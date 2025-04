Le Chromecast avec Google TV revient… mais il n'est pas signé Google

Google Chromecast avec Google TV est mort, vive le Go Cast 150 ! Cette nouvelle clé de streaming n'est pas signée du géant américain mais de Thomson. Et elle reprend tout ce qui a fait le succès du modèle original, même son petit prix.

En septembre 2024, Google avait acté la fin de son Chromecast. Après 10 ans de bons et loyaux services, le petit boîtier en forme de galet à brancher à une prise HDMI du TV pour bénéficier des services de streaming et afficher le contenu du smartphone sur grand écran, sortait du catalogue. Pour le remplacer, Google propose depuis le TV Streamer. Un boîtier aux fonctions assez similaires et enrichies à l'intelligence artificielle pour gérer d'autres appareils connectés de la maison. Un boîtier qui nous avait un peu laissé sur notre faim lors de notre test et qui, surtout, se négocie à un prix bien plus élevé que le Chromecast " traditionnel ", soit 120 euros.

Google ayant laissé la place du Chromecast vacante, d'autres s'engouffrent dans la brèche. C'est la cas de Thomson qui, lors d'une récente conférence à Vienne, en Autriche, a annoncé la sortie de son Go Cast 150. Un boîtier au design très proche du Chromecast avec Google TV, dernier représentant de la lignée chez Google, avec une forme plate et oblongue assez élégante.

Le Go Cast 150 de Thomson fournit les mêmes services que l'ancien Chromecast avec Google TV. Il permet d'accéder à l'interface Google TV et, à travers elle, aux services classiques de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, YouTube, etc. L'appareil est évidemment livré avec une télécommande. Elle embarque les boutons raccourcis pour mener aux principaux services de streaming, un micro pour lancer Google Assistant mais aussi un bouton Live TV pour accéder aux programmes TV en direct. Nous avons installé le Go Cast 150 en notre possession mais ce nouveau bouton ne lance pour le moment aucune action. Il faudra encore patienter avec que Google ne mette à jour son système pour en profiter.

Sous le capot, l'appareil se dote de l'essentiel pour assurer une bonne fluidité. On y déniche ainsi un processeur graphique Mali-G31, 2 Go de RAM et de 8 Go d'espace de stockage. Le Go Cast 150 diffuse des images 4K et sait gérer les normes Dolby Atmos et Dolby Vision. Il se connecte par ailleurs sans fil au réseau de la maison en Wi-Fi 5 (802.11ac).

Bonne surprise, côté tarif également. Thomson reprend ici l'une des principales forces des boîtiers Chromecast d'antan avec un prix de 70 euros, bien loin donc du Google TV Streamer et ses 120 euros. Le Go Cast 150 s'aligne sur le prix de la Xiaomi Mi TV Box 2nd génération qui offre les mêmes caractéristiques techniques pour un design légèrement plus imposant mais se pare, en plus, d'un port USB 2 pour y brancher une clé USB par exemple.

Pour ceux qui cherche un appareil plus complet, capable de lire aussi bien des flux en streaming que des contenus stockés localement sur une clé USB ou un disque externe, Thomson propose par ailleurs la Streaming Box Plus 270W, une box Android fonctionnant également sous Google TV, et donc avec tous les services associés, mais avec un assistant vocal "mains libres", de la 4K, du Wi-Fi 6, un port Ethernet (pour réseau filaire) et, surtout, une prise USB 3.0 permettant de lire des fichiers photo, audio ou vidéo sur un support de stcokage amovible. Le tout pour 129 euros.