Gras, italique, liens, listes… Le Bloc-notes de Windows 11 va pouvoir formater du texte

Le vénérable Bloc-notes de Windows s'apprête à connaître une évolution étonnante en permettant de mettre du texte en forme et d'ajouter des liens, des listes et même des balises Markdown. Un changement qui ne plait pas à tout le monde.

La nouvelle a été annoncée discrètement par Microsoft dans une note publiée le 30 mai 2025 sur son blog : le Bloc-notes de Windows – ce vénérable éditeur de texte qui accompagne depuis toujours les développeurs, les bidouilleurs et les utilisateurs les plus pressés – s'apprête à connaître une évolution majeure. Dans la version 11.2504.50.0 actuellement diffusée aux membres du programme de test Windows Insider – via les canaux Dev et Canary de Windows 11 –, Microsoft introduit une barre d'outils permettant de formater le texte. Désormais, le gras, l'italique, les listes à puces, les titres et même les liens hypertextes sont accessibles d'un simple clic.

Au-delà de l'interface, cette mise à jour apporte également la prise en charge du Markdown, un langage de balisage léger déjà bien implanté chez les rédacteurs techniques ou les utilisateurs de plateformes collaboratives. Le Bloc-notes permet d'écrire directement en Markdown ou de passer par les outils visuels pour formater à la volée. Un bouton dans la barre d'état offre la possibilité d'alterner entre la syntaxe brute et l'affichage enrichi. De quoi séduire de nouveaux profils, sans pour autant désorienter les utilisateurs historiques.

© Microsoft

Bloc-notes de Windows : un enrichissement pas vraiment utile

Microsoft insiste sur le fait que tout cela reste facultatif. Le retour au texte brut peut se faire en un clic, et l'ensemble des fonctions de mise en forme peuvent être désactivées dans les paramètres. Cet équilibre entre modernisation et sobriété semble conçu pour éviter les levées de boucliers. Pourtant, les critiques n'ont pas tardé. Sur les réseaux sociaux, certains rappellent que le Bloc-notes a toujours été apprécié pour sa simplicité – sa rusticité, même ! – et sa stabilité. Selon eux, ajouter du formatage, c'est trahir sa vocation première : celle d'un outil rapide, sans interface bavarde ni dépendance à des modules lourds. En outre, cette évolution arrive après l'introduction de fonctions d'IA générative ans le Bloc-notes, via Copilot, l'intelligence artificielle maison que Microsoft souhaite intégrer absolument partout, même là où l'on s'y attend le moins – et même si personne n'en éprouve le besoin…

© Microsoft

L'arrivée de ces nouveautés intervient alors que WordPad a discrètement disparu avec la version 24H2 de Windows 11. Officiellement abandonné, il laissait derrière lui un vide que Microsoft tente manifestement de combler. Ce glissement progressif du Bloc-notes vers un éditeur plus riche ressemble donc à une fusion entre deux approches. Mais ce transfert de fonctions ne convainc pas tout le monde. Certains y voient une tentative de faire du neuf avec du vieux, sans tenir compte des usages bien ancrés.

À cela s'ajoute une inquiétude plus large : la stratégie erratique de Microsoft concernant les applications système. Depuis plusieurs années, les utilisateurs pointent du doigt une gestion incohérente des mises à jour et des fonctions. Certaines, introduites en fanfare, disparaissent sans préavis. D'autres, comme cette prise en charge du Markdown, sont testées pendant des mois sans que la version stable ne soit annoncée. Ce manque de visibilité alimente la méfiance, en particulier chez ceux qui redoutent de voir le Bloc-notes devenir un logiciel hybride, trop éloigné de son rôle initial.

Le chantier ne fait que commencer. Microsoft n'a pas encore communiqué de calendrier pour une diffusion à l'ensemble des utilisateurs. En attendant, ceux qui le souhaitent peuvent déjà découvrir ce nouveau visage du Bloc-notes via le programme Windows Insider. Pour les autres, le débat est lancé : faut-il moderniser un outil emblématique… ou respecter sa vocation minimaliste ?