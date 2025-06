Erreur ACPI.sys : la dernière mise à jour de Windows 11 fait planter des PC

La version KB5058405 de Windows 11, diffusée en mai via Windows Update, provoque un écran bleu sur certains PC, en empêchant leur démarrage. Microsoft a réagi en publiant en urgence un correctif, à installer manuellement. Un énième faux pas dans la gestion des mises à jour du système.

Microsoft est une nouvelle fois rattrapé par ses problèmes de mises à jour. Depuis la publication de la version KB5058405 de Windows 11 avec le Patch Tuesday du 14 mai dernier, des utilisateurs ont vu leur ordinateur se figer au redémarrage sur un écran bleu en affichant un message inquiétant et cryptique, expliquant que le PC doit ̂être réparé, avec une référence à un mystérieux fichier ACPI.sys, déclaré absent ou corrompu, et le code d'erreur 0xc0000098.

Un message qui ne permet guère d'en savoir plus, mais les conséquences sont claires : l'ordinateur devient inutilisable.. Le système bascule alors automatiquement en mode récupération, restaurant une version antérieure du système. Résultat : les mises à jour suivantes deviennent inapplicables, bloquant la machine dans une impasse logicielle.

Ce fichier ACPI.sys n'est pas anodin. Il permet au système d'exploitation de dialoguer avec les composants matériels liés à la gestion de l'alimentation, comme la mise en veille ou le redémarrage. Lorsqu'il est défectueux ou introuvable, Windows ne parvient plus à démarrer. Si les machines virtuelles sont les premières concernées – notamment sous Azure, Hyper-V ou Citrix –, mais plusieurs utilisateurs sur PC physiques ont également rencontré le même écran bleu.

Pendant près de trois semaines, les utilisateurs impactés n'avaient d'autre choix que de restaurer leur système à partir d'un point de sauvegarde, sans pouvoir appliquer les mises à jour suivantes. Une situation problématique, d'autant que, dans un premier temps, Microsoft ne proposait ni explication claire, ni solution simple.

KB5062170 : un correctif à installer manuellement

Face aux plaintes, l'entreprise a finalement reconnu le problème et le support officiel mentionne désormais le bug sur la page dédiée à KB5058405. Et elle publié dans la foulée un correctif d'urgence dans la version KB5062170. Cette mise à jour cumulative contourne le blocage provoqué par KB5058405 et installe l'ensemble des paquets nécessaires. Mais attention : elle ne sera pas proposée via Windows Update. Pour les machines affectées, il est indispensable de la télécharger manuellement via le catalogue Microsoft. Le patch concerne les versions 22621.5415 et 22631.5415 de Windows 11.

Microsoft recommande aux administrateurs système d'utiliser l'environnement de récupération WinRE si le système ne démarre plus. En cas d'échec, il est conseillé de monter le disque dur de la machine virtuelle sur une autre instance pour transférer les fichiers et réinitialiser la machine. Une procédure technique, peu accessible au grand public.

Ce nouvel incident relance le débat sur la fiabilité du système de mise à jour de Windows. Régulièrement, des correctifs censés améliorer la stabilité entraînent des erreurs critiques. La récurrence de ces incidents, touchant parfois les secteurs professionnels comme les particuliers, ternit l'image de Microsoft et alimente les critiques sur le manque de rigueur dans les phases de test avant déploiement.

Pour ceux qui n'ont pas été affectés par le bug, inutile de se précipiter sur le correctif. Microsoft insiste : la KB5062170 est uniquement destinée aux systèmes bloqués par l'erreur ACPI.sys. Pour les autres, la prudence reste de mise : sauvegarder ses données avant toute mise à jour reste, plus que jamais, une règle de survie.