Plus originaux que Kinder ou Sephora, ces calendriers de l'Avent vont vous surprendre

Les calendriers de l'Avent ont le vent en poupe depuis quelques années. Y compris auprès des adultes qui, loin de se contenter de chocolats ou de produits beauté, cherchent désormais des produits plus insolites, et même coquins..

Chaque année, les calendriers de l'Avent reprennent leur place sur les étagères dès novembre. Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les plus jeunes ne sont pas les seuls aficionados de cette coutume ! De plus en plus d'adultes cherchent à renouer avec leur âme d'enfant et à se faire plaisir en attendant Noël.

En période d'instabilité et d'incertitude, le calendrier se présente comme un rituel rassurant, une attente et un effet d'anticipation positif qui fait du bien au cœur et au moral. Au final, c'est tout un marché qui s'est développé, à tel point que certains sites de vente se sont spécialisés dans ce ce domaine, à l'instar du bien nommé Calendrier de l'Avent. Et ils proposent désormais bien plus que les traditionnels chocolats. Produits de beauté, bijoux, jouets, figurines Disney ou Harry Potter… On trouve absolument de tout, pour tous les goûts et tous les coûts.

Les amateurs de boissons chaudes ont ainsi vu fleurir des calendriers consacrés aux thés et aux infusions parfumées – parfait pour une parenthèse enchan-thé ! D'autres se tournent vers le terroir : tapenades, miels, petites confitures, fromages ou encore saucissons viennent tenter les gourmets. On trouve même des calendriers spécial Bretagne – ils sont partout ! – ou Ch'ti, avec les mets emblématiques de ces régions. Les amateurs d'alcool ne sont pas en reste, puisqu'il existe aussi des calendriers de bières artisanales, de whisky et autres boissons pour adultes – à consommer avec modération !

© Calendrier de l'Avent

Plus inattendus encore, les calendriers dédiés aux pierres énergétiques ou aux rituels ésotériques se multiplient. Derrière chaque porte se cache un cristal, une bougie, un pendule, un mini-grimoire ou un encens pour purifier l'atmosphère. Une manière d'aborder décembre comme un chemin spirituel plutôt que comme un simple décompte festif. On trouve aussi des formats plus originaux, comme des boîtes à outils, des Lego, des graines à semer, une grande énigme à résoudre ou encore des... hameçons de pêche.

Les amoureux des animaux ne sont pas en reste, puisqu'ils peuvent partager les festivités avec leurs animaux de compagnie, avec des calendriers dédiés à nos boules de poils ! De quoi instaurer un petit rituel de complicité !

Et puis, il y a ceux qui patientent autrement, avec une pointe d'audace. Car le marché s'est emparé d'un segment que peu auraient imaginé il y a encore quelques années : les calendriers de l'Avent érotiques. Dans ces coffrets, ni chocolat ni breloque, mais des jeux de couple, accessoires de BDSM léger, sextoys et autres délicates provocations destinés à réchauffer les longues soirées d'hiver. Dorcel, Passage du désir, Sinful... Chacun son style ! Parfait pour faire monter l'excitation avant la date butoir du 24 décembre !

Pour ceux qui n'en auraient pas assez, il existe des calendriers de l'Après : c'est le même principe, mais sur une période s'étalant du 25 au 31 décembre, histoire de quitter la magie de Noël en douceur. Quand on tient un filon, il faut l'exploiter jusqu'au bout !