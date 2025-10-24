Free ajoute 27 nouvelles chaînes télé gratuites aux Freebox et à Free TV
En marge du lancement de sa nouvelle application de télévision, Free enrichit son catalogue avec 27 chaînes FAST gratuites, financées par la publicité. Une excellente nouvelle pour les abonnés Freebox et les utilisateurs de Free TV !
C'était la grande nouvelle de cette semaine : Free a transformé l'application Oqee en Free TV, un service de télévision gratuit, disponible sur tous les appareils et accessible à tous, abonné ou non, avec plus de 170 chaînes et 45 000 programmes en replay (voir notre article). Une petite révolution ! L'opérateur propose également une version payante, Free TV+, qui permet d'accéder à plus de 300 chaînes, dont les 25 chaînes de la TNT, ainsi que des chaînes habituellement payantes – comme RTL9, MTV, Disney Channel, Nickelodeon, CNN International, National Geographic, Mangas, Bloomberg TV… –, ainsi que 45 000 programmes en replay et l'offre Free Ciné.
Les abonnés Freebox avec le service de télévision, de même que les abonnés mobiles Forfait Free 5G et Série Free, peuvent automatiquement profiter de l'offre Free TV+ sans coût supplémentaire. Mais le FAI a réservé une petite surprise à tous ses utilisateurs, puisqu'il ajoute à son catalogue 27 chaînes FAST gratuite.
Free TV : 27 nouvelles chaînes FAST gratuites et plus encore
Les chaînes dites "FAST", qui sont gratuites et financées par la publicité, connaissent un grand succès aux États-Unis. Elles commencent tout juste à s'imposer en France, grâce aux opérateurs télécoms. Ici, Free réalise un partenariat avec VOD Factory et Viznet, deux spécialistes français du streaming et de la publicité TV connectée, afin d'intégrer 27 nouvelles chaînes sans surcoût sur Freebox TV (sauf mini 4K et Crystal) et dans Free TV. Au programme, on retrouve de la science-fiction, des documentaires, de la cuisine, du lifestyle, des faits divers, de la téléréalité et de grands classiques des jeux TV, comme Les Anges de la TV réalité, les Z'Amours, ou encore Qui veut gagner des millions. Voici la liste des canaux :
63 – Le Meilleur d'Arthur
69 – Enquêtes de choc
74 – Love Crime & History
75 – Homicide
76 – Le Meilleur des Jeux TV
77 – Le Meilleur de la TV Réalité
78 – Les Anges (de la téléréalité)
92 – Y'a que la vérité qui compte
93 – Familles en scène
96 – Les Z'amours
98 – Qui veut gagner des millions
107 – Shadowz TV
108 – Society+ la chaîne
115 – Allociné
116 – Top Sci-Fi
117 – Box Office Action
139 – Box Office Drama
140 – Box Office Teens
199 – Cap Terre
217 – Les Secrets de nos Régions
225 – Immersion
226 – Real Life
227 – Ailleurs
228 – Épicurieux
229 – Voyages & Saveurs
254 – Ça chauffe en cuisine
270 – The Pit
Et Free ne s'arrête pas là puisqu'il vient tout juste de rajouter trois nouvelles chaînes :
- 426 – NCA TV (la Nouvelle Chaîne Africaine)
- 242 – Fashion TV Secrets
- 697 – Silk Way
Pour profiter de ces nouveautés, il suffit d'ouvrir l'application Free TV. Celle-ci est disponible sur mobile (via l'App Store et le Play Store), sur TV (sur les téléviseurs connectés Samsung, LG, Philips et Hisense, ainsi que sur Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV et les vidéoprojecteurs LG et Hisense) et sur tv.free.fr (voir notre guide pratique).