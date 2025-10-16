Apple lance discrètement sa puce M5 dans trois nouveaux produits

Apple crée la surprise avec la présentation discrète de sa nouvelle puce M5. Une annonce sans keynote ni mise en scène, mais avec un message clair : la marque veut prendre une longueur d'avance dans la course à l'IA.

Une fois n'est pas coutume : c'est sans Tim Cook et sans keynote spectaculaire à Cupertino qu'Apple a fait plusieurs annonces ce mercredi 15 octobre, en milieu d'après-midi – 15 h, heure française. Comme cela arrive parois depuis l'an dernier, c'est par de simples communiqués de presse que la marque à la pomme a annoncé plusieurs nouveautés, à savoir un nouvel iPad Pro, un nouveau MacBook Pro et un nouveau Vision Pro, son "fameux" casque d'informatique spatiale. Point commun des nouveaux venus : ils embarquent tous une nouvelle puce Apple, le M5, qui succède très logiquement au M4 sorti l'an dernier.

Si la surprise n'est somme toute que modérée – des rumeurs en faisait état depuis plusieurs semaines et Apple suit un calendrier assez prévisible pour ses processeurs maison –, le M5 marque toutefois l'amorce d'un changement important, en apportant davantage de puissance de calcul pour l'IA locale, au cœur même des appareils.

Apple M5 : une puce taillée pour l'IA

Comme les précédentes puces Apple Silicon, le M5 est un circuit "tout-en-un", combinant un processeur central généraliste (CPU), un processeur graphique (GPU) et un processeur spécialisé dans les traitements neuronaux pour l'intelligence artificielle (NPU, rebaptisé Neural Engine chez Apple), le tout complété par divers contrôleurs, notamment pour la mémoire vive "unifiée" – qui est intimement liée à la puce et non évolutive.

© Apple

Avec le M5, Apple inaugure sa première puce gravée en 3 nanomètres de troisième génération (N3P), issue du procédé TSMC. Cette finesse de gravure permet un gain d'efficacité énergétique estimé entre 10 et 15 % à puissance équivalente, tout en améliorant la densité de transistors d'environ 5 %.

Le CPU conserve une configuration à 10 cœurs (quatre hautes performances et six cœurs à haute efficacité). Apple annonce un gain d'environ 15 % en multithread par rapport à la M4, essentiellement grâce à des fréquences plus élevées et à une meilleure gestion de la mémoire cache. Le sous-système mémoire passe à une bande passante unifiée de 153 Go/s, contre 120 Go/s sur le M4, soit une progression d'environ 27 %.

Le changement majeur concerne le GPU. Il reste composé de 10 cœurs, mais chaque unité graphique intègre désormais un accélérateur neuronal dédié. Apple indique que cette architecture hybride permet des calculs IA jusqu'à quatre fois plus rapides qu'avec la génération précédente. Les tâches de rendu 3D bénéficient aussi d'une hausse de performance annoncée de 45 %, en partie liée au nouveau système de gestion du shading dynamique.

Le Neural Engine reste doté de 16 cœurs, mais gagne en fréquence et en parallélisme. Sa puissance atteint 22 000 milliards d'opérations par seconde (22 TOPS), contre 18 TOPS sur la M4. Ces améliorations ciblent directement les usages d'intelligence artificielle locale : génération d'images, transcription vocale, reconnaissance visuelle ou traitement de langage.

Enfin, la M5 intègre un nouveau contrôleur de stockage et un moteur d'encodage vidéo optimisé pour le format AV1, absent des générations précédentes. Les flux vidéo 8K peuvent désormais être décodés matériellement, sans solliciter le CPU.

On l'aura compris, au-delà des quelques optimisations apportées à l'architecture générale, toujours appréciables, Apple a surtout concentré ses efforts sur le traitement neuronal pour l'IA. Avec un objectif assez clair : miser sur le traitement local, dans les appareils eux-mêmes, pour ne plus dépendre de l'IA connectée. La iirme à la pomme entend ainsi se différencier des solutions actuelles de type ChatGPT et Copilot qui travaillent en ligne, via des serveurs, pour rendre son IA maison – la bien nommée Apple Intelligence – réellement indépendante des réseaux, et, par là même, plus confidentielle.

Pour son lancement, le M5 ne se décline qu'en un seul modèle, utilisé dans trois appareils : le MacBook Pro 14 pouces, l'iPad Pro, et la version actualisée du Vision Pro. Il faudra attendre sans doute 2026 pour voir apparaître des déclinaisons plus puissantes de type Pro et Max, voire Ultra, destinées à des produits encore plus haut de gamme, notamment le Mac Studio ou le Mac Pro, qui n'a pas connu d'évolution depuis des années.

Apple M5 : trois appareils pour le lancement

Les trois premiers produits Apple bénéficiant du M5 sont essentiellement des versions améliorées de modèels existants.

MacBook Pro 14 M5

© Apple

Le MacBook Pro 14 pouces est le premier Mac équipé de la puce M5. Le châssis reste inchangé, tout comme l'écran, mais la dissipation thermique a été revue pour supporter les pics de charge plus élevés. Apple annonce jusqu'à 45 % de performances graphiques en plus et 20 % de rapidité supplémentaire pour la compilation de code, le montage vidéo ou le rendu 3D. L'autonomie reste comparable à celle du modèle M4 (jusqu'à 18 heures en lecture vidéo). Les modèles de base conservent 16 Go de mémoire unifiée, avec des configurations allant jusqu'à 48 Go. Le port MagSafe 3, les trois ports Thunderbolt 4 et la connectique HDMI 2.1 sont inchangés. Trois configurations sont proposées, à partir de 1 799 euros, soit 100 euros de moins que la version M4 à sa sortie. À noter, la version européenne du MacBook Pro n'est plus livrée avec un adaptateur secteur dans la boîte, ce qui suscite déjà de nombreuses critiques.

iPad Pro M5

© Apple

L'iPad Pro équipé de la M5 reprend le design ultra-fin introduit avec le modèle M4, mais bénéficie de la nouvelle puce pour un gain de fluidité sensible sur les traitements IA locaux. Les applications comme Final Cut Pro et Logic Pro profitent d'une accélération matérielle pour les filtres d'images, la séparation des pistes audio et la génération de sous-titres automatiques. L'écran Tandem Oled Ultra Retina XDR reste identique, mais la gestion du rafraîchissement adaptatif est désormais couplée au GPU, améliorant la réactivité en dessin ou en retouche. Le Wi-Fi 7 est enfin activé sur ce modèle, et le stockage grimpe jusqu'à 2 To. Deux versions sont proposées : 11 pouces à partir de 1119 euros et 13 pouces à partir de 1469 euros.

Vision Pro M5

© Apple

La version révisée du casque Vision Pro adopte la M5 pour réduire la latence d'affichage et améliorer la restitution des environnements 3D. Le taux de rafraîchissement passe de 90 à 120 Hz, et la définition par œil gagne environ 10 % de pixels. Le casque gagne aussi en autonomie (jusqu'à 2 heures en utilisation générale et même 3 heures en lecture vidéo) et en confort, grâce à un nouveau bandeau textile plus léger, disponible en trois tailles (S, M et L). Selon Apple, l'IA intégrée permet de mieux interpréter les gestes et les mouvements oculaires, avec une reconnaissance plus rapide et moins d'erreurs de suivi. Le prix a été légèrement revu à la baisse, passant de 3999 euros à 3699 euros pur la versions avec 256 Go de stockage. Pas sûr en revanche que ces changements suffisent à rendre ce produit populaire, beaucoup s'interrogeant encore à juste titre sur sa réelle utilité.

Notons que ces trois produits, déjà en précommande, seront disponibles effectivement à compter du 22 octobre.

Un effet collatéral de ces annonces, c'est une baisse des prix de plusieurs produits au catalogue Apple, avec des réductions de 100 euros sur les MacBook Pro et de 30 à 50 euros sur les iPad. Voici les nouveaux tarifs :