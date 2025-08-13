Letsung GoLite 11 : ce mini PC sous Windows 11 vaut seulement 89 euros

Besoin de remplacer un vieil ordinateur sous Windows 10 ou d'équiper un collégien ? Le tout nouveau mini PC GoLite 11 de Letsung, filiale de Geekom, fera l'affaire en offrant l'essentiel pour moins de 90 euros.

Tout le monde n'a pas besoin d'un ordinateur de compétition à plus de 1000 euros. Surtout s'il s'agit uniquement de faire de la bureautique, de naviguer sur Internet, d'utiliser des réseaux sociaux ou de lire des vidéos. Car pour toutes ces tâches courantes, un modèle d'entrée de gamme à 400 ou 500 euros suffit amplement. Et aujourd'hui, on peut même trouver des mini PC qui offrent l'essentiel pour moins de 100 euros.

C'est le cas du tout nouveau GoLite 11 de Letsung, la "sous-marque" de Geekom, un grand spécialiste des mini PC. Car si sa maison mère se concentre sur le milieu et le haut de gamme avec des modèles de qualité que nous avons déjà salués à de multiples reprises (voir nos tests des A5, A6, A8, GT13 Pro, XT12 Pro, Mini IT11 et autres), Letsung propose des ordinateurs miniatures à tout petits prix destinés à ceux qui veulent pas dépenser des fortunes dans un produit informatique sans se priver pour autant des fonctions de base. Et c'est exactement ce qu'offre le GoLite 11 qui concentre l'essentiel pour un prix minuscule : 89 euros avec un bon de réduction. Du jamais vu !

© Letsung

Letsung GoLite 11 : juste l'essentiel pour un prix minuscule

On s'en doute, avec un tarif aussi bas, le GoLite 11 ne cherche pas à rivaliser avec un gros PC gamer dernier cri. Il est motorisé par un Celeron N4000, une puce Intel d'entrée de gamme à 2 cœurs et 2 threads, qui fonctionne à 1,1 GHz en mode normal – et jusqu'à 2,6 GHz en mode turbo. Pour autant, si ce n'est pas une bête de course, ce processeur de 11e génération suffit à faire tourner des applications classiques (traitement de texte, tableur, navigateur Internet, lecteur audio et vidéo, etc.). Surtout, il est compatible Windows 11, le système étant déjà installé en standard. C'est d'ailleurs l'un des atouts majeurs du GoLite 11 qui peut dès lors remplacer un vieux PC au moment où Windows 10 s'apprête à tirer sa révérence, en octobre 2025.

© Letsung

Le reste de l'équipement est limité, mais cohérent, et surtout suffisant pour une utilisation domestique et familiale : 8 Go de mémoire vive – de type LPDDR4 en double canal –, un SSD de 128 Go ‑ un modèle Sata au format M.2 qui peut être remplacé pour atteindre 512 Go de stockage –, quatre prises USB-A – compatibles USB 3.2 Gen 1 – pour brancher toutes sortes de périphériques, deux sorties vidéo en HDMI 1.4 pour connecter deux écrans simultanément – en 1080p à 60 Hz –, une entrée-sortie audio en mini jack stéréo et un port Ethernet Gigabit pour se connecter à un réseau local et à Internet. Le tout est complété par des interfaces sans fil avec du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 4.2.

Alors, certes, on est loin des technologies dernier cri – pas de Wi-Fi 6 ou 7, pas d'USB-C ni d'USB 4, pas d'interface PCIe –, mais, en pratique c'est suffisant pour bon nombre d'utilisateurs dans un cadre personnel, à la maison, que ce soit pour écrire du courrier, classer des photos de vacances, regarder des vidéos en streaming ou naviguer sur Internet , même avec une connexion en fibre. En revanche, pas question de jouer à des jeux 3D récents : avec son circuit graphique limité, le Celeron N4000 ne peut faire tourner que des titres anciens et légers. Mais ce qui ressemble a un handicap devient en avantage si l'on souhaite confier le GoLite 11 à un enfant en primaire ou au collège pour faire ses devoirs !

© Letsung

Et, bien entendu, comme tous els mini PC, le GoLite 11 est compact, donc facile à caser dans une chambre, un bureau ou un salon, d'autant qu'on peut le monter derrière un écran grâce au système de fixation Vesa fourni en standard. D'autant qu'il fait très peu de bruit – rien à voir avec les vieilles tours bruyantes ! – et qu'il consomme très peu d'électricité. On peut même s'en servir comme lecteur multimédia familal, en le connectant à un téléviseur.

Bref, s'il ne passionnera pas les geeks férus de technologies et les créatifs avides de hautes performances, le GoLite 11 se présente come une solution très intéressante pour tous ceux qui se contentent de l'essentiel ou qui ne pourront plus utiliser leur ordinateur actuel après la fin du support de Windows 10. À seulement 89 euros sur Amazon – avec le code CCMGOLITE –, il devrait suffire à beaucoup de monde, surtout avant la rentrée scolaire.