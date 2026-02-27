Mise à jour KB5077241 pour Windows 11 : à boire, à manger, et à jeter

Entre correctifs indispensables, gadgets discutables et outils appréciables, la mise à jour facultative KB5077241 pour Windows 11 illustre une fois encore la dispersion des efforts de Microsoft, sans répondre aux problèmes de qualité les plus pressants.

Depuis quelques jours, Microsoft déploie une mise à jour facultative pour Windows 11. Présentée sous l'appellation "2026-02 Mise à jour de la préversion (KB5077241) (26200.7922)" dans Windows Update, elle n'est proposée qu'aux utilisateurs ayant activé l'option permettant de recevoir "les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles". Autrement dit, aux impatients et aux curieux qui acceptent d'essuyer quelques plâtres avant la diffusion massive d'une version définitive qui sera distribuée lors du prochain Patch Tuesday, en l'occurrence le 10 mars 2026. Elle n'a donc rien d'obligatoire ou d'urgent.

Sur le papier, cette KB5077241 promet de nombreuses nouveautés, ce qui fait dire à certains confrères qu'elle est riche en apports. En pratique, et quand on examine son contenu en détail, elle paraît surtout faite de bric et de broc, avec quelques améliorations toujours bienvenues mais pas essentielles, des ajouts plus accessoires pour ne pas dire gadgets, et une série de petits correctifs.

KB5077241 : des correctifs nécessaires pour réparer les bugs

Comme souvent avec ces mises à jour facultatives, la première couche concerne des correctifs de stabilité et de sécurité. La KB5077241 règle plusieurs dysfonctionnements liés à l'explorateur de fichiers, dont des blocages occasionnels lors de l'accès à certains dossiers réseau ou des comportements erratiques après une sortie de veille prolongée. Des problèmes d'affichage ont également été corrigés, notamment sur les configurations multi-écrans où la définition ou le taux de rafraîchissement pouvaient se réinitialiser sans raison apparente.

La mise à jour s'attaque aussi à des anomalies touchant Windows Update lui-même, avec des téléchargements qui restaient figés à un pourcentage arbitraire ou des messages d'erreur peu explicites. Ces ajustements sont importants, car ils concernent le socle du système. Pourtant, leur portée reste limitée : il s'agit surtout de colmater des brèches connues, sans transformation profonde ni avancée majeure sur la fiabilité globale de Windows 11, régulièrement critiquée pour ses régressions et ses bugs persistants.

KB5077241 : des gadgets et des fonctions très anecdotiques

L'un des ajouts les plus visibles de KB5077241 concerne une option placée dans le menu Réseau et Wi-Fi de la barre des tâches qui propose de réaliser un test de débit Internet. Présenté comme une nouveauté pratique, il s'agit en réalité d'un simple raccourci qui renvoie vers Bing et l'outil speedtest d'Ookla intégré au moteur de recherche de Microsoft, un service de mesure en ligne, sans analyse locale ni historique des résultats. Aucun diagnostic avancé, aucune détection de problèmes réseau : l'outil se contente d'ouvrir une page externe. L'intégration reste donc très superficielle et relève davantage du confort cosmétique que d'un véritable progrès technique.

© Microsoft

Dans le même esprit, la mise à jour introduit de nouveaux émojis, conformément aux évolutions du standard Unicode 16.0 . Leur présence ne change évidemment rien au fonctionnement du système et s'adresse surtout aux amateurs de messagerie et de communication informelle. Ces ajouts illustrent une fois encore la volonté de Microsoft d'enrichir Windows sur des aspects très visibles, mais secondaires.

© Microsoft

KB5077241 apporte aussi quelques réglages supplémentaires liés à la caméra, accessibles depuis les paramètres système. Il devient possible d'ajuster plus finement mouvements panoramiques (pan) et d'inclinaison (tilt) des caméras compatibles. Ces options restent toutefois limitées et souvent redondantes avec les logiciels fournis par les fabricants de webcams. Leur utilité dépend donc fortement du matériel utilisé et ne constitue pas un changement marquant pour la majorité des utilisateurs.

Parmi les autres changements introduits par KB5077241, certains relèvent clairement de l'ajustement de confort. Les fonds d'écran au format .webp peuvent désormais être utilisés nativement sur le bureau. L'évolution est cohérente avec les usages du Web moderne, mais son impact reste limité, la plupart des utilisateurs s'appuyant déjà sur des formats classiques comme le JPEG ou le PNG.

Le menu Démarrer accueille aussi un nouveau raccourci dans le menu du compte utilisateur. Celui-ci renvoie directement vers la page des avantages liés au compte Microsoft, avec un accès plus rapide aux services et abonnements associés. L'ajout s'inscrit davantage dans une logique de mise en avant de l'écosystème que dans une amélioration concrète du système lui-même.

Les Widgets évoluent également, avec une page de paramètres désormais affichée en plein écran. Il devient possible de réorganiser les tableaux de bord afin de définir celui utilisé par défaut. La refonte est plus lisible, mais elle concerne une partie de Windows dont l'utilité reste discutée et qui demeure largement ignorée par une grande partie des utilisateurs.

Enfin, certaines boîtes de dialogue liées aux paramètres de stockage ont été modernisées pour mieux correspondre au style visuel de Windows 11. La vitesse d'analyse des fichiers temporaires progresse légèrement, un gain appréciable mais discret, qui ne change pas fondamentalement la gestion de l'espace disque.

Pris séparément, ces ajouts ne sont ni problématiques ni inutiles. Leur accumulation dans une mise à jour de préversion donne néanmoins l'impression d'un ensemble hétéroclite, où des retouches anecdotiques côtoient des corrections bien plus sérieuses, sans véritable hiérarchisation.

KB5077241 : des outils plus techniques et vraiment utiles

Les apports les plus solides de la KB5077241 se situent du côté des fonctions techniques, moins visibles mais bien plus structurantes. La mise à jour améliore notamment l'intégration et le comportement de Sysmon, un outil de surveillance avancée utilisé pour analyser les processus, les accès système et les activités suspectes. Les ajustements apportés visent à renforcer la fiabilité des journaux et à faciliter leur exploitation, un point essentiel pour le diagnostic et la sécurité, en particulier dans les environnements professionnels.

La nouveauté la plus significative concerne toutefois QMR, pour Quick Machine Recovery. Cette fonction de "récupération rapide de machine" est désormais activée par défaut sur certaines éditions, notamment professionnelles. Son objectif est clair : permettre au système de se réparer automatiquement en cas de démarrage défaillant ou de problème critique, sans intervention complexe de l'utilisateur. QMR s'appuie sur des mécanismes de récupération plus rapides et mieux intégrés que les options traditionnelles, avec la promesse de réduire les temps d'indisponibilité.

QMR répond à un problème bien réel : la difficulté, pour de nombreux utilisateurs, de remettre en état un PC Windows après un incident sérieux. Sur le papier, cette activation par défaut va dans le bon sens, même si son efficacité concrète dépendra des situations rencontrées et de la maturité de l'implémentation.

La mise à jour apporte aussi d'autres évolutions intéressantes, mais disparates. L'Explorateur de fichiers bénéficie de plusieurs ajustements bienvenus. L'option "Extraire tout" apparaît désormais directement dans la barre de commandes pour l'ensemble des formats d'archives pris en charge, et plus seulement pour les fichiers ZIP. Un détail en apparence, mais qui simplifie réellement la manipulation d'archives RAR, 7z ou TAR sans passer par des menus contextuels.

Toujours dans l'Explorateur, maintenir la touche Maj en cliquant sur l'icône de la barre des tâches ouvre désormais une nouvelle instance, au lieu de ramener systématiquement à la fenêtre existante. Le bouton central de la souris permet le même comportement. Ce type de raccourci, bien connu des utilisateurs avancés, gagne enfin en cohérence et en fiabilité.

La barre des tâches progresse aussi sur le terrain de la recherche. Les résultats sont désormais regroupés par catégories clairement identifiées, avec un nombre affiché pour chaque groupe. Il est possible de filtrer les résultats par simple clic et même de prévisualiser un élément sans l'ouvrir. Des raffinements discrets, mais qui améliorent réellement la lisibilité et l'efficacité des recherches.

Côté performances générales, des optimisations ont été apportées à la sortie de veille, avec un temps de reprise réduit lorsque le système a été fortement sollicité. La page Windows Update, de son côté, gagne en réactivité lors de la navigation, un progrès modeste mais appréciable sur une section régulièrement jugée lente et peu agréable.

Les apports les plus importants concernent toutefois les environnements professionnels. La mise à jour étend le déploiement progressif des nouveaux certificats Secure Boot Windows UEFI CA 2023, appelés à remplacer ceux de 2011 avant leur expiration en 2026. Cette transition, invisible pour l'utilisateur final, est essentielle pour garantir la continuité du démarrage sécurisé sur un large parc de machines.

La KB5077241 renforce également Windows Backup for Organizations en y intégrant la restauration automatique dès le premier démarrage. Les paramètres utilisateur et les applications issues du Microsoft Store peuvent ainsi être récupérés dès la première connexion, un atout considérable lors du renouvellement ou de la remise à niveau d'un parc informatique.

Enfin, la gestion des identifiants de sécurité progresse nettement. Dans les environnements utilisant Microsoft Entra ID, Windows affiche désormais les noms compréhensibles des groupes de sécurité à la place d'identifiants techniques obscurs. Une amélioration très attendue par les administrateurs, qui simplifie la gestion des droits d'accès et réduit les risques d'erreur.

Ces améliorations techniques montrent que KB5077241 n'est pas qu'un assemblage de gadgets. Elles restent toutefois noyées dans un ensemble très disparate, ce qui limite leur impact et leur visibilité, alors même qu'elles touchent au cœur de la fiabilité du système.

KB5077241 : une mise à jour symptomatique d'un malaise plus large

Au final, la KB5077241 laisse une impression mitigée. Elle corrige des défauts réels, ajoute quelques outils utiles pour les profils techniques, mais se perd aussi dans une série d'ajouts secondaires qui n'apportent pas de réponse claire aux critiques récurrentes sur la qualité de Windows 11. Les problèmes de stabilité, les incohérences d'interface et les régressions occasionnelles restent au centre des préoccupations de nombreux utilisateurs.

Cette mise à jour illustre une tendance déjà observée : l'empilement de petites nouveautés sans vision d'ensemble, au détriment d'améliorations plus structurantes. Pour les curieux, KB5077241 peut se tenter sans grand risque, à condition d'accepter qu'elle ne transforme pas le quotidien et qu'elle apporte quelques bugs qui n'apparaîtront que dans quelques jours. Pour les autres, attendre le prochain Patch Tuesday et une diffusion plus large semble être l'option la plus raisonnable.

Vu l'état actuel de Windows 11, il nous semblerait plus judicieux cesse de proposer des mises à jour "fourre-tout' chaque mois, en se contentant de diffuser régulièrement des correctifs pour réparer l'existant, et en se concentrant sur de vraies "grandes versions" avec de réelles nouveautés utiles, bien finies, et cohérentes. Pour l'heure, on a surtout l'impression que l'éditeur rassemble tout ce qui est plus ou prêt à une date, sans se soucier de l'ensemble.