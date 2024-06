Windows 11 KB5039302 : voici les nouveautés de la mise à jour du 25 juin 2024

Une préversion d'une petite mise à jour optionnelle pour Windows 11 vient d'être distribuée par Microsoft. Si elle ne corrige rien côté sécurité, elle apporte quelques nouveautés mineures mais bienvenus au système d'exploitation.

Microsoft a publié le 25 juin 2024 un aperçu de la mise à jour de qualité KB5039302 pour Windows 11. Celle-ci vous sera proposée dès à présent si vous avez activé l'option "Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles" dans Windows Update, avant d'être déployée pour tout le monde dans les prochaines semaines. S'agissant d'une mise à jour de qualité, elle apporte de nouvelles fonctions, résout divers bugs mais ne corrige pas de failles de sécurité, il n'y a donc pas d'urgence à l'installer.

Au menu des nouveautés, la mise à jour KB5039302 amène quelques ajouts intéressants :

Dans l'Explorateur de fichiers, il est désormais possible de compresser des fichiers dans des archives aux formats 7-Zip et Tape Archive (TAR), en plus du format ZIP classique. De nouvelles actions sont ajoutées à cet effet dans le menu contextuel lors d'un clic-droit sur un fichier, et des options supplémentaires sont proposées va un nouvel assistant de compression.

Des informations et des options supplémentaires de gestion du compte Microsoft font leur apparition directement dans le menu Démarrer. Lors d'un clic sur le nom du compte utilisé, en bas à gauche du menu Démarrer, le statut de divers services comme Microsoft 365, le Xbox Game Pass ou le stockage Cloud est affiché, et un clic dessus ouvre les paramètres ou une page Web en lien avec l'activation du service.

Le bouton Afficher le bureau fait son retour à sa position historique, tout au bout à droite de la barre des tâches, permettant de réduire ou de ré-afficher toutes les fenêtres ouvertes en un seul clic (notez que le raccourci-clavier Win+D produit exactement le même effet).

fait son retour à sa position historique, tout au bout à droite de la barre des tâches, permettant de réduire ou de ré-afficher toutes les fenêtres ouvertes en un seul clic (notez que le raccourci-clavier produit exactement le même effet). Les "recommandations" (en réalité des publicités) de la page d'accueil des Paramètres afficheront désormais des suggestions pour le Xbox Game Pass si vous jouez activement à des jeux sur votre PC. Notez que vous pouvez empêcher l'affichage de ces recommandations à partir du menu Paramètres > Confidentialité et sécurité > Général, en désactivant l'option Me montrer des contenus suggérés dans l'application Paramètres.

En plus de ces ajouts, on trouve également quelques nouveautés mineures, comme la prise en charge des émojis en version 15.1, la possibilité de copier des fichiers depuis la fenêtre Partage Windows, l'ajout d'une bordure noire autour de l'élément sélectionné dans l'Explorateur de fichiers pour une meilleure lisibilité. Le Gestionnaire des Tâches reçoit aussi quelques améliorations de performance et d'ergonomie, avec une prise en charge de la navigation par la touche Tab, une meilleure mise à l'échelle du texte et l'affichage de la vitesse de la mémoire vive (Ram) en MT/s (megatransferts par seconde) au lieu des MHz, ce qui évite une confusion très courante.

La mise à jour KB5039302 résout aussi plusieurs bugs et dysfonctionnements divers, comme un problème qui affectait l'audio lors de l'enregistrement avec l'outil Capture d'écran, un autre qui empêchait l'éjection sans risque des périphériques USB lorsque le Gestionnaire des Tâches était ouvert, ou encore un qui perturbait la mise en veille du GPU lorsque celui-ci n'est pas utilisé afin d'économiser de la batterie.

Parmi les problèmes connus de cette mise à jour, un seul est mentionné pour le moment sur la note officielle de publication de Microsoft. Il concerne les utilisateurs en entreprise, qui peuvent rencontrer le code d'erreur 0x80070005 lors de la mise à niveau de Windows Pro vers un abonnement Windows Enterprise. Un problème assez anecdotique pour les particuliers donc et qui ne justifie pas de renoncer à la mise à jour.