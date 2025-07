Windows peut maintenant faire des recherches dans vos fichiers grâce à Copilot

En s'appuyant sur l'indexation permanente de Windows, Copilot, l'IA de Microsoft, peut désormais effectuer des recherches dans des fichiers locaux sur un PC à partir de requêtes formulées en langage naturel, sans passer par l'Explorateur.

Depuis son intégration dans Windows 10 et 11, Copilot a gagné en polyvalence. Grâce à l'IA, l'assistant peut notamment rédiger des textes, résumer des pages Web ou même générer des images à partir d'une rapide description… Des fonctions pratiques, mais pas exclusives, et pas indispensables à tout le monde. Et pour se faire adopter plus massivement, il lui manquait encore un "p'tit truc en plus", une fonction simple et utile au quotidien, au point de devenir essentielle.

Et c'est précisément ce qui est en train d'arriver avec la capacité de retrouver instantanément un document perdu dans les méandres d'un PC à partir d'une description. De fait, une nouvelle fonction permet désormais à Copilot d'explorer des fichiers locaux, en interprétant des instructions formulées en langage courant. On peut ainsi demander, par exemple, "Où est mon CV mis à jour l'année dernière ?", sans avoir à naviguer dans les dossiers ni à manipuler des filtres de date ou de format ni à se souvenir du nom exact du fichier.

Recherche Windows avec Copilot : des requêtes en langage naturel

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette recherche ne repose pas sur une intelligence artificielle analysant vos données personnelles. Le cœur du système reste l'indexation de Windows, une technologie ancienne, discrète mais puissante, qui scanne régulièrement vos fichiers pour en extraire des métadonnées (nom, type, emplacement, date). Copilot s'appuie sur cet index pour formuler des requêtes pertinentes, mais la recherche elle-même s'effectue localement. Autrement dit, vos fichiers ne quittent pas votre machine, sauf si vous activez explicitement une option permettant à Copilot de lire leur contenu.

© Windows Latest

L'apport principal de cette nouveauté tient dans l'interface : il n'est plus nécessaire de jongler avec les filtres de l'Explorateur de fichiers. Copilot traduit des consignes formulées en langage naturel – du type "Montre-moi les derniers fichiers PDF modifiés " ou "Retrouve un tableau Excel avec mon nom" – en requêtes structurées. Le modèle d'IA utilisé pour cette interprétation est hébergé à distance sur les serveurs de Microsoft, mais les fichiers eux-mêmes restent privés et sur le PC. Cela rend le système à la fois rapide et respectueux de la confidentialité, à condition que les paramètres soient bien configurés.

Recherche Windows avec Copilot : des réglages indispensables

Pour ceux qui souhaitent essayer la recherche locale, quelques manipulations sont en effet nécessaires. Il faut d'abord ouvrir Copilot depuis la barre des tâches ou le menu Démarrer, cliquer sur l'icône de profil en bas à gauche, puis activer la fonction " Recherche de fichiers " dans les paramètres. Ensuite, il est recommandé de vérifier que les dossiers concernés (Documents, Bureau, Téléchargements…) sont bien inclus dans l'index de Windows. Cette vérification se fait via les paramètres de confidentialité du système. Il est aussi possible d'élargir le champ de recherche à d'autres emplacements, comme un dossier OneDrive synchronisé.

© Windows Latest

Une fois ces réglages effectués, Copilot est capable de retrouver rapidement vos documents, même s'ils sont dispersés. Pour aller plus loin, une seconde option permet de lui donner accès au contenu des fichiers. Dans ce cas, Copilot peut non seulement les localiser, mais aussi les analyser pour en extraire des informations, répondre à des questions précises ou générer un résumé. Cette étape implique l'envoi du contenu aux serveurs de Microsoft, ce qui suppose d'accepter une certaine ouverture en matière de vie privée.

Recherche Windows avec Copilot : une fonction encore imparfaite

Toutefois, comme 'la relevé Windows Latest, tout ne fonctionne pas encore parfaitement. D'abord, la recherche avec Copilot ne semble s'effectuer que dans des fichiers issus d'applications Microsoft ou des formats standards (DOCX, XLSX. TEXT, PDF, etc.). Ensuite, le déploiement de cette fonction est progressif et dépend de plusieurs facteurs, comme la version de Windows, la configuration de l'appareil, voire la région. Dans certains cas, les options apparaissent dans l'application Copilot sans que la recherche fonctionne réellement. Plusieurs utilisateurs ont rapporté des erreurs indiquant que Copilot ne pouvait pas accéder aux fichiers, malgré l'activation de tous les réglages nécessaires. Il est donc possible que certaines installations disposent déjà de l'interface sans que les services associés soient pleinement opérationnels.

Reste à savoir si cette nouvelle fonction deviendra un réflexe pour les utilisateurs. Elle représente une avancée appréciable en matière d'accessibilité et de fluidité, sans bouleverser les fondations du système. En se reposant sur des mécanismes éprouvés et en y greffant une interface moderne, Microsoft parvient à faire de Copilot un outil plus concret, davantage tourné vers l'usage quotidien. À condition, bien sûr, que le déploiement suive et que les promesses d'efficacité se confirment sur l'ensemble des machines.