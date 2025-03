KB5053656 : cette mise à jour de Windows améliore la recherche (et d'autres petites choses)

Microsoft propose une mise à jour facultative de Windows 11. Outre des corrections de bugs et quelques petites nouveautés, cette version KB5053656 améliore surtout la recherche sur PC, désormais bien plus efficace.

Microsoft vient de proposer une nouvelle mise à jour facultative pour Windows 11. Disponibnle depuis le 27 mars, elle est désignée sous le numéro KB5053656, et apporte quelques nouveautés prometteuses, notamment des améliorations dans la recherche. Si cette mise à jour reste optionnelle pour le moment, elle préfigure ce que l'on trouvera dans le prochain Patch Tuesday qui devrait arriver le mardi 8 avril.

Comme l'explique Microsoft dans ses notes de version, l'une des principales nouveautés de cette mise à jour concerne la recherche dite "sémantique". Grâce à cette technologie, la recherche sur Windows devient plus intelligente, capable de comprendre des requêtes en langage naturel. Cela signifie qu'au lieu de se souvenir du nom exact d'un fichier ou d'un paramètre, il est désormais possible de taper des phrases simples comme "changer le fond d'écran" ou "trouver mes photos de vacances" pour afficher les bons résultats dans les Paramètres, dans l'Explorateur ou dans la barre de recherche de Windows. S'appuyant sur l'IA locale, grâce au NPU (l'unité de calcul intégrée aux processeurs récents), cette recherche s'applique aussi bien aux fichiers locaux qu'à ceux stockés dans le cloud via OneDrive, et fonctionne même hors ligne sur certains PC estampillés Copilot+ équipés d'un processeur Snapdragon.

© Microsoft

Windows 11 KB5053656 : des petites améliorations bienvenues

Mais la recherche améliorée ne s'arrête pas là. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d'une indexation en temps réel des fichiers stockés dans OneDrive, y compris ceux dont le contenu correspond à des mots-clés. Cette fonction est idéale pour ceux qui gèrent un grand nombre de documents ou d'images, facilitant ainsi la navigation dans des dossiers souvent surchargés. De plus, cette recherche peut même détecter des mots présents dans les documents, sans que ceux-ci soient explicitement nommés dans le fichier.

Un autre aspect majeur de cette mise à jour concerne les sous-titres en direct. Cette fonction, déjà présente dans les versions précédentes de Windows, a été enrichie avec la capacité de traduire plus de 44 langues vers l'anglais. Elle s'avère particulièrement utile pour les appels vidéo ou le visionnage de contenus multilingues, permettant ainsi une compréhension fluide sans avoir à recourir à des outils de traduction tiers. L'ajout de cette fonction représente un réel plus pour les utilisateurs évoluant dans des environnements multiculturels ou travaillant avec des interlocuteurs étrangers.

La mise à jour KB5053656 introduit également une plus grande flexibilité pour les commandes vocales. On peut ainsi formuler des instructions plus naturellement, sans avoir à se plier à des syntaxes rigides. Par exemple, il est possible de demander à Windows d'ouvrir une application en utilisant différentes tournures de phrases, ce qui fluidifie l'interaction pour ceux qui préfèrent parler plutôt que cliquer. Cette amélioration, bien que mineure en apparence, renforce le confort d'utilisation au quotidien.

Sur le plan de l'interface, de petites nouveautés ont également été introduites. Le clavier tactile peut désormais adopter une disposition de type "gamepad", avec des touches alignées verticalement pour faciliter la navigation avec une manette, une fonction bien pensée pour les joueurs. De plus, une nouvelle icône d'accès rapide au panneau emoji a été ajoutée, permettant de mieux intégrer ces petits symboles dans la communication quotidienne.

Microsoft ne s'est pas contenté d'ajouter des nouveautés, la mise à jour a aussi apporté son lot de correctifs. Plusieurs bugs ont été résolus, notamment des problèmes liés à l'orientation de l'écran après la sortie de veille sur les appareils hybrides, ou encore la mauvaise gestion de certains profils de couleur. Même le Gestionnaire des tâches a été optimisé pour offrir une meilleure lecture de l'utilisation du processeur, en alignant ses calculs sur les standards du secteur.

Enfin, une attention particulière a été portée à l'accessibilité et au confort d'utilisation au sein de l'Union Européenne. La recherche Web depuis la barre des tâches respecte désormais le navigateur par défaut configuré par l'utilisateur, évitant ainsi l'ouverture systématique de Microsoft Edge. De petites fonctions, comme les "actions suggérées", ont été retirées, permettant à Microsoft de concentrer ses efforts sur des fonctions plus pertinentes.

Comme toujours, cette préversion facultative n'est disponible qu'à ceux qui ont coché l'option correspondante dans Windows Update. Et comme elle est susceptible de contenir des bugs et d'engendre des problèmes non connus, nous ne vous conseillons de l'installer qu'en parfaite connaissance de cause, et uniquement si vous êtes curieux de découvrir ses nouveautés. Dans tous els autres cas, et notamment sur un PC "de production", il est vivement recommandé d'attendre sagement la mise à jour obligatoire qui arrivera automatiquement avec le Patch Tuesday d'avril.