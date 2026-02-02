Cette entreprise fait 3500 dollars de bénéfice net à chaque seconde, jour et nuit, toute l'année

Grâce à un modèle économique unique en son genre, une entreprise américaine très connue bat des records de rentabilité avec un bénéfice vertigineux. Son secret : vendre des produits de masse à des tarifs de luxe.

Certains chiffres donnent le tournis. Surtout quand on change d'échelle, en rapportant les milliards et les millions à des valeurs plus "accessibles" à l'esprit humain. C'est le cas des résultats financiers des très grandes entreprises, celles qui trônent sur les podiums des bourses mondiales et que les analystes et les actionnaires observent avec gourmandise. Et plus particulièrement une société américaine bien connue qui fait figure d'exception et même de modèle pour ses performances étourdissantes.

Et pour cause ! Comme elle l'indique dans son dernier rapport, publié fin janvier 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 416 milliards de dollars en 2025. Un montant impressionnant qui la place dans le top 10 mondial, juste derrière des géants de la distribution comme Wallmart et Amazon ou de l'énergie pétrolière comme Saudi Aramco et Sinopec.

Mais là où elle se distingue vraiment, c'est pour sa rentabilité. Car, sur cette période, elle a dégagé un bénéficie net de 112 milliards de dollars. Elle gagne ainsi près de 307 millions de dollars par jour, soit un peu plus de 3500 dollars nets… par seconde, jour et nuit, 24 heures sur 24 ! Un montant complètement fou, qui correspond à un taux de marge net de 27 %. En clair, quand elle vend pour 100 dollars de marchandises, elle en conserve 27 dans sa poche, une fois toutes ses charges payées.

Apple Park © Apple

Plus encore que le bénéfice pur, c'est ce taux de rentabilité qui est extraordinaire : il est très supérieur à celui d'autres secteurs et même meilleur que celui d'un spécialiste du luxe comme LVMH. À titre de comparaison, TotalEnergies avoisine les 9 %, un constructeur automobile comme Stellantis ou Volkswagen est heureux quand il atteint 8 %, et Wallmart doit se contenter d'une marge nette moyenne de seulement 2,8 %, soit près de 10 fois moins.

Cette entreprise qui fait figure de formidable "machine à profits", c'est Apple. La "marque à la Pomme" vient en effet de clôturer une année record sur le plan financier, en grande partie grâce aux ventes d'iPhone, qui ont battu des records au dernier trimestre, ses smartphones représentant plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Elle a même dépassé Samsung dans le monde, en s'octroyant 20 % de parts de marché !

Mais l'autre "vache à lait"' d'Apple, ce sont les services – iCloud, Apple Music, App Store, Apple TV+, etc. – qui ont généré 109 milliards de dollars de revenus avec une marge nette proche de 75 %. Car contrairement aux biens "physiques", il n'y a pas besoin de fabriquer de nouveau produit matériel pour engranger des ventes et réaliser des bénéficies.

Le grand tour de force d'Apple, celui qui suscite l'admiration des analystes et des investisseurs, c'est justement ce modèle économique avec un mélange de biens matériels et immatériels vendus "en masse", comme des produits courants, mais à des tarifs de luxe : un iPhone 17 de base coûte près de 1000 euros, un modèle Pro haut de gamme plus de 2000 euros, et ils s'écoulent à des millions d'exemplaires ! Un exploit unique au monde, toutes industries confondues, surtout quand on sait qu'Apple ne possède aucune usine ! Pas mal pour une société créée dans un garage il y a bientôt 50 ans par deux jeunes idéalistes rêvant d'une technologie "cool", accessible à tous…