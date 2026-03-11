Back Market propose une clé USB à 3 euros pour prolonger la vie des vieux PC

Grâce à un partenariat avec Google, le conditionneur français Back Market va commercialiser une clé USB à moins de 3 euros pour installer le système d'exploitation ChromeOS Flex sur d'anciens PC ne pouvant pas êtres mis à jour vers Windows 11.

Depuis octobre 2025, les ordinateurs sous Windows 10 ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité, Microsoft ayant décidé d'abandonner cette version de son système d'exploitation au profit de Windows 11, en incitant les utilisateurs à mettre leur PC à jour ou à en acheter un nouveau. Certes, sous la pression de l'Europe et d'associations de consommateurs l'éditeur a accepté de prolonger son support via le programme ESU, gratuit pour les Européens (voir notre article). Mais il s'agit juste d'un sursis d'un an, et en octobre 2026, le problème de la survie des vieux ordinateurs sous Windows 10 sans mise à jour se reposera.

Pour éviter l'immense gâchis qui s'annonce avec des millions de PC encore fonctionnels promis à la poubelle, plusieurs solutions se sont mises en place, qui consistent toutes à installer un système d'exploitation alternatif. C'est exactement ce que fait Back Market depuis plusieurs mois. Pour lutter contre cette obsolescence programmée (voir notre article), le spécialiste français du reconditionnement propose ainsi des ordinateurs à bas prix avec ChromeOS Flex, le système d'exploitation léger de Google, qui fonctionne très bien sur des PC anciens (voir notre article).

Aujourd'hui, Back Market a décidé d'aller encore plus loin avec une solution permettant d'installer facilement ChromeOS Flex sur n'importe quelle machine, sans avoir à acheter un ancien modèle, grâce à une clé USB prête à l'emploi.

© Back Market

Clé ChromeOS Flex : la solution simple pour donner un second souffle à un vieil ordinateur

Comme l'a annoncé Thibaud Hug de Larauze, le fondateur de Back Market, l'entreprise a mise ne place un partenariat avec Google pour proposer une clé USB officielle permettant d'installer ChromeOS Flex sur un PC ou un Mac considéré comme obsolète. L'idée n'est donc pas de changer d'appareil, mais de le conserver en état de fonctionnement en installant un nouveau système d'exploitation.

Pour rappel, ChromeOS Flex est une version de ChromeOS tès légère, bien adaptée aux vieux ordinateurs, qui ne nécessite que quelques minutes à installer.

ChromeOS Flex a l'avantage d'être fluide et réactif, même sur les vieilles machines promises à la retraite. "Le problème, c'est qu'on nous dit tout le temps qu'il faut changer d'appareil. Nous, on veut montrer qu'il est possible de garder nos produits beaucoup plus longtemps", confirme Thibaud Hug de Larauze dans un communiqué.

L'autre gros point fort de ce système d'exploitation est sa sécurité. Il s'agit d'un "cloud first" qui empêche les utilisateurs de télécharger des applications – tout se fait en ligne, via le navigateur Chrome –, et qui bénéficie régulièrement de mises à jour de sécurité. En outre, ChromeOS Flex intègre en standard des services Google pour tous els besoins de base, notamment avec sa suite bureautique en ligne.

Le grand avantage de cette solution, c'est que la clé est prête à l'emploi, Back Market l'ayant dotée d'un logiciel d'installation automatique pour remplacer Windows par ChromeOS Flex.Nous avons mis tout le monde dessus pour que ce soit le plus simple possible et l'avons fait tester par des non-geeks pour nous assurer que c'était assez didactique", souligne le PDG de Back Market.

La solution est d'autant plus intéressante que la clé USB, qui sera vendue à partir du 30 mars 2026, est commercialisée au prix de 3 dollars, soit environ 2,58 euros. Certes, il n'est pas obligatoire d'acheter cette clé pour passer à ChromeOS Flex (voir notre fiche pratique), mais cette solution simplifie le processus pour les non experts. En plus des particuliers soucieux de conserver leur PC, elle conviendra particulièrement aux petites structures (écoles, associations, etc.) souhaitent prolonger la vie de leur parc informatique à moindre coût.