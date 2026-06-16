Coupe du monde de foot à la TV : les chaînes et les heures pour regarder les matchs en France
La Coupe du monde FIFA 2026 se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec des horaires particuliers. Voici le programme complet avec les dates, les heures et les chaînes pour regarder les matchs en direct à la télévision.
C'est une période très attendue des amateurs de foot. La Coupe du monde FIFA 2026 a début jeudi 11 juin, avec la promesse de rencontres d'anthologie. Et cette édition de distingue des précédentes à plus d'un titre.
D'abord, parce qu'elle se déroule dans trois pays au lieu d'un, à savoir aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ensuite, parce que, pour la première fois de son histoire, elle réunit 48 équipes au lieu de 32. Enfin, parce que compte tenu du décalage horaire avec le continent américain, les matchs se dérouleront à des heures très tardives pour les téléspectateurs européens. Il faudra veiller tard pour regarder certaines rencontres en direct. Car, grand spectacle oblige, le football fait partie des rendez-vous télévisés les plus populaires au monde.
Coupe du monde FIFA 2026 : juste sur M6 et beIN Sports
Bien entendu, il est possible de regarder les matchs en direct depuis la France. Mais pas sur TF1, qui ne diffuse cette année aucune rencontre. Idem pour France Télévisions. C'est en effet le groupe M6 qui a remporté les droits de diffusion en clair pour les éditions 2026 et 2030, mais seulement pour une sélection de matchs. Pour voir l'intégralité du tournoi, il faudra se tourner vers beIN Sports, comme lors des éditions 2014, 2018 et 2022.
M6 diffusera ainsi 54 matchs gratuitement en direct, sur la TNT mais aussi en streaming, à la fois sur les services TV et les box TV des opérateurs Internet et sur la plateforme M6+, sans abonnement. W9, chaîne du même groupe, prendra le relais pour les matchs simultanés. Le replay sera accessible gratuitement sur M6+ pour toutes les rencontres diffusées. Notons que M6+ est disponible aussi bien sur TV connecté que dans les box TV et sur ordinateur, mais également sur smartphone et tablette, grâce à l'application mobile du même nom, ce qui permet de regarder les matchs – et le este ! – partout, en extérieur et dans les transports.
De son côté, beIN Sports diffusera l'intégralité des 104 rencontres, dont environ 50 en exclusivité. Mais pour en profiter, il faudra payer ! L'abonnement beIN Connect coûte 15 euros par mois, sans engagement. Les abonnés Canal+ Sport bénéficient également de beIN Sports dans leur bouquet à partir de 29,99 euros par mois. Et comme la compétition se déroule sur plus d'un mois, du 11 juin au 19 juillet, il faudra payer deux mois d'abonnement pour tout voir, du match d'ouverture à la finale…
Parmi les 54 matchs en clair sur M6 : le match d'ouverture, tous les matchs de l'équipe de France, les deux demi-finales, la petite finale et la grande finale. Pour les phases éliminatoires, M6 diffusera 9 seizièmes de finale, 6 huitièmes et 3 quarts – une sélection précisée après le tirage du tableau final, début juillet.
Ce n'est pas tout ! Comme on l'a dit, il faudra en plus tenir compte du décalage horaire, très important. En raison des 6 heures d'écart avec la côte Est et 9 heures avec la côte Ouest, les matchs s'étaleront du début de soirée au petit matin, entre 18 h et 6 h, heure de France. Les matchs joués depuis Los Angeles ou Seattle pourront ainsi finir peu avant 8 h du matin. Les matchs des Bleus ont été programmés sur des créneaux favorables : 21 h pour deux d'entre eux, 23 h pour le troisième. Mais mieux vaudra être un brin noctambule pour regarder certaines rencontres !
Coupe du monde FIFA 2026 : le calendrier TV complet
Au total, 104 matchs s'étaleront ainsi sur 39 jours dans 16 stades répartis aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Réparties en douze groupes de quatre, les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale, nouveau tour inédit à élimination directe. Le futur champion devra enchaîner huit matchs pour soulever le trophée, contre sept lors des précédentes éditions. La grande finale se jouera le 19 juillet au MetLife Stadium de New York.
Voici le programme complet, avec les dates et les horaires français. Vous pouvez aussi retrouver le calendrier officiel des rencontres mis à jour sur le site de la FIFA.
Phase de groupes
|Date
|Heure française
|Match
|Chaînes
|Jeu. 11 juin
|21 h
|Mexique – Afrique du Sud
|M6 + beIN
|Ven. 12 juin
|4 h
|Corée du Sud – Rép. tchèque
|beIN
|Ven. 12 juin
|21 h
|Canada – Bosnie-Herzégovine
|M6 + beIN
|Sam. 13 juin
|3 h
|États-Unis – Paraguay
|beIN
|Sam. 13 juin
|21 h
|Qatar – Suisse
|M6 + beIN
|Dim. 14 juin
|0 h
|Brésil – Maroc
|M6 + beIN
|Dim. 14 juin
|3 h
|Haïti – Écosse
|beIN
|Dim. 14 juin
|6 h
|Australie – Turquie
|beIN
|Dim. 14 juin
|19 h
|Allemagne – Curaçao
|M6 + beIN
|Dim. 14 juin
|22 h
|Pays-Bas – Japon
|M6 + beIN
|Lun. 15 juin
|1 h
|Côte d'Ivoire – Équateur
|beIN
|Lun. 15 juin
|4 h
|Suède – Tunisie
|beIN
|Lun. 15 juin
|18 h
|Espagne – Cap-Vert
|M6 + beIN
|Lun. 15 juin
|21 h
|Belgique – Égypte
|M6 + beIN
|Mar. 16 juin
|0 h
|Arabie saoudite – Uruguay
|M6 + beIN
|Mar. 16 juin
|3 h
|Iran – Nouvelle-Zélande
|beIN
|Mar. 16 juin
|21 h
|France – Sénégal
|M6 + beIN
|Mer. 17 juin
|0 h
|Irak – Norvège
|M6 + beIN
|Mer. 17 juin
|3 h
|Argentine – Algérie
|beIN
|Mer. 17 juin
|6 h
|Autriche – Jordanie
|beIN
|Mer. 17 juin
|19 h
|Portugal – RD Congo
|M6 + beIN
|Mer. 17 juin
|22 h
|Angleterre – Croatie
|M6 + beIN
|Jeu. 18 juin
|1 h
|Ghana – Panama
|beIN
|Jeu. 18 juin
|4 h
|Ouzbékistan – Colombie
|beIN
|Jeu. 18 juin
|18 h
|Rép. tchèque – Afrique du Sud
|M6 + beIN
|Jeu. 18 juin
|21 h
|Suisse – Bosnie-Herzégovine
|M6 + beIN
|Ven. 19 juin
|0 h
|Canada – Qatar
|beIN
|Ven. 19 juin
|3 h
|Mexique – Corée du Sud
|beIN
|Ven. 19 juin
|21 h
|États-Unis – Australie
|M6 + beIN
|Sam. 20 juin
|0 h
|Écosse – Maroc
|M6 + beIN
|Sam. 20 juin
|2 h 30
|Brésil – Haïti
|beIN
|Sam. 20 juin
|5 h
|Turquie – Paraguay
|beIN
|Sam. 20 juin
|19 h
|Pays-Bas – Suède
|M6 + beIN
|Sam. 20 juin
|22 h
|Allemagne – Côte d'Ivoire
|M6 + beIN
|Dim. 21 juin
|2 h
|Équateur – Curaçao
|beIN
|Dim. 21 juin
|6 h
|Tunisie – Japon
|beIN
|Dim. 21 juin
|18 h
|Espagne – Arabie saoudite
|M6 + beIN
|Dim. 21 juin
|21 h
|Belgique – Iran
|M6 + beIN
|Lun. 22 juin
|0 h
|Uruguay – Cap-Vert
|beIN
|Lun. 22 juin
|3 h
|Nouvelle-Zélande – Égypte
|beIN
|Lun. 22 juin
|19 h
|Argentine – Autriche
|M6 + beIN
|Lun. 22 juin
|23 h
|France – Irak
|M6 + beIN
|Mar. 23 juin
|2 h
|Norvège – Sénégal
|beIN
|Mar. 23 juin
|5 h
|Jordanie – Algérie
|beIN
|Mar. 23 juin
|19 h
|Portugal – Ouzbékistan
|M6 + beIN
|Mar. 23 juin
|22 h
|Angleterre – Ghana
|M6 + beIN
|Mer. 24 juin
|1 h
|Panama – Croatie
|beIN
|Mer. 24 juin
|4 h
|Colombie – RD Congo
|beIN
|Mer. 24 juin
|21 h
|Suisse – Canada
|M6 + beIN
|Mer. 24 juin
|21 h
|Bosnie-Herzégovine – Qatar
|beIN
|Jeu. 25 juin
|0 h
|Écosse – Brésil
|M6 + beIN
|Jeu. 25 juin
|0 h
|Maroc – Haïti
|M6 + beIN
|Jeu. 25 juin
|3 h
|Rép. tchèque – Mexique
|beIN
|Jeu. 25 juin
|3 h
|Afrique du Sud – Corée du Sud
|beIN
|Jeu. 25 juin
|22 h
|Curaçao – Côte d'Ivoire
|beIN
|Jeu. 25 juin
|22 h
|Équateur – Allemagne
|M6 + beIN
|Ven. 26 juin
|21 h
|Norvège – France
|M6 + beIN
|Ven. 26 juin
|1 h
|Japon – Suède
|beIN
|Ven. 26 juin
|1 h
|Tunisie – Pays-Bas
|M6 + beIN
|Ven. 26 juin
|4 h
|Turquie – États-Unis
|beIN
|Ven. 26 juin
|4 h
|Paraguay – Australie
|beIN
|Ven. 26 juin
|21 h
|Sénégal – Irak
|beIN
|Sam. 27 juin
|2 h
|Cap-Vert – Arabie saoudite
|beIN
|Sam. 27 juin
|2 h
|Uruguay – Espagne
|beIN
|Sam. 27 juin
|5 h
|Égypte – Iran
|beIN
|Sam. 27 juin
|5 h
|Nouvelle-Zélande – Belgique
|beIN
|Sam. 27 juin
|23 h
|Panama – Angleterre
|M6 + beIN
|Sam. 27 juin
|23 h
|Croatie – Ghana
|M6 + beIN
|Dim. 28 juin
|1 h 30
|Colombie – Portugal
|M6 + beIN
|Dim. 28 juin
|1 h 30
|RD Congo – Ouzbékistan
|beIN
|Dim. 28 juin
|4 h
|Algérie – Autriche
|beIN
|Dim. 28 juin
|4 h
|Jordanie – Argentine
|beIN
|Dim. 28 juin
|21 h
|2e gr. A – 2e gr. B
|beIN
Phases éliminatoires
|Date
|Heure française
|Match
|Chaînes
|Dim. 28 juin
|21 h
|2e gr. A – 2e gr. B
|beIN
|Lun. 29 juin
|0 h
|1er gr. C – 2e gr. F
|beIN
|Lun. 29 juin
|22 h 30
|1er gr. E – 3e (A/B/C/D/F)
|beIN
|Mar. 30 juin
|0 h
|2e gr. E – 2e gr. I
|beIN
|Mar. 30 juin
|4 h
|1er gr. F – 2e gr. C
|beIN
|Mar. 30 juin
|23 h
|1er gr. I – 3e (C/D/F/G/H)
|beIN
|Mer. 1er juil.
|5 h
|1er gr. A – 3e (C/E/F/H/I)
|beIN
|Mer. 1er juil.
|18 h
|1er gr. L – 3e (E/H/I/J/K)
|beIN
|Jeu. 2 juil.
|1 h
|1er gr. G – 3e (A/E/H/I/J)
|beIN
|Jeu. 2 juil.
|5 h
|1er gr. D – 3e (B/E/F/I/J)
|beIN
|Ven. 3 juil.
|0 h
|1er gr. H – 2e gr. J
|beIN
|Ven. 3 juil.
|1 h
|2e gr. K – 2e gr. L
|beIN
|Ven. 3 juil.
|8 h
|1er gr. B – 3e (E/F/G/I/J)
|beIN
|Ven. 3 juil.
|21 h
|2e gr. D – 2e gr. G
|beIN
|Sam. 4 juil.
|0 h
|1er gr. J – 2e gr. H
|beIN
|Sam. 4 juil.
|4 h 30
|1er gr. K – 3e (D/E/I/J/L)
|beIN
|Sam. 4 juil.
|0 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Sam. 4 juil.
|23 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Dim. 5 juil.
|22 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Lun. 6 juil.
|2 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Lun. 6 juil.
|21 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Mar. 7 juil.
|2 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Mar. 7 juil.
|18 h
|Huitième de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Mer. 8 juil.
|0 h
|Huitième de finale
|
M6 + beIN (à conf.)
|Jeu. 9 juil.
|22 h
|Quart de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Ven. 10 juil.
|21 h
|Quart de finale
|
M6 + beIN (à conf.)
|Sam. 11 juil.
|23 h
|Quart de finale
|
M6 + beIN (à conf.)
|Dim. 12 juil.
|3 h
|Quart de finale
|M6 + beIN (à conf.)
|Mar. 14 juil.
|21 h
|Demi-finale
|
M6 + beIN
|Mer. 15 juil.
|21 h
|Demi-finale
|M6 + beIN
|Sam. 18 juil.
|23 h
|Match pour la 3e place
|M6 + beIN
|Dim. 19 juil.
|21 h
|Finale
|M6 + beIN
Pour les huitièmes et quarts de finale, la sélection exacte des matchs sur M6 sera précisée par M6 après le tirage du tableau final, début juillet.