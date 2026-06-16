Coupe du monde de foot à la TV : les chaînes et les heures pour regarder les matchs en France

La Coupe du monde FIFA 2026 se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec des horaires particuliers. Voici le programme complet avec les dates, les heures et les chaînes pour regarder les matchs en direct à la télévision.

C'est une période très attendue des amateurs de foot. La Coupe du monde FIFA 2026 a début jeudi 11 juin, avec la promesse de rencontres d'anthologie. Et cette édition de distingue des précédentes à plus d'un titre.

D'abord, parce qu'elle se déroule dans trois pays au lieu d'un, à savoir aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ensuite, parce que, pour la première fois de son histoire, elle réunit 48 équipes au lieu de 32. Enfin, parce que compte tenu du décalage horaire avec le continent américain, les matchs se dérouleront à des heures très tardives pour les téléspectateurs européens. Il faudra veiller tard pour regarder certaines rencontres en direct. Car, grand spectacle oblige, le football fait partie des rendez-vous télévisés les plus populaires au monde.

© FIFA

Coupe du monde FIFA 2026 : juste sur M6 et beIN Sports

Bien entendu, il est possible de regarder les matchs en direct depuis la France. Mais pas sur TF1, qui ne diffuse cette année aucune rencontre. Idem pour France Télévisions. C'est en effet le groupe M6 qui a remporté les droits de diffusion en clair pour les éditions 2026 et 2030, mais seulement pour une sélection de matchs. Pour voir l'intégralité du tournoi, il faudra se tourner vers beIN Sports, comme lors des éditions 2014, 2018 et 2022.

M6 diffusera ainsi 54 matchs gratuitement en direct, sur la TNT mais aussi en streaming, à la fois sur les services TV et les box TV des opérateurs Internet et sur la plateforme M6+, sans abonnement. W9, chaîne du même groupe, prendra le relais pour les matchs simultanés. Le replay sera accessible gratuitement sur M6+ pour toutes les rencontres diffusées. Notons que M6+ est disponible aussi bien sur TV connecté que dans les box TV et sur ordinateur, mais également sur smartphone et tablette, grâce à l'application mobile du même nom, ce qui permet de regarder les matchs – et le este ! – partout, en extérieur et dans les transports.

De son côté, beIN Sports diffusera l'intégralité des 104 rencontres, dont environ 50 en exclusivité. Mais pour en profiter, il faudra payer ! L'abonnement beIN Connect coûte 15 euros par mois, sans engagement. Les abonnés Canal+ Sport bénéficient également de beIN Sports dans leur bouquet à partir de 29,99 euros par mois. Et comme la compétition se déroule sur plus d'un mois, du 11 juin au 19 juillet, il faudra payer deux mois d'abonnement pour tout voir, du match d'ouverture à la finale…

Parmi les 54 matchs en clair sur M6 : le match d'ouverture, tous les matchs de l'équipe de France, les deux demi-finales, la petite finale et la grande finale. Pour les phases éliminatoires, M6 diffusera 9 seizièmes de finale, 6 huitièmes et 3 quarts – une sélection précisée après le tirage du tableau final, début juillet.

Ce n'est pas tout ! Comme on l'a dit, il faudra en plus tenir compte du décalage horaire, très important. En raison des 6 heures d'écart avec la côte Est et 9 heures avec la côte Ouest, les matchs s'étaleront du début de soirée au petit matin, entre 18 h et 6 h, heure de France. Les matchs joués depuis Los Angeles ou Seattle pourront ainsi finir peu avant 8 h du matin. Les matchs des Bleus ont été programmés sur des créneaux favorables : 21 h pour deux d'entre eux, 23 h pour le troisième. Mais mieux vaudra être un brin noctambule pour regarder certaines rencontres !

Coupe du monde FIFA 2026 : le calendrier TV complet

Au total, 104 matchs s'étaleront ainsi sur 39 jours dans 16 stades répartis aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Réparties en douze groupes de quatre, les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale, nouveau tour inédit à élimination directe. Le futur champion devra enchaîner huit matchs pour soulever le trophée, contre sept lors des précédentes éditions. La grande finale se jouera le 19 juillet au MetLife Stadium de New York.

Voici le programme complet, avec les dates et les horaires français. Vous pouvez aussi retrouver le calendrier officiel des rencontres mis à jour sur le site de la FIFA.

Phase de groupes

Date Heure française Match Chaînes Jeu. 11 juin 21 h Mexique – Afrique du Sud M6 + beIN Ven. 12 juin 4 h Corée du Sud – Rép. tchèque beIN Ven. 12 juin 21 h Canada – Bosnie-Herzégovine M6 + beIN Sam. 13 juin 3 h États-Unis – Paraguay beIN Sam. 13 juin 21 h Qatar – Suisse M6 + beIN Dim. 14 juin 0 h Brésil – Maroc M6 + beIN Dim. 14 juin 3 h Haïti – Écosse beIN Dim. 14 juin 6 h Australie – Turquie beIN Dim. 14 juin 19 h Allemagne – Curaçao M6 + beIN Dim. 14 juin 22 h Pays-Bas – Japon M6 + beIN Lun. 15 juin 1 h Côte d'Ivoire – Équateur beIN Lun. 15 juin 4 h Suède – Tunisie beIN Lun. 15 juin 18 h Espagne – Cap-Vert M6 + beIN Lun. 15 juin 21 h Belgique – Égypte M6 + beIN Mar. 16 juin 0 h Arabie saoudite – Uruguay M6 + beIN Mar. 16 juin 3 h Iran – Nouvelle-Zélande beIN Mar. 16 juin 21 h France – Sénégal M6 + beIN Mer. 17 juin 0 h Irak – Norvège M6 + beIN Mer. 17 juin 3 h Argentine – Algérie beIN Mer. 17 juin 6 h Autriche – Jordanie beIN Mer. 17 juin 19 h Portugal – RD Congo M6 + beIN Mer. 17 juin 22 h Angleterre – Croatie M6 + beIN Jeu. 18 juin 1 h Ghana – Panama beIN Jeu. 18 juin 4 h Ouzbékistan – Colombie beIN Jeu. 18 juin 18 h Rép. tchèque – Afrique du Sud M6 + beIN Jeu. 18 juin 21 h Suisse – Bosnie-Herzégovine M6 + beIN Ven. 19 juin 0 h Canada – Qatar beIN Ven. 19 juin 3 h Mexique – Corée du Sud beIN Ven. 19 juin 21 h États-Unis – Australie M6 + beIN Sam. 20 juin 0 h Écosse – Maroc M6 + beIN Sam. 20 juin 2 h 30 Brésil – Haïti beIN Sam. 20 juin 5 h Turquie – Paraguay beIN Sam. 20 juin 19 h Pays-Bas – Suède M6 + beIN Sam. 20 juin 22 h Allemagne – Côte d'Ivoire M6 + beIN Dim. 21 juin 2 h Équateur – Curaçao beIN Dim. 21 juin 6 h Tunisie – Japon beIN Dim. 21 juin 18 h Espagne – Arabie saoudite M6 + beIN Dim. 21 juin 21 h Belgique – Iran M6 + beIN Lun. 22 juin 0 h Uruguay – Cap-Vert beIN Lun. 22 juin 3 h Nouvelle-Zélande – Égypte beIN Lun. 22 juin 19 h Argentine – Autriche M6 + beIN Lun. 22 juin 23 h France – Irak M6 + beIN Mar. 23 juin 2 h Norvège – Sénégal beIN Mar. 23 juin 5 h Jordanie – Algérie beIN Mar. 23 juin 19 h Portugal – Ouzbékistan M6 + beIN Mar. 23 juin 22 h Angleterre – Ghana M6 + beIN Mer. 24 juin 1 h Panama – Croatie beIN Mer. 24 juin 4 h Colombie – RD Congo beIN Mer. 24 juin 21 h Suisse – Canada M6 + beIN Mer. 24 juin 21 h Bosnie-Herzégovine – Qatar beIN Jeu. 25 juin 0 h Écosse – Brésil M6 + beIN Jeu. 25 juin 0 h Maroc – Haïti M6 + beIN Jeu. 25 juin 3 h Rép. tchèque – Mexique beIN Jeu. 25 juin 3 h Afrique du Sud – Corée du Sud beIN Jeu. 25 juin 22 h Curaçao – Côte d'Ivoire beIN Jeu. 25 juin 22 h Équateur – Allemagne M6 + beIN Ven. 26 juin 21 h Norvège – France M6 + beIN Ven. 26 juin 1 h Japon – Suède beIN Ven. 26 juin 1 h Tunisie – Pays-Bas M6 + beIN Ven. 26 juin 4 h Turquie – États-Unis beIN Ven. 26 juin 4 h Paraguay – Australie beIN Ven. 26 juin 21 h Sénégal – Irak beIN Sam. 27 juin 2 h Cap-Vert – Arabie saoudite beIN Sam. 27 juin 2 h Uruguay – Espagne beIN Sam. 27 juin 5 h Égypte – Iran beIN Sam. 27 juin 5 h Nouvelle-Zélande – Belgique beIN Sam. 27 juin 23 h Panama – Angleterre M6 + beIN Sam. 27 juin 23 h Croatie – Ghana M6 + beIN Dim. 28 juin 1 h 30 Colombie – Portugal M6 + beIN Dim. 28 juin 1 h 30 RD Congo – Ouzbékistan beIN Dim. 28 juin 4 h Algérie – Autriche beIN Dim. 28 juin 4 h Jordanie – Argentine beIN Dim. 28 juin 21 h 2e gr. A – 2e gr. B beIN

Phases éliminatoires

Date Heure française Match Chaînes Dim. 28 juin 21 h 2e gr. A – 2e gr. B beIN Lun. 29 juin 0 h 1er gr. C – 2e gr. F beIN Lun. 29 juin 22 h 30 1er gr. E – 3e (A/B/C/D/F) beIN Mar. 30 juin 0 h 2e gr. E – 2e gr. I beIN Mar. 30 juin 4 h 1er gr. F – 2e gr. C beIN Mar. 30 juin 23 h 1er gr. I – 3e (C/D/F/G/H) beIN Mer. 1er juil. 5 h 1er gr. A – 3e (C/E/F/H/I) beIN Mer. 1er juil. 18 h 1er gr. L – 3e (E/H/I/J/K) beIN Jeu. 2 juil. 1 h 1er gr. G – 3e (A/E/H/I/J) beIN Jeu. 2 juil. 5 h 1er gr. D – 3e (B/E/F/I/J) beIN Ven. 3 juil. 0 h 1er gr. H – 2e gr. J beIN Ven. 3 juil. 1 h 2e gr. K – 2e gr. L beIN Ven. 3 juil. 8 h 1er gr. B – 3e (E/F/G/I/J) beIN Ven. 3 juil. 21 h 2e gr. D – 2e gr. G beIN Sam. 4 juil. 0 h 1er gr. J – 2e gr. H beIN Sam. 4 juil. 4 h 30 1er gr. K – 3e (D/E/I/J/L) beIN Sam. 4 juil. 0 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Sam. 4 juil. 23 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Dim. 5 juil. 22 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Lun. 6 juil. 2 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Lun. 6 juil. 21 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Mar. 7 juil. 2 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Mar. 7 juil. 18 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Mer. 8 juil. 0 h Huitième de finale M6 + beIN (à conf.) Jeu. 9 juil. 22 h Quart de finale M6 + beIN (à conf.) Ven. 10 juil. 21 h Quart de finale M6 + beIN (à conf.) Sam. 11 juil. 23 h Quart de finale M6 + beIN (à conf.) Dim. 12 juil. 3 h Quart de finale M6 + beIN (à conf.) Mar. 14 juil. 21 h Demi-finale M6 + beIN Mer. 15 juil. 21 h Demi-finale M6 + beIN Sam. 18 juil. 23 h Match pour la 3e place M6 + beIN Dim. 19 juil. 21 h Finale M6 + beIN

Pour les huitièmes et quarts de finale, la sélection exacte des matchs sur M6 sera précisée par M6 après le tirage du tableau final, début juillet.