KB5077181 pour Windows 11 : n'installez pas cette mise à jour de février, elle fait planter des PC

À peine publiée, la mise à jour de février de Windows 11 suscite déjà la colère en provocant des redémarrages en boucle et des plantages critiques. Les témoignages s'accumulent et les experts recommandent de ne pas l'installer la bloquer pour l'instant.

L'année 2026 démarre très mal pour Microsoft. Et elle tourne même au cauchemar pour certains utilisateurs de Windows 11. Car après la mise à jour catastrophique de janvier (voir notre article), la série noire continue de plus belle avec celle de février ! Juste ce qu'il fallait pour redorer le blason de l'éditeur qui vient justement de promettre de soigner la qualité de son système (voir notre article) qui cumule les problèmes depuis des mois, et qui ne parvient pas à séduire complètement depuis sa sortie.

KB5077181 pour Windows 11 : la série noire continue

La vague de correctifs de janvier a déjà laissé de mauvais souvenirs : plusieurs machines se sont mises à redémarrer au lieu de s'éteindre ou de passer en veille prolongée, en particulier lorsque le mode Virtual Secure Mode (VSM) était activé. D'autres bugs ont été relevés, comme des difficultés d'authentification en Bureau à distance, des blocages d'applications cloud au moment d'ouvrir ou de sauvegarder des fichiers sur OneDrive ou Dropbox, ou encore des erreurs au démarrage obligeant certains utilisateurs à passer par des réparations avancées.

Face à cette série noire, Microsoft avait promis de recentrer ses efforts sur la stabilité de Windows 11. La mise à jour de février, KB5077181, était justement présentée comme l'occasion de corriger ces ratés, tout en apportant de nouveaux correctifs de sécurité. Sur le papier, le patch devait régler plusieurs problèmes : crashs d'explorer.exe lors de la première connexion, écrans bleus liés à certains GPU, soucis de connexion Wi-Fi ou encore blocages de Windows Sandbox. La théorie était rassurante, la pratique l'est beaucoup moins.

Déployée dans le cadre du Patch Tuesday de février, diffusée depuis le mardi 10, la KB5077181 est déjà mise en cause dans des incidents graves sur certains PC Windows 11. Plusieurs utilisateurs racontent que leurs machines entrent dans des boucles de redémarrages quasi infinies juste après l'installation : le système tente de démarrer, redémarre à nouveau, puis recommence le cycle, parfois plus d'une quinzaine de fois avant d'afficher un écran de connexion défectueux. Dans de nombreux cas, il devient impossible d'atteindre le bureau, ce qui rend la situation particulièrement bloquante.

Lorsqu'un écran de connexion finit par apparaître, un message d'erreur lié au service SENS (System Event Notification Service) peut s'afficher, indiquant que "la procédure spécifiée est introuvable". Ce service joue un rôle clé dans la gestion des notifications système et de certains événements réseau, ce qui explique que la session Windows reste inutilisable. D'autres témoignages évoquent des pertes de connexion Internet liées à des erreurs DHCP, la disparition du Wi-Fi personnel ou des difficultés à détecter des moniteurs et périphériques externes, même après plusieurs tentatives de réinstallation de la mise à jour.

Les problèmes ne se limitent pas aux boucles de redémarrage. Sur certains systèmes, l'installation de la KB5077181 échoue purement et simplement, que ce soit via Windows Update ou en téléchargeant le fichier .msu correspondant. Les messages d'erreur laissent entendre un correctif mal ficelé ou incomplet, tandis que Microsoft, dans sa documentation officielle, ne signale pour l'instant aucun problème connu pour cette mise à jour. Ce décalage entre la communication officielle et la réalité des utilisateurs renforce l'idée d'un manque de finition dans la validation des patchs avant leur diffusion.

Mises à jour de Windows 11 : une fiabilité de plus en plus contestée

Ce nouvel épisode donne une nouvelle fois l'impression d'un Windows 11 en chantier permanent, où chaque série de correctifs vient boucher des brèches tout en en ouvrant de nouvelles. L'ironie est forte : comme toutes les mises à jour diffusées dans le cadre d'un Patch Tuesday, la KB5077181 est censée améliorer la sécurité et la stabilité, mais plonge certains PC dans un chaos de redémarrages et de connexions impossibles. Pour les utilisateurs concernés, il ne s'agit plus de petits désagréments, mais d'incidents critiques qui empêchent de travailler, d'étudier ou simplement d'accéder à ses données.

La répétition des couacs entre janvier et février interroge sur les procédures de test de Microsoft. Après le Patch Tuesday de janvier et ses redémarrages intempestifs, on pouvait espérer un contrôle qualité renforcé sur la salve suivante. Les retours montrent au contraire que des scénarios courants – mise à jour sur un PC portable récent, réseau Wi-Fi domestique, services système standard – continuent de poser problème dès qu'un patch un peu plus lourd est déployé.

KB5077181 pour Windows : mieux vaut bloquer ou désinstaller la mise à jour

Au vu des signalements actuels, le conseil le plus prudent est clair : si la mise à jour KB5077181 ne s'est pas encore installée sur votre PC Windows 11, mieux vaut la différer quelques jours. En attendant d'éventuels correctifs hors bande ou d'une nouvelle communication de Microsoft, reporter l'installation réduit le risque de se retrouver avec un PC qui redémarre en boucle. Il est possible de mettre en pause temporairement Windows Update dans les paramètres du système, le temps que la situation se stabilise.​

Si la mise à jour est déjà installée et que votre machine se comporte étrangement, la solution la plus efficace consiste à désinstaller la KB5077181. Lorsque le système démarre encore, il faut ouvrir les paramètres de Windows 11, cliquer sur la rubrique Windows Update à gauche, puis sur Historique des mises à jour dans la partie centrale. Il faut ensuite faire défiler les options pour atteindre la section Désinstaller les mises à jour et cliquer dessus pour l'ouvrir. Dans la liste qui s'affiche, repérez la ligne correspondant à Mise à jour de sécurité pour Microsoft Windows (KB5077181), sélectionnez-la, cliquez sur Désinstaller et confirmez votre choix. Après redémarrage, la plupart des PC touchés retrouvent un comportement normal, avec des démarrages stables et une connexion utilisable.

En cas de boucle de redémarrage qui empêche l'accès à Windows, il peut être nécessaire de passer par l'environnement de récupération de Windows (WinRE) pour lancer une réparation ou une restauration à un point antérieur, voire de désinstaller la dernière mise à jour depuis les options avancées. Cette manipulation reste plus technique, mais elle illustre bien le niveau de gravité atteint par un patch censé sécuriser le système. En attendant que Microsoft corrige le tir, la KB5077181 mérite largement sa mauvaise réputation naissante.