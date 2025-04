Orange offre cinq nouvelles chaînes TV à ses abonnés

Orange fait cadeau à ses abonnés de cinq nouvelles chaînes télé, sans surcoût, par le biais de son offre Orange TV. Plus besoin de s'abonner à des bouquets payants pour en profiter !

Orange a décidé de faire une petite surprise à ses abonnés – y compris les abonnés Sosh ! En effet, ceux ayant souscrit à une box Internet disposent d'un accès à sa plateforme Orange TV, disponible depuis le décodeur TV fourni par le FAI ou via une application sur PC et mobiles. Ce service inclut sans surcoût plus de 200 chaînes en direct ou en replay (TNT, sports, ciné, info, international et découverte …). Il se trouve que les clients vont avoir encore plus de choix avec l'intégration gratuite de cinq nouvelles chaînes à partir du 10 avril 2025. Aucune manipulation ne sera nécessaire.

Nouvelles chaînes Orange : cinéma, pop culture et musique au programme

En début d'année, Orange avait déjà ajouté National Geograhic (canal 110) et Disney Channel (canal 90) gratuitement aux abonnés ne payant pas d'abonnement TV. Cette fois, ce sont ces chaînes payantes qui offertes :

RTL 9 (canal 34) : cette chaîne est une référence en cinéma et propose une sélection de films, de séries et du divertissement pour un public de tous âges. Elle propose tout aussi bien de l'action, de la science-fiction, des blogs que de la comédie pour toute la famille.

E! (canal 75) : cette chaîne plaira aux amateurs de culture hollywoodienne, avec une large palette de téléréalités et autres émissions de célébrités, telles que L'Incroyable Famille Kardashian, Chirurgie à tout prix, Real Housewives of Dubaï ou encore Below Deck Méditerranée.

M6 Music (canal 157) : une autre chaîne musicale qui diffuse essentiellement des clips, mais propose également quelques émissions comme Plus vite que la musique.

Jusqu'ici, ces chaînes étaient payantes. Elles rejoignent désormais le bouquet de base, accessible sans abonnement pour tous les clients de l'opérateur.