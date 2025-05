Beelink GTR9 Pro et AI Mini : deux nouveaux mini PC surpuissants et innovants

Beelink vient discrètement de lever le voile sur deux nouveaux produits étonnants, un mini PC et un serveur IA. Deux appareils étonnants équipés du puissant processeur Ryzen AI Max 395+ et proposés à un tarif assez élevé.

Assurément, Beelink semble bien décidé à se distinguer sur le marché agité du mini PC. Après avoir rénové sa gamme de modèles "classiques" avec la série SER – notamment l'excellent SER8 8745HS qui fait figure de référence pour son exceptionnel rapport qualité/prix (voir notre article) – et avoir présenté un étonnant mini serveur domestique bourré de SSD – le mini ME (voir notre article) –, le constructeur chinois vient s'apprête à lancer le GTR9 Pro et l'AI Mini, deux nouveaux produits haut de gamme qui surprennent à la fois par leurs caractéristiques techniques et par leur prix.

Beelink GTR9 Pro et AI Mini : génération Ryzen AI Max 395+

Pour l'heure, le fabricant n'a pas dévoilé tous les détails sur les nouveaux venus, mais les premières informations officielles disponibles ont de quoi surprendre. Ainsi, malgré leurs appellations, leurs formats et leurs vocations différentes, les deux nouveaux venus s'appuient sur la même puce, à savoir un Ryzen AI Max 395+, un processeur AMD de dernière génération – dite Strix Halo – qui repose sur une architecture Zen 5 avec 16 cœurs et 32 threads, gravé avec la technologie Strix Halo, gravé avec la technologie 4 nm FinFET de TSMC, fonctionnant à 3 GHz – jusqu'à 5,1 GHz en mode boost – avec 64 Mo de cache L3. Un monstre de puissance qui développe jusqu'à 126 TOPS au total grâce à son NPU ‑ unité de calcul optimisée pour l'IA, qui revendique 50 TOPS à elle seule – et, surtout, son incroyable GPU ‑ unité graphique –, en l'occurrence, un Radeon 8060S qui embarque pas moins de 40 cœurs graphiques, et qui offrirait, selon AMD, des performances équivalentes à celles des fameux RTX 4000 de Nvidia.

Sachant que les deux machines peuvent gérer jusqu'à 128 Go de Ram – dont jusqu'à 96 Go de mémoire allouée au GPU pour les graphismes –, on peut s'attendre à des performances exceptionnelles, pour de l'IA "locale" comme pour la création numérique et le jeu vidéo. Les premières informations distillées par Beelink donnent d'ailleurs clairement le ton, avec des promesses qui visent directement les gamers et les créatifs.

Ainsi, le GTR9 Pro adopte un style qui rappelle fortement le Mac Studio, le modèle d'Apple qui s'adresse justement aux professionnels de la création numérique (graphistes, photographes, monteurs vidéo, musiciens ingénieurs de son, animateurs 3D, etc.). Il arbore en effet un superbe boîtier métallique avec angles arrondis, avec de l'USB 4, un lecteur de carte mémoire et même des micros intégrés – tout comme l'alimentation, visiblement. Une station de travail miniature, qui promet en outre d'être très discrète sur le plan sonore – un détail qui compte dans ce milieu.

© Beelink

Plus mystérieux et plus atypique, l'AI Mini semble se destiner à un usage tourné vers l'IA locale en réseau. Adoptant un boîtier très différent, il est en effet doté deux deux ports de Ethernet ultra rapide (10 Gbit/s), en plus de deux prises USB 4, et, selon Beelink, peut faire tourner des LLM à plus de 70 milliards de paramètres comme DeepSeek. Il se poserait en concurrent des N5 et N5 Pro de MinisForum, des appareils similaires, mais équipés d'un processeur moins puissant – un AMD Ryzen AI 9 HX 370.

© Beelink

Reste une grande question, en dehors de la discontinuité, non précisée : le prix. Beelink annonce un tarif de 1999 dollars pour chaque modèle, mais sans préciser la configuration (mémoire vive et stockage). Un tarif très élevé, notamment pour le GTR9 qui se place ainsi face au luxueux Mac Studio commercialisé à partir de 2500 euros dans sa version équipée d'un phénoménal M4 Pro. Il faudra attendre d'en savoir plus et, surtout, de tester ces nouveaux monstres pour voir ce qu'ils valent réellement pratique, notamment face au fleuron d'Apple.