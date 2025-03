Les comptes bancaires limités à 3000 euros dès avril ? Le point sur la rumeur

C'est la rumeur qui agite les réseaux sociaux en ce moment : les comptes bancaires courants seraient limités à 3 000 euros dès ce mois d'avril. Alors, info ou intox ? On fait le point sur la situation, plus complexe qu'il n'y parait.

Une rumeur persistante circule depuis maintenant quelques mois sur Internet. Peut-être l'avez vous vue passer sur les réseaux sociaux ou en titre d'un article de presse – que vous n'avez pas forcément lu d'ailleurs : les banques s'apprêteraient à limiter les comptes courants à 3 000 euros dès avril 2025. Comment ? Pourquoi ? De quel droit ? Mais quelle est donc cette dictature ? On nous empêcherait donc de disposer comme bon nous semble de notre propre argent ? Vous l'aurez compris, cette perspective fait verser beaucoup d'encre et suscite l'indignation. Mais il s'agit en réalité d'une fausse information dérivée d'une nouvelle bien réelle.

Limitation de 3000 euros : une mesure pour l'euro numérique seulement

Autant vous rassurer tout de suite : contrairement aux déclarations alarmistes qui fleurissent sur Internet, cette mesure ne concerne absolument pas les comptes courants traditionnels. Le plafond de 3 000 euros concerne uniquement les portefeuilles numériques liés au futur euro digital qui sera prochainement lancé par la Banque Centrale Européenne (BCE), afin d'encadrer l'utilisation de cette monnaie électronique et d'éviter une migration massive des dépôts des banques traditionnelles vers ces nouveaux portefeuilles.

Mais qu'est-ce que l'euro numérique exactement ? Il s'agit d'une nouvelle forme de monnaie, électronique cette fois, émise par l'Eurosystème (la BCE et les banques centrales nationales de la zone euro) et accessible à tous les citoyens et entreprises. Pour simplifier, c'est comme la représentation virtuelle de la monnaie fiduciaire – ce que l'on utilise lorsque l'on paye par carte bancaire – mais sans certaines caractéristiques de la monnaie fiduciaire. Il ste destiné à exister en parallèle des espèces, sans pour autant les remplacer, et se présente comme une réponse à la demande croissante de paiements électroniques, à la baisse significative de l'utilisation des espèces et aux transactions instantanées transfrontalières.

Alors que l'euro numérique est actuellement en phase de test, cette limitation de 3 000 euros vise avant tout à s'assurer de la stabilité financière et du fonctionnement normal des banques privées. Elle peut donc tout à fait être amenée à évoluer à l'avenir. Pour la majorité des Français, cette nouvelle mesure ne changera donc rien à leurs opérations bancaires habituelles – virements, prélèvements, retraits –, qui continueront de fonctionner normalement. Seuls les clients qui décideront, de façon volontaire, d'adopter l'euro numérique devront composer avec ce plafond de 3 000 euros sur leur portefeuille courant.