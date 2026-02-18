Free lance une nouvelle télécommande virtuelle sur smartphone pour ses Freebox TV

Dans la dernière version de son appli mobile, Free intègre une nouvelle télécommande virtuelle pour piloter les players TV de ses Freebox avec un smartphone. Un outil pratique, gratuit, et compatible avec tous els modèles.

Il est courant de devoir partager une télécommande TV quand on vit en couple, en famille ou en colocation. mais il arrive aussi qu'on l'égare voire qu'on la casse par inattention ou par mégarde. Et dans ces situations, il est utile et même précieux d'avoir une solution de rechange. C'est exactement ce que propose Free avec sa télécommande "virtuelle" qui fonctionne sur smartphone, au sein de son application officielle désormais unifiée, baptisée tout simplement Free. Un outil gratuit, et quasiment universel, que l'opérateur vient tout juste de faire évoluer dans la dernière version de son appli, pour remplacer l'ancienne module, jugée vieillissant par certains utilisateurs.

Télécommande virtuelle Freebox : une nouvelle version universelle, simple et pratique

La première bonne nouvelle, c'est que cette télécommande virtuelle pour Freebox TV est désormais disponible aussi bien sur iPhone que sur un appareil Android, alors qu'elle était au début réservée à iOS. La seconde, c'est qu'elle est à présent compatible avec la quasi totalité des players TV Freebox, de la Freebox Révolution à la Freebox Ultra, en passant par la Freebox Delta – y compris avec son player Devialet –, la Freebox Pop, la Freebox Ultra Essentiel et même la Freebox mini 4K, soit pratiquement tout parc actuel installé.

Seule condition pour utiliser la télécommande virtuelle : le smartphone et la Freebox doivent être connectés reliés au même réseau Wi-Fi. La configuration est particulièrement simple : il d'abord appairer l'appli Free avec le player en saisissant sur le smartphone un code qui s'affiche sur le téléviseur à saisir, puis sélectionner le player dans la liste des appareils affichés sur l'écran d'accueil de l'appli et enfin d'appuyer sur le bouton Accéder à la télécommande. Une manipulation rapide qui rend l'outil accessible même aux utilisateurs les moins à l'aise avec la technologie.

© Univers Freebox

Comme le soulignent nos confrères d'Univers Freebox, la nouvelle télécommande virtuelle se distingue avant tout par son interface revue en profondeur. Les boutons sont plus lisibles, mieux espacés et organisés de façon plus intuitive. Le pavé directionnel central reste au cœur de la navigation, mais il est désormais accompagné de raccourcis vers les commandes les plus utilisées, comme le volume, les chaînes ou l'accès direct au menu principal.

© Univers Freebox

Free a également intégré un clavier virtuel, particulièrement utile pour la recherche de contenus, la saisie d'identifiants ou la navigation dans certaines applications TV. Là où l'ancienne télécommande virtuelle obligeait parfois à multiplier les manipulations, cette version gagne en rapidité et en confort d'usage, notamment pour les abonnés habitués à piloter leurs appareils depuis leur téléphone.

© Univers Freebox

Notons enfin qu'il est possible d'installer un widget sur la l'écran d'accueil du téléphone, soit en mode compact, avec un simple carré donnant l'accès à la télécommande complète, soit dans une version étendue vous permettant de choisir entre le pavé numérique, les contrôles ou les applications.

© Univers Freebox

© Univers Freebox

Avec cette nouvelle télécommande, Free poursuit une tendance déjà bien engagée dans le secteur des télécoms : transformer le smartphone en centre de contrôle des équipements du foyer. La télécommande virtuelle s'inscrit dans cette logique en venant compléter les usages existants de l'application Freebox, déjà utilisée pour la gestion du Wi-Fi, des enregistrements ou des paramètres de la box.

Cette évolution ne signifie pas pour autant la disparition de la télécommande physique, qui reste fournie avec les Freebox. La version virtuelle apparaît plutôt comme une solution de secours ou un complément pratique, notamment lorsque la télécommande classique est introuvable ou hors d'usage.