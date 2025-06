Ce pays va imposer les panneaux solaires et les pompes à chaleur dans les logements

Un gouvernement européen vient de prendre une décision radicale : d'ici à 2030, toutes les nouveaux logements devront être équipés de panneaux solaires et de pompes à chaleur pour réduire les factures d'électricité.

Et si demain, construire une maison sans panneaux photovoltaïques devenait tout simplement illégal ? C'est exactement ce que prévoit un État européen, qui s'apprête à faire entrer dans la loi une obligation inédite : chaque logement neuf devra produire sa propre électricité et utiliser un chauffage à faibles émissions. Un tournant radical dans la manière de penser le bâtiment résidentiel.

À travers cette réforme, ce pays entend non seulement atteindre ses objectifs climatiques, mais aussi alléger les factures d'énergie de millions de citoyens. Les autorités promettent que les nouvelles maisons deviendront plus économiques à vivre dès leur livraison, grâce à des équipements installés "par défaut" : panneaux solaires en toiture et pompe à chaleur pour remplacer les traditionnelles chaudières à gaz ou au fioul.

Baptisée Future Homes Standard, la norme en question sera officiellement présentée à l'automne. Elle prévoit que l'ensemble des nouvelles constructions devront répondre à un niveau d'efficacité énergétique très élevé. Selon les estimations fournies par le gouvernement, une maison type pourra économiser jusqu'à 600 euros par an environ sur sa facture d'électricité grâce à l'installation de panneaux solaires. Avec une batterie de stockage, ces économies peuvent grimper jusqu'à 90 %.

© romaset - Adobe Stock

Derrière cette réforme se cache un vaste projet de société : construire 1,5 million de logements d'ici à 2029 pour répondre à la crise du logement. Mais pas n'importe comment. Le gouvernement veut que ces nouvelles habitations deviennent un levier de souveraineté énergétique, en produisant de l'électricité propre, locale, et en réduisant le recours aux énergies fossiles.

Ce pays, c'est le Royaume-Uni. Sous l'impulsion du Premier ministre Keir Starmer, il mise sur une révolution tranquille : transformer chaque nouveau foyer en petite centrale bas carbone. Pour faciliter cette transition, certaines démarches administratives ont été allégées : il n'est plus nécessaire d'obtenir un permis pour installer une pompe à chaleur à moins d'un mètre de sa limite de propriété. Et une aide publique allant jusqu'à 7 500 livres (8800 euros environ) est proposée pour remplacer les chaudières anciennes.

Ce virage réglementaire, salué par les industriels de l'énergie, ne se limite pas à une question d'équipements. Il marque un changement de philosophie : celle d'une maison pensée dès sa conception pour produire, économiser, et s'intégrer à un réseau électrique en pleine mutation. Le Royaume-Uni espère ainsi inspirer d'autres pays à faire le pari de logements durables et plus sobres.