualifie souvent le coaxial de "fausse fibre".

Fin du coaxial : un passage à la fibre intégrale pour l'avenir

À partir du 31 décembre 2025, les abonnés utilisant le FTTB devront soit basculer vers une offre fibre FTTH de SFR, soit changer de fournisseur. L'opérateur promet une transition sans heurts pour ceux qui choisiront de rester, avec des débits pouvant atteindre jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en téléversement, grâce à des équipements de dernière génération, dont le Wi-Fi 6. Cependant, pour ceux qui ne sont pas encore couverts par le réseau fibre de SFR, cette migration pourrait nécessiter des travaux d'installation pour la pose d'une nouvelle prise fibre optique à domicile.

La décision de SFR s'inscrit dans une volonté de modernisation de ses infrastructures. Depuis plusieurs années, l'opérateur privilégie le déploiement du FTTH, une technologie plus coûteuse à installer, mais offrant de bien meilleures performances à long terme. Les autres grands fournisseurs d'accès, comme Orange, Bouygues et Free, ont déjà abandonné depuis longtemps les technologies hybrides pour se concentrer sur des réseaux 100 % fibre.

Pour les clients, l'abandon du réseau coaxial signifie une nette amélioration en matière de vitesse et de stabilité de connexion. Toutefois, cette transition suscite quelques interrogations, notamment concernant certaines fonctionnalités avancées, comme l'IPv4 fullstack ou le mode bridge, dont l'avenir au sein des nouvelles offres n'a pas encore été clairement précisé par SFR.

La disparition progressive du coaxial symbolise la fin d'un modèle technologique hérité de la distribution de la télévision (par câble), une technologie hybride qui aura contribué au développement de l'Internet haut débit en France. Sa fin était inéluctable et indispensable pour des services plus adaptés aux usages numériques d'aujourd'hui et de demain. On a désormais la date de ses funérailles.