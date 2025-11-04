Microsoft corrige un vieux bug agaçant de Windows 10 et 11… mais en apporte de nouveaux !

Un vieux bug de Windows, pénible au quotidien, vient enfin d'être corrigé par Microsoft. Mais la dernière mise à jour de Windows 11 apporte aussi son lot de petits soucis. Il faudra encore attendre de nouveaux correctifs.

Tous les utilisateurs de PC sous Windows ont rencontré le problème un jour. En cliquant sur le bouton de démarrage pour arrêter leur ordinateur après une mise à jour, ils choisissaient l'option "Mettre à jour et arrêter", pensant légitimement que Windows allait se mettre à jour et se fermer avant d'éteindre effectivement la machine. Mais non ! En revenant quelques heures plus tard, souvent après une nuit, ils retrouvaient leur ordinateur allumé, prêt à l'emploi, tournant et consommant inutilement. Exactement comme s'ils avaient choisi l'option "Mettre à jour et arrêter" dans le menu de démarrage. Un gag !

Redémarrage intempestif de Windows : un bug vieux de 10 ans

Et pendant des années, beaucoup ont cru a une mauvaise manipulation, pensant avoir cliqué au mauvais endroit par inattention. Sauf que le problème ne venait pas d'eux, mais de Windows lui-même. De fait, ce redémarrage automatique et intempestif après une mise à jour était un bug. Et pas jeune : apparu dans Windows 10, sortie en 2015, il est resté dans Windows 11, entraînant surprises et soupirs voire injures agacées.

En réalité, un redémarrage après une mise à jour est toujours nécessaire pour que le système puisse installer certains fichiers avant que Windows soit complètement lancé et vérifier ensuite que tout s'est bien passé. Sauf qu'il est aussi censé éteindre vraiment l'ordinateur après cette phase, ce qu'il ne faisait pas !

Bonne nouvelle : ce défaut tenace vient d'être corrigé dans une mise à jour récente de Windows, diffusée fin octobre. Désormais, quand on demande au système de se mettre à jour puis de s'éteindre, il s'exécute. Rien de révolutionnaire, pourtant ce détail relevait presque du confort de base. Il aura fallu dix ans pour y parvenir, ce qui en dit long sur la politique de finition de Microsoft…

En pratique, le correctif est intégré à la version KB5067036 pour Windows 11, proposée fin octobre en tant que mise à jour optionnelle pour les versions 24H2 et 25H2. Il sera évidemment intégré avec d'autres correctifs dans le prochain Patch Tuesday, qui devrait être déployé le mardi 11 novembre, de façon systématique cette fois.

Mises à jour de Windows 11 : des problèmes à chaque nouvelle version

La version KB5067036 corrige par ailleurs un autre souci apparu avec une mise à jour d'août, affectant des jeux et des vidéos dont l'affiche était curieusement entaché d'une étrange teinte rougeâtre. Selon Microsoft, le problème provenait d'une erreur dans le rendu des couleurs lors de l'activation du mode HDR.

Mais voilà, rien n'est simple dans le royaume des mises à jour de Windows. À peine ce problème résolu qu'un autre est apparu : le Gestionnaire des tâches, cet outil vital pour surveiller et tuer les programmes récalcitrants, refuse maintenant de se fermer correctement sur certains PC tournant sous Windows 11. On clique sur la croix ? Il disparaît visuellement… mais il continue de tourner. Et si on le rouvre, une nouvelle instance se lance, puis une autre encore. En cas d'usage répétitif, la mémoire sature petit à petit, des dizaines d'instances pouvant rester actives. Sur un PC modeste, cela peut aller jusqu'à provoquer un ralentissement perceptible.

Microsoft a déjà reconnu dans ses notes de version. Un correctif est en préparation, mais aucune date précise n'a été annoncée. En attendant, les utilisateurs concernés ont une solution de fortune : fermer manuellement toutes les occurrences du Gestionnaire des tâches via "Terminer le processus", ou en exécutant une commande pour forcer l'arrêt complet. Une manipulation qui n'a rien de dramatique, mais qui casse quelque peu la logique habituelle d'un outil censé justement aider à régler les problèmes.

Ce souci du Gestionnaire des tâches n'est pas le seul signal faible remonté par les utilisateurs. Certains évoquent des blocages lors de l'installation de la mise à jour, des messages d'erreur au redémarrage, ou encore des difficultés de connexion réseau au moment d'ouvrir la session Windows. Ces dysfonctionnements restent minoritaires, mais ils illustrent bien la mécanique parfois capricieuse des mises à jour : un correctif d'un côté, une nouveau problème de l'autre. Voilà qui ne devrait pas améliorer la mauvaise réputation de Windows 11 qui souffre clairement d'un manque d'achèvement depuis sa sortie en octobre 2021.