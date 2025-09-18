Avec la fin de Windows 10, Back Market va revendre de vieux PC à 99 € avec un nouveau système

Back Market va commercialiser des PC jugés obsolètes à cause de la fin de Windows 10 pour seulement 99 euros. Au lieu de l'ancien système d'exploitation de Microsoft, ils tourneront sous ChromeOS Flex, l'OS de Google.

Après dix années de service, Windows 10 va cesser de recevoir des mises à jour de sécurité à partir du 14 octobre 2025. Une échéance qui menace la sécurité de millions d'ordinateurs encore actifs dans le monde, qui deviendront bientôt obsolètes. Et si Microsoft pousse au maximum ses utilisateurs à adopter la nouvelle version de son système d'exploitation, tous n'en ont pas la possibilité.

En effet, pour que Windows 11 puisse fonctionner sur un ordinateur, celui-ci doit posséder un module de sécurité matériel TPM 2.0, qui n'est pas présent sur certains appareils. Ces derniers sont donc voués à être jetés afin de ne pas exposer leurs utilisateurs aux cybermenaces. Face à ce gâchis économique et écologique insupportable, Back Market vole à la rescousse. La célèbre plateforme de vente de produits reconditionnés compte bien leur donner une nouvelle vie !

© Back Market

Fin de Windows 10 : des PC "obsolètes" à 99 euros seulement

Pour Amandine Durr, responsable produit chez Back Market, le passage forcé vers Windows 11 va provoquer "la plus grande prolifération de déchets électroniques jamais vue", étant donné que Microsoft pousse les utilisateurs à racheter un PC neuf tournant sous son dernier système d'exploitation – il est aussi possible de payer pour obtenir des mises à jour de sécurité supplémentaires pour Windows 10, mais les tarifs élevés et la durée limitée de la solution ne poussent clairement pas en ce sens.

"On refuse de voir des centaines de millions d'ordinateurs encore en état de marche finir à la décharge, surtout quand les déchets électroniques continuent de constituer le flux de déchets à la croissance la plus rapide au monde", s'indigne Back Market dans un communiqué. C'est pourquoi l'entreprise a annoncé qu'elle allait commercialiser ces fameux PC soi-disant obsolètes au prix attractif de 99 euros, en prenant soin de changer leur système d'exploitation.

Les machines seront inspectées et réparées pour être "impeccables" avec des composants "qui fonctionnent parfaitement bien". Elles tourneront sous ChromeOS Flex, un système d'exploitation particulièrement léger et réactif qui a l'avantage d'être fluide sur les vieilles machines et assez simple d'utilisation. Parfait pour redonner un coup de fouet à un PC ou un Mac proche de la retraite !

Fin de Windows 10 : la résistance commence à s'organiser

Dans un premier temps, seule une poignée d'ordinateurs seront vendus, avant qu'une catégorie "obsolète" plus large n'arrive sur Back Market. Celle-ci aura pour vocation de vendre à très bas prix des produits encore utilisables, mais qui présente des défauts visibles. "Ce sera un peu le Too Good To Go de la technologie", se réjouit l'entreprise.

En parallèle, la pétition lancée par la coalition d'associations menée par Halte à l'Obsolescence Programmée (HOP) pour obtenir des mises à jour gratuites pour Windows 10 et une réglementation à ce sujet prend de l'ampleur (voir notre article). À l'heure où nous écrivons ces lignes, elle compte 24 300 signatures sur les 10 000 de l'objectif initial. La gronde s'élève également des États-Unis, où l'association de consommateurs Consumer Reports hausse elle aussi le ton face à Microsoft dans une lettre ouverte adressée le 16 septembre à son CEO, Satya Nadella.