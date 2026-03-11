Fin du partage de compte, offres avec publicité : Canal+ prend un nouveau cap

Ce mercredi 11 mars, Canal+ a annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie pour l'année 2026. Le groupe veut notamment intégrer des publicités et mettre fin au partage de compte, comme Netflix. Pas sûr que les abonnés apprécient…

Et si Canal+ marchait dans les pas de Netflix ? Après avoir longtemps communiqué sur le partage d'un compte entre plusieurs utilisateurs, le géant du streaming avait, en 2023, mis en place une détection de l'adresse IP. En d'autres termes, seuls les utilisateurs du même foyer pouvaient se connecter à plusieurs sur un compte. Un choix stratégique très critiqué, certes, mais qui avait boosté le nombre d'abonnements sur la plateforme qui, dans le même temps avait également lancé des offres moins chères avec de la publicité. Et visiblement, il semblerait que cette nouvelle politique ait inspiré d'autres acteurs du streaming, à commencer par Canal+.

Canal+ 2026 : un changement de stratégie commerciale

Ce mercredi 11 mars, le groupe Canal+ a dévoilé ses résultats annuels pour 2025. L'occasion pour l'entreprise de faire part de sa réussite financière, mais également d'annoncer la mise en place d'une toute nouvelle stratégie pour l'année 2026. En effet, Canal+ a indiqué que des évolutions importantes, qui ont pour objectif d'améliorer sa rentabilité cette année, vont arriver dans les prochaines semaines.

Comme Netflix, le géant de l'audiovisuel français préparerait également le lancement d'offres d'entrée de gamme avec de la publicité. "Pour optimiser la rentabilité, CANAL+ annonce que de nouveaux leviers vont être activés en France à savoir : lancement d'offres d'entrée de gamme avec publicité, hausses de prix sélectives et fin du partage de comptes hors foyer", a écrit Anaël dans un message publié sur son compte X.

Ce n'est pas tout : outre la fin du partage de compte "hors foyer" – une pratique qu'il a pourtant souvent mise en avant, comme un argument – et l'introduction de formules moins chères financées par la publicité, Canal6+ promet une offre simplifiée et une tarification clarifiée, de manière à avoir un catalogue plus lisible ‑ ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui.

Attention cependant, la fin du partage de compte reste pour l'instant une piste d'amélioration et aucune décision définitive n'a été prise. Néanmoins, la stratégie opérée par Canal+ ces derniers mois va dans cette tendance. En décembre 2025, l'entreprise avait déjà modifié ses conditions générales de vente en annonçant la fin du partage de code pour les nouveaux abonnés. "L'accès aux chaînes, programmes et services doit être effectué uniquement pour un usage privé et personnel, au sein du même foyer", annonçait le groupe.