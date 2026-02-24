Ce logiciel gratuit débloque tous les réglages de Windows, même les plus secrets

Bien plus complet que le célèbre God Mode, un logiciel gratuit permet d'accéder facilement à l'ensemble des réglages de Windows, y compris ceux habituellement invisibles. Un outil redoutable pour maîtriser totalement le système..

Même s'il est relativement simple à utiliser, Windows est un système d'exploitation complexe. Au-delà des applications, il fourmille de réglages en tout genre permettant de contrôler, d'ajuster et de personnaliser son comportement et ses fonctions. Des paramètres très nombreux et parfois très spécialisés qui sont malheureusement disséminés un peu partout, jusque dans des endroits improbables voire difficilement accessibles : la faute à Microsoft qui, malgré ses discours, n'a pas réussi à simplifier cet aspect du système, y compris dans Windows 11 qui reste en chantier permanent…

Pour centraliser l'accès à tous les réglages, la plupart des utilisateurs expérimentés utilisent le God Mode – mode Dieu, en français –, ce dossier spécial qui regroupe de nombreux paramètres système dans une seule interface (voir notre article). Mais il existe aujourd'hui un outil encore plus poussé, capable d'aller bien au-delà de ce menu déjà bien fourni. Et gratuitement !

Baptisé malicieusement Super God Mode, en hommage à son aîné, il ne se contente pas de rassembler les réglages classiques du système. Il s'appuie sur des interfaces internes de Windows pour afficher des centaines d'options, parfois totalement absentes des menus standards. On y trouve aussi bien des paramètres réseau très détaillés que des commandes liées à la gestion du matériel, des comptes utilisateurs, de la sécurité ou encore des services système.

© ThioJoe

La différence avec le God Mode classique est nette. Ce dernier agit surtout comme un raccourci pratique vers des réglages déjà accessibles ailleurs. Super God Mode, lui, ouvre la porte à des consoles d'administration, des outils MMC, des commandes évoluées et des options rarement documentées, certaines étant habituellement réservées aux administrateurs système ou aux environnements professionnels.

Concrètement, l'outil se présente sous la forme d'un simple script. Une fois lancé, il affiche une longue liste de catégories et de commandes. Chaque entrée correspond à un réglage précis ou à un utilitaire intégré à Windows. Un double-clic suffit pour ouvrir l'outil concerné, sans avoir à naviguer dans des arborescences complexes ou à mémoriser des commandes obscures.

Parmi les usages les plus courants, on retrouve la gestion fine des disques, l'accès aux politiques locales de sécurité, le contrôle détaillé du pare-feu, la configuration avancée des connexions réseau ou encore l'administration des services qui démarrent en arrière-plan. Pour un étudiant en informatique ou un utilisateur curieux, c'est une cartographie quasi complète de ce que Windows cache sous son interface grand public.

Bien évidemment, Super God Mode n'a pas été créé par Microsoft. Il s'agit d'un outil tiers, développé par ThioJoe, un passionné qui l'a mis à disposition gratuitement sur GitHub. Il ne modifie pas le système en profondeur et ne requiert pas d'installation, ce qui limite les risques. En revanche, certaines options qu'il expose peuvent avoir des effets importants sur le fonctionnement du système si elles sont mal utilisées.

La prudence reste donc de mise. Super God Mode s'adresse avant tout à ceux qui savent ce qu'ils font, ou qui prennent le temps de se documenter avant d'agir. Il peut servir à dépanner, optimiser ou simplement comprendre comment Windows est structuré en interne. Mais il s'adresse surtout aux utilisateurs expérimentés qui veulent contrôler Windows dans les moindres détails.