Beelink mini ME : un serveur de stockage domestique bourré de SSD

Grande spécialiste du mini PC, Beelink étend son catalogue avec le mini ME, un système de stockage personnel fonctionnant en réseau et en Wi-Fi. Sa grande originalité : il utilise des SSD pour une capacité maximale de 24 To.

On connait bien Beelink pour ses mini PC – nous en testons régulièrement sur CCM et son excellent SER8 fait même office de nouvelle référence dans le domaine, y compris face au Mac mini M4 d'Apple. Et si le constructeur chinois semble avoir trouvé une véritable formule magique pour ses mini ordinateurs, il cherche également à étendre sa gamme de produits avec d'autres solutions innovantes. En témoigne sa très originale EX Docking Station, une station d'accueil permettant d'utiliser une carte graphique externe avec les modèles de la gamme GTi (voir notre test complet). Mais il ne compte visiblement pas en rester là en s'apprêtant à s'attaquer à un autre domaine : le stockage domestique.

Beelink vient en effet d'annoncer la sortie prochaine du mini ME, premier représentant de la série ME (en référence au mot ME anglais, pour "personnel". Come son nom ne le laisse pas devenir instantanément, il s'agit d'un serveur de stockage de type NAS (Network Attached Storage) : autrement dit, un dispositif de stockage fonctionnant en réseau. Un système qui n'a rien de bien nouveau puisqu'il en existe depuis des années dans des marques spécialisées comme Synology, Qnap, Zykel ou LaCie.

© Beelink

La particularité du mini ME, c'est qu'il utilise des SSD en lieu et place des disques durs habituels. Un choix qui permet à la fois d'offrir des débits très élevés ‑ mais qui restent limités par la bande passant du réseau ‑ de consommer peu d'énergie et de rester silencieux, les SSD exploitant exclusivement des puces électroniques, sans les moteurs et les plateaux bruyants des disques durs magnétiques.

Et le mini ME ne se contente pas d'un seul support puisqu'il peut accueillir jusqu'à six SSD de 4 To chacun, pour offrir une capacité maximale de 24 To ! Un espace plus que confortable qui permet d'envisager de nombreux usages, notamment pour se constituer un véritable petit cloud personnel servant à partager toutes sortes de fichiers (documents, photos, vidéos, musiques, etc.) avec divers appareils (ordinateur, tablette, smartphone, téléviseur connecté, etc.) dans un cadre familial. Et pas uniquement en local, à la maison, puisque le mini ME est évidemment accessible via Internet.

Beelink mini ME : bien plus qu'un simple stockage partagé

En pratique, le ME mini prend la forme d'un petit cube (99 × 99 × 98 mm pour 730 g). Doté d'une alimentation internet, et pas d'un adaptateur externe, il peut ainsi se manipuler, se déplacer et se placer facilement sur un bureau ou un meuble. Et bien qu'il soit équipé d'un ventilateur interne pour refroidir ses composants, Beelink promet qu'il reste très discret, avec un niveau sonore inférieur aux bruits ambiants, grâce à ses dissipateurs passifs. II dispose de six emplacements M.2 pour autant de SSD, chacun d'un 4 To au maximum. Beelink le configure en usine avec des modèles Crucial, une marque de confiance avec laquelle le constructeur travaille depuis longtemps sur ses mini PC.

© Beelink

Plus étonnant – quoique… –, le mini ME repose sur une architecture x86 qui fonctionne sous Windows 11 : il peut ainsi servir de simple serveur de fichiers comme de mini PC de media center de salon – même si Beelink ne dit rien encore sur le processeur utilisé et la Ram disponible. En plus de ses deux ports Ethernet 2,5 Gbit/s pour les connexions réseau filaires, il intègre un module Wi-Fi permettant d'échanger facilement des données avec des appareils sans fil comme des smartphones. Mais aussi une sortie HDMI et de s prises USB !

© Beelink

Enfin, si Beelink n'a pas encore communiqué sur son prix – un critère qui fera toute la différence –, le constructeur précise que le mini ME est le premier représentant qu'une gamme de systèmes qui comptera aussi deux autres modèles ME Pro et ME Max pour des usages différents. Un concept original et une affaire – de famille – à suivre donc.