Free offre 8 chaînes télé à ses abonnés pour la nouvelle année

Free fait un joli cadeau ses abonnés pour la nouvelle année ! L'opérateur permet à ses clients Freebox d'accéder gratuitement à huit chaînes du groupe M6 normalement payantes. Parfait pour les soirées télé au chaud !

Alors que la nouvelle année approche à grands pas, Free met les petits plats dans les grands pour ses abonnés – et pour attirer au passage de potentiels clients. Comme le rapporte Univers Freebox, l'opérateur met au clair huit chaînes du groupe M6, alors qu'elles sont habituellement payantes. Il s'agit d'une opération spéciale qui revient chaque année. Parfait pour se blottir sous un plaid, bien à l'abri du froid !

Freebox : comment profiter de l'accès aux huit nouvelles chaînes ?

Cette année, Free se montre particulièrement généreux, puisque l'opération est étendue par rapport à la précédente édition. Cette fois, l'accès gratuit aux huit chaînes du groupe M6 aura lieu du 29 décembre 2025 au 2 février 2026, et non du 3 au 31 janvier. Voici la liste des chaînes offertes :

Paris Première sur le canal 28 de Freebox TV

sur le canal 28 de Freebox TV Téva sur le canal 53

sur le canal 53 M6 Music sur le canal 64

sur le canal 64 Canal J sur le canal 149

sur le canal 149 Tiji sur le canal 142

sur le canal 142 MCM sur le canal 87

sur le canal 87 RFM TV sur le canal 261

sur le canal 261 MCM Top sur le canal 271

Sont concernés les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One, Freebox Crystal et Freebox Pop. Quant aux abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal, Freebox Delta et Freebox Ultra, les chaînes sont déjà comprises dans l'offre. Pour profiter de ce cadeau à durée limitée, pas besoin de s'inscrire à quoi que ce soit ou de souscrire la moindre option : il suffit de se rendre sur la chaîne offerte avec son numéro de canal. À noter que les utilisateurs de Free TV qui ne sont pas clients de l'opérateur alternatif ne peuvent pas profiter de ce petit cadeau de fin d'année.