Patch Tuesday d'août 2025 : les dernières mises à jour de Windows posent encore des problèmes

Si elles corrigent de nombreuses failles de sécurité, les dernières versions de Windows 10 et 11 déployées avec le Patch Tuesday d'août engendrent aussi des problèmes étranges chez certains utilisateurs.

Le 12 août, Microsoft a diffusé ses mises à jour mensuelles de sécurité, aussi bien pour Windows 11 que pour Windows 10. Comme toujours, elles devaient corriger un large lot de failles – 107 au total, dont une vulnérabilité zero-day – et améliorer la stabilité générale des systèmes. Pourtant, ces mises à jour de routine ont rapidement déclenché une série de problèmes, au point que Microsoft a dû publier des rustines d'urgence quelques jours plus tard.

Si la KB5066188 pour Windows 10 se contentait logiquement de quelques correctifs, la version KB5063878 pour Windows 11 24H2 a inauguré plusieurs nouveautés, déjà introduites dans la mise à jour facultative proposée quelques jours plus tôt. Citons ainsi de nouveaux outils comme la récupération rapide automatique, qui tente de réparer un démarrage défectueux en téléchargeant un correctif ciblé, ou encore un écran noir de la mort au design remanié. L'alignement de fenêtres avec la fonction Snap a été rendu plus pédagogique avec de nouveaux rappels. Et les PC Copilot+ ont gagné des fonctions inédites, notamment la fameuse Recall, désormais disponible en Europe, ou Click to Do, qui permet d'exécuter des actions intelligentes sur un texte ou une image sélectionnée.

Patch Tuesday d'août 2025 : une réinitialisation impossible

Toutefois, comme souvent avec les mises à jour de Microsoft, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, et les nouvelles versions de Windows ont introduit leur lot de nouveaux problèmes.

L'un des premiers revers signalés concernait la réinitialisation du système. Sur Windows 10 comme sur Windows 11 version 23H2, la fonction " Réinitialiser ce PC " refusait soudainement de fonctionner après l'installation des mises à jour d'août. Le processus s'interrompait brutalement, annulant les changements. Bien que les données personnelles n'étaient pas effacées, la fonction devenait inutilisable, compromettant la capacité de nombreux utilisateurs à restaurer leur ordinateur en cas de problème sérieux.

Microsoft a confirmé rapidement l'existence de ce bug gênant et a publié, le 19 août, deux correctifs hors bande : KB5066188 pour Windows 10 et KB5066189 pour Windows 11 23H2. Ces mises à jour restaurent la possibilité de réinitialiser le système, sans ajouter de correctifs de sécurité supplémentaires. Elles ne s'installent pas automatiquement : seuls les utilisateurs confrontés au bug ou ayant besoin de réinitialiser leur machine sont invités à les appliquer, afin de retrouver un fonctionnement normal.

Patch Tuesday d'août 2025 : un souci avec les SSD

Pendant que la réinitialisation se rétablissait, un autre problème est apparu, cette fois-ci limité à Windows 11 24H2 et plus inquiétant pour les données. Plusieurs utilisateurs, principalement au Japon, ont rapporté que leur SSD devenait illisible ou disparaissait totalement après des écritures massives sur un disque déjà bien rempli. Les conditions exactes du bug semblent très spécifiques : le phénomène apparaît lorsque le lecteur est occupé à plus de 60 % et qu'il subit une charge d'écriture de 50 Go ou plus. Dans ce cas, le SSD cesse parfois d'être détecté, l'Explorateur plante, et la partition peut se retrouver en format RAW, rendant les fichiers inaccessibles.

Les premiers signalements pointent surtout des SSD équipés de contrôleurs Phison, même si d'autres marques comme InnoGrit ou Maxio ont aussi été mentionnées. Aucun cas n'a pour l'instant concerné les disques de grandes marques comme Samsung ou Seagate. Microsoft a confirmé enquêter en partenariat avec les fabricants concernés, sans proposer de correctif ni de solution de contournement immédiate. L'éditeur insiste toutefois sur la rareté des cas documentés, qui ne représentent qu'une fraction minime des installations de Windows 11.

Reste que les conséquences de ce bug peuvent être sévères pour les utilisateurs concernés, allant de la perte de données au remplacement complet du support de stockage. Plusieurs experts recommandent par prudence de sauvegarder régulièrement ses fichiers importants et, si possible, de différer les transferts de données volumineux sur un disque déjà bien rempli, le temps que Microsoft publie un correctif ou apporte des précisions.

Mises à jour Windows : un exercice toujours délicat

Ces incidents successifs prouvent une nouvelle fois que les mises à jour de Windows sont délicates. Déjà, on peut s'étonner –◘ voire s'indigner – du nombre important de failles corrigées chaque mois avec les Patchs Tuesday : une centaine en moyenne, soit plusieurs pour Windows 11 depuis sa sortie… Certes, tous les systèmes d'exploitation ont des vulnérabilités, y compris chez Apple. Mais le fait que Microsoft en colmate des dizaines chaque mois pour Windows 11, censé être son système le plus sûr, n'a rien de rassurant, surtout quand on songe qu'il y a sans cesse de nouveaux correctifs – attendez septembre ! – et donc de nouvelles failles à combler. C'est vraiment une spécificité du monde logiciel que de mettre en circulation autant de produits mal finis, qu'il faut continuellement réparer.

Ces divers soucis, hélas récurrents, montrent aussi que Windows 11 n'est pas la merveille promise, le système manquant toujours de finitions, comme nous l'avons signalé à plusieurs reprises. Gorgé de modules et de composants hétéroclites, et souvent très anciens, il traîne encore un héritage lourd qui pose de problèmes de cohérence. Ainsi, Microsoft commence tout juste à préparer le passage en mode sombre de fenêtres issues d'un autre temps, sans donner de date précise d'uniformisation.

Ne soyons toutefois pas trop sévères. Car si ces problèmes sont indéniables, comme Microsoft l'a reconnu, il faut souligner que a fort à faire face à la multiplicité des configurations matérielles à gérer, contrairement à Apple, qui contrôle tous ses produits en les verrouillant. Surtout, nous n'avons jamais rencontré de problèmes réellement bloquants sur nos différents PC sous Windows 11, pas même d'écran bleu de la mort – les fameux BSOD très fréquents sur les anciennes versions. Et, dans notre cas, nous n'avons relevé aucun souci en installant la KB5063878 sur plusieurs ordinateurs. Sans les ignorer, il convient donc de relativiser les problèmes rencontrés par certains utilisateurs qui ne représentent sans doute qu'un faible pourcentage sur les centaines de millions de PC en activité.

Quoi qu'il en soit, pour éviter les problèmes découlant des mises à jour de Windows, notre conseil reste toujours le même : attendez quelques jours avant d'installer un Patch Tuesday, le temps de voir si des utilisateurs et des experts signalent des soucis !