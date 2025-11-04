Free TV change pour calmer la grogne de TF1 et France Télévisions

TF1 et France Télévisions ont attaqué Free pour la diffusion sans autorisation de leurs contenus avec le nouveau service Free TV. L'opérateur est obligé de revoir son offre en modifiant l'accès aux replays des émissions des groupes.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le lancement de Free TV, le nouveau service de télévision gratuit en streaming de l'opérateur – et qui est accessible à tous, abonné ou non –, ne s'est pas déroulé comme prévu ! Quelques jours après son lancement, TF1 et France Télévisions attaquaient Free dans un communiqué commun, l'accusant de diffuser leurs contenus sans concertation ni autorisation, en recourant à une "méthode brutale et unilatérale [qui] témoigne d'un mépris des droits des ayants droit créateurs et acteurs du secteur audiovisuel et de leurs partenaires commerciaux" (voir notre article). Étant donné que l'opérateur avait déjà été condamné pour une affaire similaire en 2019 avec le groupe Altice, il a décidé de revoir ses offres en conséquence, comme l'a noté Univers Freebox.

Free TV : les contenus de TF1 et France Télévisions moins accessibles

Face à la levée de boucliers de TF1 et de France Télévisions, Free a indiqué auprès du Monde avoir "pris connaissance" de ces accusations "avec un peu d'étonnement", assurant que le contrat qui le lie actuellement aux groupes de télévision lui permettait de le faire et qu'il était "certain que tout cela s'apaisera", comme il l'indique dans son communiqué. Et, effectivement, il semblerait que tout le monde parvienne à trouver un terrain d'entente, en témoignent les dernières modifications apportées au service.

Ainsi, si les chaînes du groupe France Télévisions restent toujours accessibles gratuitement, le replay et la diffusion en UHD sont désormais uniquement disponibles dans l'offre payante Free TV+ – facturée 0,99 € par mois pendant un an, puis 5,99 € par mois, et incluse dans certains abonnements Freebox. Un petit changement visible grâce au cadenas qui s'affiche à droite dans la vignette du contenu concerné. Si l'on clique dessus en ayant un compte gratuit, une petite icône en forme de caddie nous invite à passer à la version premium.

Quant à TF1, les chaînes du groupe demeurent dans l'abonnement payant Free TV+, mais les replay ont désormais disparu. Pour y accéder, il faudra obligatoirement passer par la plateforme de streaming du groupe, TF1+. Reste à savoir si les deux groupes de télévision seront satisfaits de ces petits ajustements.