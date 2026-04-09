Microsoft va enfin corriger ces deux défauts agaçants qui ralentissent Windows 11

Après des années de plaintes, Microsoft s'attaque à deux irritants bien connus de Windows 11 : le menu contextuel du clic droit et le panneau des réglages rapides, tous deux réputés pour leur lenteur agaçante.

Cliquer avec le bouton droit sur un fichier dans l'Explorateur et attendre que le menu daigne apparaître : voilà une scène familière pour quiconque utilise Windows 11 au quotidien. Même constat du côté des réglages rapides, ce panneau accessible depuis la barre des tâches en cliquant sur les icônes Wi-Fi, son ou batterie. Lorsqu'on l'ouvre, il lui faut parfois plusieurs secondes pour s'afficher, et certains éléments mettent un moment supplémentaire à se charger. Ces deux points noirs ont accumulé les critiques depuis le lancement du système en 2021. Microsoft vient officiellement de reconnaître le problème et s'engage à y remédier.

Refonte de Windows 11 : le clic droit et les réglages rapides dans le viseur

Microsoft a confirmé au site spécialisé Windows Latest qu'il teste actuellement une nouvelle version des réglages rapides, conçue pour s'afficher instantanément, y compris les boutons et les sous-pages d'actions. Les ingénieurs de Redmond auraient fixé des objectifs internes précis pour atteindre ce résultat. Les tests ont notamment mis en évidence qu'après avoir activé ou désactivé le Wi-Fi, ou s'être reconnecté à un autre réseau, le panneau peut mettre plusieurs secondes à refléter l'état réel de la connexion. Le même décalage s'observe avec le Bluetooth.

Le menu contextuel du clic droit, lui aussi, va bénéficier d'un coup d'accélérateur. Microsoft a précisé que le chargement des options au clic droit dans l'Explorateur de fichiers et dans d'autres zones du système sera rendu plus rapide. Une correction attendue de longue date, tant ce délai – parfois d'une seconde ou deux – rompt le rythme de travail de façon répétée.

Ces deux chantiers s'inscrivent dans une démarche plus large annoncée par Microsoft le 20 mars dernier (voir notre article). La firme s'est engagée à améliorer fondamentalement Windows 11, avec des promesses portant sur le menu Démarrer, la barre des tâches et l'ensemble des zones du système pour qu'elles se chargent instantanément.

Refonte de Windows 11 : un chantier de fond, pas de simples correctifs

La lenteur des réglages rapides n'est pas anodine : ce panneau est le point d'accès central pour couper le Wi-Fi, régler le volume ou activer le mode avion. Qu'il tarde à réagir, c'est toute la fluidité du poste de travail qui en pâtit. Le centre de notifications va également gagner en réactivité, afin d'afficher les alertes plus vite et de les faire disparaître plus rapidement.

Au-delà de la simple correction de bugs, Microsoft profite de l'occasion pour enrichir les réglages rapides. Un glisser-déposer permettra bientôt de réorganiser l'ordre des boutons à sa convenance, et une nouvelle sous-page dédiée à l'économie d'énergie donnera accès à un bouton pour basculer entre les thèmes clair et sombre, ainsi qu'à des réglages de luminosité et de mode d'alimentation.

Ces améliorations s'inscrivent dans un calendrier progressif. Les nouveautés devraient d'abord être déployées auprès des membres du programme Windows Insider avant d'être intégrées aux mises à jour mensuelles accessibles à tous les utilisateurs, à partir d'avril et tout au long de l'année 2026. Le vice-président de Microsoft Scott Hanselman a précisé que des changements arriveraient chaque mois cette année – un rythme soutenu que l'entreprise devra tenir.

Refonte de Windows 11 : des promesses à tenir dans la durée

Microsoft prévoit pas moins de dix-huit changements majeurs pour Windows 11 en 2026, parmi lesquels la possibilité de déplacer la barre des tâches, une réduction de la présence de l'IA Copilot dans les applications, et une refonte de l'interface des Paramètres pour la rendre plus lisible. Un programme ambitieux, dont la réalisation sera scrutée de près par une base d'utilisateurs souvent échaudée par les promesses non tenues du passé.

Car l'enjeu dépasse ces deux menus. Près de cinq ans après sa sortie, Windows 11 peine toujours à convaincre une partie des utilisateurs, et les critiques portant sur ses lenteurs et son manque de réactivité ont parfois retardé la migration depuis Windows 10, dont le support grand public prend fin en octobre 2026. Corriger ces irritants du quotidien est donc autant une question de crédibilité technique qu'une nécessité commerciale pour Microsoft. Reste à voir si l'exécution sera à la hauteur des annonces.