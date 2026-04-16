Fire TV Stick HD : tout savoir sur la nouvelle clé de streaming d'Amazon

Amazon lance une nouvelle version de son lecteur multimédia d'entrée de gamme, le Fire TV Stick HD. Au programme, un dongle plus fin et plus performant avec une recharge par USB-C, le tout sans augmentation de prix !

Le Fire TV Stick est l'un des produits les plus populaires d'Amazon. Compact et simple d'utilisation, ce lecteur multimédia permet de transformer un téléviseur classique en Smart TV pour un prix très abordable – en plus, la plateforme propose régulièrement des promotions de - 50 %. Il donne accès en quelques secondes à des services comme Netflix, Prime Video ou Disney+ directement sur l'appareil. Il suffit de le connecter au port HDMI du téléviseur pour profiter d'un large éventail d'applications. Sa télécommande permet de naviguer de façon intuitive grâce à des raccourcis vers les principales plateformes de streaming. Cerise sur le gâteau : la compatibilité avec Alexa, l'assistant vocal d'Amazon.

Depuis la sortie du premier modèle, l'entreprise l'a décliné en plusieurs variantes. Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Cube... Il y en a pour tous les goûts et tous les coûts ! Et chaque nouvelle génération vient améliorer, petit à petit, le modèle. Justement, cette fois, c'est le Fire TV Stick HD qui a droit à une nouvelle version, plus fine et plus rapide.

Fire TV Stick HD : un lecteur multimédia plus fin et plus performant

Le Fire TV Stick HD se veut plus discret, avec un dongle environ 30 % plus petit que celui de la génération précédente, ce qui facilite son installation derrière un téléviseur, même lorsque les ports HDMI sont encombrés par tout un câbles. Dans ce genre de situation, quelques millimètres de moins peuvent faire toute la différence ! Cela rend aussi la clé plus facile à transporter.

Pour plus de discrétion et de praticité, l'entreprise se sépare de l'adaptateur secteur grâce à l'Alimentation Direct Power. En effet, le nouveau lecteur multimédia peut désormais être directement branché sur un port USB du téléviseur grâce à un câble USB-C fourni – mais il est toujours possible de passer par une prise murale si nécessaire.

© Amazon

Du côté des performances, la nouvelle clé revendique une rapidité 30 % supérieure en moyenne que la précédente, avec des gains particulièrement présents au démarrage et au lancement des applications. Le stockage, lui, est toujours de 8 Go. Au niveau de la connectivité, l'appareil se met à jour avec une compatibilité Wi-Fi 6 (2,4 GHz et 5 GHz) et Bluetooth 5.3, contre Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0 pour l'ancienne génération. De quoi offrir une connexion plus stable.

Le Fire TV Stick HD profite également de l'interface TV remaniée, censée être plus claire, plus réactive et mieux organisée. On retrouve des catégories dédiées pour les films, séries, ou encore le sport, ce qui doit permettre une navigation plus simple et une meilleure organisation.

Enfin, le lecteur multimédia est compatible avec Alexa+ dans les pays éligibles – pas en France donc. Dans les prochains mois, Amazon a prévu d'ajouter une fonction d'accessibilité, baptisée Adaptive Display, pour agrandir les textes et les menus, avec plusieurs tailles au choix, pour un meilleur confort et visibilité.

Le Fire TV Stick HD sera bientôt disponible en France, si l'on en croit la page du produit sur l'Amazon français. Et, bonne nouvelle, il n'y a aucune augmentation de prix ! Il est en effet vendu au même tarif que l'ancienne génération, à savoir 45 euros. Mais Amazon organise souvent des opérations commerciales qui peuvent passer ses produits phares sous les -50 %. Cela vaut donc le coup – ou plutôt le "coût" – d'attendre un peu avant de se précipiter dessus.