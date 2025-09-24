Windows 11 25H2 : la "grande" mise à jour arrive, mais sans nouvelle fonction

La nouvelle version de Windows 11, estampillée 25H2, commence à se déployer discrètement. Si elle n'apporte pas de nouveauté visible, elle marque une étape importante dans l'évolution du système d'exploitation de Microsoft.

Depuis son lancement en octobre 2021, Windows 11 s'est construit sur un rythme désormais bien rôdé : une grande mise à jour annuelle, qui vient poser de nouvelles bases, et des correctifs mensuels plus modestes. Ce schéma s'inscrit dans une continuité héritée de Windows 10, où Microsoft avait abandonné l'idée des versions majeures espacées de plusieurs années au profit d'un flux régulier d'évolutions. Les versions dites H1 ou H2 indiquent simplement le semestre de sortie, H2 correspondant à la deuxième moitié de l'année.

On a ainsi vu se succéder les moutures 21H2, 22H2, 23H2 puis 24H2, chacune apportant son lot de changements plus ou moins notables. Certaines ont marqué des ruptures importantes, comme l'organisation du menu Démarrer et des menus contextuels ou l'affichage d'onglets dans les fenêtres de l'Explorateur, tandis que d'autres se sont contentées d'améliorations sous le capot.

Windows 11 25H2 : une mise à jour presque invisible

La version 25H2 – la seule de l'année 2025 – s'inscrit dans cette deuxième catégorie. Officiellement validée par Microsoft sous la référence RTM build 26200.6584, elle est déjà dans les mains des fabricants de PC, qui pourront l'intégrer aux machines commercialisées en fin d'année. Les fichiers ISO sont également disponibles sur les serveurs de l'éditeur, avant même que la communication officielle n'ait eu lieu.

Sur le plan technique, 25H2 ne repose pas sur un nouveau socle. Les utilisateurs déjà sous Windows 11 24H2 constateront que la mise à niveau tient en un tout petit fichier de 170 Ko, baptisé Enablement Package (KB5054156). Et pour cause, le système contient déjà les composants de la nouvelle version : l'installation de ce patch agit simplement comme un interrupteur qui active des fonctions inactives jusqu'ici.

Qu'est-ce qui change vraiment avec Windows 11 25H2 ? La réponse est simple : presque rien de visible. Contrairement aux attentes, 25H2 n'introduit pas de fonction marquante. Les ajustements concernent surtout la sécurité, la stabilité et la prise en charge technique de certaines normes comme le Wi-Fi 7. Côté interface, un léger assouplissement du menu Démarrer fait figure d'unique nouveauté notable : la possibilité de désactiver la section Nos recommandations, totalement inutile, et d'accéder directement à la liste complète des programmes. Microsoft teste également plusieurs présentations alternatives (liste, grille, catégories), mais leur apparition dépendra d'un déploiement progressif et ne sera pas garantie immédiatement.

Plus surprenant encore : certaines de ces améliorations pourraient bien se retrouver déjà sur Windows 11 24H2, sans attendre le passage à 25H2. L'entreprise multiplie en effet les déploiements différenciés, parfois au hasard d'un test A/B. Deux machines identiques peuvent donc afficher un comportement différent, une situation qui brouille la lisibilité du calendrier officiel.

Il convient d'ailleurs de s'interroger plus globalement sur la politique de développement de Windows 11. Car depuis sa sortie, ce système a évolué de façon particulièrement anarchique et confuse. Tout se passe comme si Microsoft avait décidé d'en faire un laboratoire en intégrant des fonctions au fil de l'eau, mais sans jamais le terminer proprement, comme en témoigne l'antique Panneau de configuration qui contient toujours des réglages importants, en plus du module Paramètres censé tous les réunir. Bref, avec ses multiples mises à jour disparates qui égarent même les plus attentifs, Windows 11 est devenu un chantier permanent. Pas étonnant que beaucoup préfèrent encore rester sur Windows 10 !

Windows 11 25H2 : comment télécharger la nouvelle version ?

Deux options s'offrent à ceux qui souhaitent passer dès maintenant à la nouvelle version. La première consiste à installer le fameux package d'activation KB5054156, téléchargeable directement sur les serveurs de Microsoft, en version x64 ou Arm64 selon l'architecture du PC. Après un redémarrage, Windows se présente comme 25H2 et redémarre un cycle complet de support technique (24 mois pour l'édition classique, 36 mois pour Enterprise et Education).

La seconde option, plus lourde, passe par une installation propre à partir d'un fichier ISO (d'environ 7 Go). Le fichier "image" peut être utilisée pour créer une clé USB bootable avec des outils comme Rufus ou Ventoy, ou simplement montée et ouverte dans l'Explorateur de Windows afin de lancer le fichier setup.exe. Les liens directs sont publics et hébergés par Microsoft :

Attention toutefois : même s'il s'agit de versions officielles de Microsoft, nous vous conseillons d'attendre la diffusion de Windows 11 25H2 via Windows Update, prévue dans les prochaines semaines, qui garantit un processus plus fluide et plus sécurisé. De façon générale, il est toujours préférable avant d'installer une mise à jour de Windows, surtout quand il s'agit d'une nouvelle version : les problèmes engendrés par les Patch Tuesday ces derniers mois là incitent vraiment à la prudence. Laissez donc les bidouilleurs expérimentés et téméraires essuyer les plâtres, d'autant que cette version n'apporte aucune nouveauté fonctionnelle.

D'ailleurs, pourquoi installer une mise à jour sans nouveauté visible ? La question se pose, tant 25H2 semble modeste dans ses apports. La principale raison est liée au cycle de support : chaque nouvelle version redonne droit à une période étendue de correctifs de sécurité. En restant sur 24H2, le compte à rebours est déjà entamé, alors que 25H2 prolonge la durée de vie logicielle du PC.

Au-delà de cet aspect, la stratégie de Microsoft s'oriente de plus en plus vers une modularité du système, où chaque mise à jour active des éléments préinstallés. Cette méthode réduit les risques de bugs lors des transitions et prépare surtout le terrain à la prochaine grande évolution de Windows.

Windows 11 25H2 : et après ?

Car la suite est déjà en ligne de mire. Officieusement baptisé Windows 12, parfois Windows AI, le prochain système devrait miser sur une intégration massive de l'intelligence artificielle, avec Copilot partout ou presque. L'idée est de transformer le bureau traditionnel en un environnement piloté par des algorithmes capables d'assister, d'anticiper et même de décider certaines actions à la place de l'utilisateur.

Ce virage annoncé soulève autant de questions que de craintes. Certes, l'IA pourrait simplifier des tâches complexes et apporter une assistance dans certaines situations. Mais cette intégration risque de devenir obligatoire, de limiter les marges de personnalisation et de réduire la liberté de choix. Sans parler de la perte de confidentialité, avec des outils opaques capables d'enregistrer et d'analyser chaque action et chaque information en envoyant des comptes rendus sur les serveurs de Microsoft… On peut aussi s'interroger sur le modèle économique qui en découlera, surtout quand on sait que Microsoft monnaye déjà l'utilisation de Copilot, notamment avec sa déclinaison pour sa suite bureautique en ligne Microsoft 365, et en limitant les fonctions gratuites. Qui sait s'il ne faudra pas bientôt un abonnement pour utiliser complètement Windows ?

Pour certains observateurs, dont nous faisons partie, ce qui se dessine ne présage rien de bon. La perspective d'un Windows "tout connecté" et motorisé en continue par une IA laisse craindre un bouleversement majeur dans l'évolution des systèmes d'exploitation et dans l'utilisation des PC. Et sans doute au bénéfice réel des utilisateurs. Souhaitons que l'avenir nous donne tort…