Windows 10 sera encore mis à jour gratuitement pendant un an en Europe

Microsoft a finalement cédé aux protestations des utilisateurs et des associations de consommateurs. L'éditeur accorde ainsi un sursis d'un an à Windows 10 en Europe, gratuitement et sans condition. Une excellente surprise !

Depuis son lancement en 2015, Windows 10 a su s'imposer comme un système fiable – et comme l'une des meilleurs versions de Windows, après Windows XP et Windows 7. Il est tellement apprécié des utilisateurs qu'il est encore installé sur plus de 40 % des PC dans le monde, alors que Windows 11, son successeur est sorti depuis quatre ans.

Fin de Windows 10 : plus de mises à jour après octobre 2025

Malgré ce succès, Microsoft a décidé depuis plusieurs années de l'abandonner en octobre 2025, en incitant ses utilisateurs à passer à Windows 11. Une évolution qui n'est malheureusement pas possible pour des millions de PC à cause des exigences matérielles du nouveau système.

Et le couperet doit bientôt tomber, puisque l'éditeur a annoncé depuis des mois que Windows 10 ne recevrait plus de mises à jour à compter du 14 octobre 2025. Une échéance qui plonge des centaines de million d'utilisateurs dans l'inquiétude et l'embarras, avec des choix limités et radicaux : acheter un nouveau PC avec Windows 11 ou conserver leur ancien ordinateur en état de fonctionnement en installant un autre système – comme une distribution Linux ou Flex, l'OS de Google – ou en continuant d'utiliser Windows 10 mais avec des risques côté sécurité, faute de mises à jour. Une situation intolérable pour de nombreux particulier mais aussi, et surtout, des entreprises, réticentes aux frais à engager.

ESU : un programme de prolongation très contraignant

Pour calmer le jeu, Microsoft a ainsi mis en place un programme de prolongation baptisé Extended Security Updates (ESU) permettant de recevoir des mises à jour durant un à trois ans (voir notre article). Un programme payant pour les entreprises, avec un tarif qui double chaque année ! Pour les particuliers, l'éditeur propose deux formules, mais uniquement pour un an de mises à jour de sécurité : l'une payante, à environ 30 euros, l'autre gratuite, mais avec des conditions très particulières, et très contraignantes.

Pour en profiter, Microsoft impose en effet d'utiliser un compte Microsoft, d'activer la sauvegarde Windows et de passer par OneDrive, son service de stockage en ligne. Problèmes : cette solution implique une collecte massive de données, via les serveurs de Microsoft, et le stockage gratuit de 5 Go sur OneDrive est insuffisant pour sauvegarder tout le contenu d'un PC ordinaire, ce qui incite à souscrire un abonnement payant pour davantage de capacité.

Fin du support de Windows 10 : les utilisateurs en colère

Cette politique a provoqué un véritable tollé dans le monde. La perspective de devoir jeter des millions de PC encore fonctionnels pour passer à Windows 11 ou de se voir privé de mises à jour de sécurité en continuant à utiliser Windows 10 a engendré une grogne jamais vue. Associations et utilisateurs ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme une forme d'obsolescence programmée. Une pétition contre la fin programmée de Windows 10 a même étant lancée il y a quelques jours (voir notre article), en s'insurgeant contre une "taxe Windows". Les critiques ont fusé, dénonçant des pratiques perçues comme injustes et contraires aux attentes de protection des consommateurs, notamment dans l'Union européenne. Euroconsumers, organisation regroupant plusieurs associations européennes, a joué un rôle central en pointant du doigt les conditions initiales du programme ESU.

Et il faut croire que les arguments ont frappé. Face à la pression, et à la surprise générale, Microsoft a finalement opéré un virage spectaculaire. L'éditeur vient en effet d'annoncer que, pour tous les pays de l'Espace économique européen, l'accès aux mises à jour de sécurité étendues serait gratuit pendant un an, jusqu'au 13 octobre 2026, et sans aucune condition. Les utilisateurs n'auront pas besoin de créer un compte Microsoft, d'activer Windows Backup ou de stocker leurs données dans le cloud. Ils pourront continuer à utiliser Windows 10 normalement, sans changer leurs habitudes et sans rien payer tout en recevant les précieuses et indispensables mises à jour.

Extension de Windows 10 : un répit pour un an

Cette décision constitue une victoire historique et un vrai soulagement pour des millions d'utilisateurs. Mais seulement en Europe : pour le reste du monde, le programme ESU reste payant ou conditionné à l'usage de services Microsoft. Euroconsumers a salué cette avancée, considérant qu'elle répondait aux exigences locales en matière de protection des consommateurs et qu'elle garantissait une sécurité renforcée pour une large base d'utilisateurs. Néanmoins, l'organisation souligne que la mesure reste limitée dans le temps et que l'avenir après octobre 2026 reste incertain.

De fait, si cette année supplémentaire de support gratuit offre un répit bienvenu, elle ne résout pas la question de fond : la migration vers Windows 11 ou un nouveau système sera inévitable à terme. Pour les utilisateurs peu enclins à changer de machine ou réticents à Windows 11, l'extension gratuite est une bouffée d'oxygène temporaire, mais elle ne règle pas les risques liés à l'obsolescence du système. Si vous utiliser encore Windows 10, vous pouvez respirer et continuer à utiliser votre ancien PC : il vous reste un an pour réfléchir sereinement à la suite.