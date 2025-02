Sosh fait enfin passer sa fibre à 1 Gbit/s (sans changement de prix)

Sosh rattrape un peu son retard sur la concurrence en faisant passer le débit de sa fibre à 1 Gbit/s, sans changer le prix de son offre. Un progrès appréciable pour les fidèles de la marque low-cost d'Orange.

Sosh, la marque low-cost d'Orange, franchit un cap décisif en faisant passer le débit de sa fibre à 1 Gbit/s, sans modification de son tarif. Il était temps car, depuis son lancement, cette offre proposait des performances en retrait par rapport à ses concurrents. Avec cette nouvelle mise à jour, Sosh revient enfin dans la course,.

Pour 25,99 euros par mois, les abonnés de Sosh ont désormais accès à des débits allant jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi. Cela représente un bond significatif par rapport à l'ancienne offre qui se limitait à 400 Mbit/s symétriques. Si l'offre n'inclut pas la télévision, une option TV est disponible à 5 euros supplémentaires par mois, offrant ainsi une certaine flexibilité. Elle inclut une b Livebox 5, avec du Wi-Fi 5 et quatre ports Ethernet à 1 Gbiyt/s. Le tout est sans engagement, permettant aux abonnés de résilier facilement, moyennant 50 euros de frais (jusqu'à 100 euros remboursés pour ceux quittant leur opérateur précédent).

Fibre Sosh : un prix correct, mais Bouygues fait mieux

Ce changement intervient dans un contexte de concurrence accrue sur le marché français de la fibre. Depuis quelques mois, les opérateurs rivalisent d'offres plus rapides et plus compétitives. Bouygues Telecom, par exemple, propose une offre Pure Fibre à 8 Gbit/s pour seulement 23,99 euros par mois, une proposition difficile à égaler en termes de débit. Free, de son côté, continue de séduire avec sa Freebox Révolution Light à 19,99 euros par mois pendant la première année (29,99 euros ensuite), offrant des débits de 1 Gbit/s en descendant et 600 Mbit/s en montant. Quant à SFR, sa filiale Red by SFR propose un débit symétrique de 1 Gbit/s pour 23,99 euros par mois, sans option TV.

Fournisseur Offres Vitesse Prix Just LiveboxInternet, Téléphone 400 Mb/sFibre 19.99 €

33.99 € Voir Freebox Révolution LightInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 €

29.99 € Voir Bbox fitInternet, Téléphone 600 Mb/sFibre 19.99 €

32.99 € Voir Box RED FibreInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 23.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 8 Gb/sFibre 23.99 € Voir LiveboxInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 24.99 €

42.99 € Voir La Boîte SoshInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 25.99 € Voir Box RED + TVInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 28.99 € Voir VitalInternet 1 Gb/sFibre 29.90 €

34.90 € Voir Freebox PopInternet, TV, Téléphone 5 Gb/sFibre 29.99 €

39.99 € Voir

Bien que Sosh soit légèrement en retrait sur le débit d'envoi par rapport à SFR, l'opérateur peut compter sur la qualité du réseau Orange pour convaincre. En effet, le réseau Orange est réputé pour sa fiabilité, un argument de poids face à des concurrents comme Bouygues ou Free. De plus, contrairement à des offres à très haut débit comme celle de Bouygues à 8 Gbit/s, qui pourraient sembler excessives pour un usage domestique classique, l'offre de Sosh reste équilibrée. Avec 1 Gbit/s en descendant, elle répond largement aux besoins actuels des foyers, même pour des usages exigeants comme le streaming 4K, les jeux en ligne ou le télétravail.

Sosh parvient ainsi à rattraper son retard, en s'alignant enfin sur le standard du marché, sans pour autant sacrifier son positionnement tarifaire attractif. Si l'on ajoute à cela l'absence d'engagement, l'offre fibre de Sosh devient une option solide pour ceux qui cherchent à concilier prix abordable et performances satisfaisantes. Cela dit, les consommateurs plus exigeants ou à la recherche des dernières innovations technologiques pourraient toujours se tourner vers les offres ultra-rapides de Bouygues ou SFR.