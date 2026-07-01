Google va déployer l'IA dans son moteur de recherche en France cet été

Pour suivre la tendance générale, l'IA va bientôt s'installer en première place dans le moteur de recherche de Google. Ce nouveau mode, qui arrivera en France cet été, inquiète les éditeurs de sites Web.

Depuis l'avènement des modèles génératifs tels que ChatGPT, Mistral, Claude, Gemini ou encore Copilot, notre façon de chercher une information a profondément changé. Les moteurs de recherche classiques ont été mis de côté par de nombreux internautes, qui préfèrent désormais directement poser leurs questions à leur chatbot préféré.

Cette évolution n'a évidemment pas échappé à Google, qui reste le maître de la recherche sur Internet avec le moteur qui a fait son succès – et sa domination. Et plutôt que de lutter contre le courant, le géant américain a décidé de tirer parti de cette tendance en intégrant de l'IA dans son moteur avec un mode baptisé AI Overviews – Aperçus d'IA en français. Une fonction déjà déployée dans le monde entier et qui va bientôt arriver en France.

Mode IA de Google : la fin de la recherche classique

Avec AI Overviews, c'est Gemini, l'intelligence artificielle de Google, qui répond aux requêtes. En pratique, lorsque vous effectuez une recherche sur Google, l'IA produit un petit résumé – qui s'affiche en premier, tout en haut de la page – des résultats de recherche à partir d'une ou plusieurs sources. Si vous cherchez une recette de gâteau, par exemple, l'outil ne va pas simplement vous indiquer une liste de sites de recettes, mais plutôt vous décrire étape par étape la meilleure recette qu'il a trouvée en analysant de nombreux sites Web. Pour avoir la meilleure réponse possible, il prend en compte plusieurs critères, dont la popularité des pages visitées ainsi que les notes attribuées par les internautes.

AI Overviews peut donc vous faire gagner de précieuses minutes au quotidien. Grâce à l'intelligence artificielle, vous n'êtes plus obligé de consulter plusieurs sites pour trouver l'information qui vous intéresse, puisque Gemini s'en occupe à votre place. Mieux encore, comme c ce mode repose sur un modèle de type conversationnel, vous pouvez poser des questions pour rebondir sur un élément de réponse, comme dans une conversation avec Gemini ou ChatGPT.

Les résultats classiques, présentés sous la forme de liste habituelle de liens, ne disparaissent pas pour autant. Mais il se retrouvent relégués au second plan, après la réponse de l'IA, qui réduit leur attrait. Et c'est précisément ce qui inquiètent les éditeurs de sites Web, qui craignent de recevoir beaucoup moins de visiteurs, puisque 'lIA aura déjà donné une réponse adaptée.

Mode IA de Google : les éditeurs français très inquiets

Ces options dopées à l'intelligence artificielle ont été déployées il y a plus de deux ans et sont aujourd'hui disponibles dans plus de 100 pays dans le monde. Cependant, la France n'a pas pu en bénéficier à cause des réglementations de l'Union européenne – notamment avec le Digital Markets Act (DMA) et l'AI Act – ainsi que la législation sur les droits voisins du droit d'auteur.

En effet, dans l'Hexagone, les médias ont obtenu le droit d'être rémunérés lorsque leurs contenus sont utilisés ou résumés par des plateformes numériques. La firme de Mountain View avait alors choisi de ne pas déployer le mode IA de son moteur de recherche en France pour éviter les amendes.

La tension entre Google et les médias français est d'autant plus palpable que ces derniers craignent que le déploiement d'AI Overviews entraîne une baisse de fréquentation de leurs sites et donc de leurs revenus publicitaires. Pour les rassurer, le géant du numérique a assuré aux éditeurs qu'il était prêt à travailler sur un système qui permet aux médias de ne pas figurer dans les résultats IA, de bénéficier d'une transparence sur les apparitions dans les résultats et de profiter d'une rémunération au titre des droits voisins pour les articles consultés par les utilisateurs. Le mode IA de Google devrait donc arriver dans l'Hexagone dans les prochaines semaines, dans le curant de l'été.