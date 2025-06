KB5063060 : un correctif d'urgence pour la dernière mise à jour de Windows

Quelques heures à peine après le déploiement du son Patch Tuesday de juin, Microsoft publie une nouvelle version pour corriger un bug qui fait planter certains PC sous Windows 11. Un correctif à installer d'urgence.

On ne le dira jamais assez, et nous le faisons régulièrement : mieux vaut attendre un peu avant d'installer une mise à jour de Microsoft. Une nouvelle preuve vient de nous en être donnée aujourd'hui encore. Mercredi 11 juin 2025, soit le lendemain de la diffusion du son Patch Tuesday mensuel (voir notre article), Microsoft a du publier en urgence un patch pour corriger un problème affectant la toute dernière version de Windows 11 24H2, la KB5060842.

KB5063060 : un conflit avec un dispositif anti-triche

En cause, un bug qui fait planter brutalement des PC au lancement de certains jeux en raison d'un conflit avec le service Easy Anti-Cheat, un dispositif de sécurité anti-triche utilisé par de nombreux titres multijoueurs. Résultat : un crash immédiat avec un écran noir suivi d'un redémarrage automatique. Un problème qui n'affecte pas tout le monde, donc, mais qui a été jugé suffisamment sérieux pour que Microsoft publie en urgence un correctif, sous la forme d'une mise à jour "hors bande" déployée via Windows Update.

Comme l'explique Microsoft dans sa note de support, la nouvelle version de Windows 11, estampillée KB5063060 annule et remplace la KB5060842 dont la diffusion a été automatiquement bloquée sur les PC utilisant Easy Anti-Cheat,.Et comme elle est cumulative, elle intègre tous les correctifs et toutes les nouveautés de la version précédente. Elle est d'ailleurs proposée systématiquement pour tous ordinateurs sur lesquels la version KB5060842 a été installée, même s'ils n'utilisent pas le système anti-triche. Si vous avez déjà installé le Patch Tuesday publié depuis mardi 10 juin, pas le choix : vous devrez installer cette mise à jour corrective.

Si l'on peut saluer la grande réactivité de Microsoft face à cette situation, on peut aussi s'interroger sur la qualité des contrôles de l'éditeur avant la diffusion massive de nouvelles versions de Windows qui concerne des centaines de millions de PC à travers le monde. Certes, l'erreur est humaine, et il est difficile de prévoir tous les cas de figures et de conflits potentiels avec la multiplicité des configurations et des combinaisons matériel-logiciel : même Apple rencontre parfois des problèmes similaires, malgré un nombre bien plus faible de systèmes. Mais cet épisode n'est pas le premier du genre, et des incidents de ce type se multiplient depuis la sortie de Windows 11, qui souffre visiblement d'un manque de finition et de contrôle. Au point qu'on peut se demander si Microsoft n'accorde pas plus d'attention à l'implantation de l'IA dans ses produits au détriment de la qualité et de la stabilité.

Mais ne soyons pas trop médisants pour autant : malgré les nombreux soucis rapportés sur les forums et quelque mises à jour d'urgence, nous n'avons encore jamais rencontré de véritable problème avec nos différents PC tournant sous Windows 11. En dépit de ses défauts et de ses contraintes, ce système s'avère globalement fiable.