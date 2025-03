France 2, France 3, France 4, France 5... Ces marques de télévision vont disparaître

C'est la fin d'une époque : les logos traditionnels France 2, France 3, France 4 et France 5 vont disparaître, pour être remplacés par france.tv. Une petite révolution pour la télévision publique, qui adopte une nouvelle stratégie.

Il y a du changement du côté de la télévision publique ! Avec l'expiration de certaines autorisations de diffusion en 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a bouleversé le paysage de la TNT – la télévision numérique terrestre – fin 2024 en tranchant sur l'exclusion de certaines chaînes et l'arrivée de nouvelles (voir notre article). Nous avons donc dit au revoir à C8 et NRJ12, et nous accueillerons à partir du 6 juin prochain T18, qui proposera des documentaires, des débats et du divertissement. Elle sera suivie par OF TV, la chaîne du groupe de presse Ouest-France, qui arrivera le 1er septembre 2025 sur le canal 19.

Mais ce ne sont pas là les seuls changements. En effet, suite à l'exclusion de C8, le groupe de Vincent Bolloré a décidé de retirer Canal+ de la TNT payante. L'Arcom a profité de l'occasion pour revoir complètement la numérotation des chaînes de la TNT en réaffectant les canaux. Pour plus de cohérence, les chaînes France 2, France 3, France 4 et France 5 occuperont désormais les canaux 2, 3, 4 et 5 – et Franceinfo passera du canal 27 au canal 16. Plus perturbant, les logos de ces chaînes – le petit chiffre affiché en haut à droite de l'écran – vont disparaître à partir du 6 juin prochain, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle numérotation, pour être remplacés par la "marque média unique" france.tv, a annoncé, mardi 25 mars, la présidente du groupe public France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci. Un changement de taille qui pourrait dérouter les téléspectateurs...

Adieu © France Télévisions

France.tv : une marque unique pour concurrencer les SVOD

Fini la deux, la trois, la quatre et la cinq ! Mais attention, Delphine Ernotte Cunci précise bien que ces chaînes "ne sont pas amenées à disparaître". À la place, les téléspectateurs qui se rendront sur ces dernières verront apparaître le logo france.tv en haut à droite de l'écran de leur poste de télévision. Il y aura toutefois plusieurs exceptions : la chaîne d'info continue Franceinfo, la marque commune à France 3 et France Bleu Ici, l'offre jeunesse de France 4 Ookoo, et Outre-mer La Première pourront conserver leur propre logo à l'antenne.

Mais pourquoi un tel bouleversement ? Selon la présidente de France Télévisions, "l'union fait la force". "Tout notre enjeu est d'être reconnu" à l'heure des applications et des réseaux sociaux. Que les habitués n'aient crainte, "on ne va pas lisser les identités" de chaque chaîne, assure-t-elle. Il s'agit de maintenir un fragile équilibre pour à la fois garder son public fidèle et séduire de nouveaux (télé)spectateurs. Car, même si la télévision linéaire n'est certes pas près de disparaître, elle est de plus en plus concurrencée par le visionnage en streaming. "Sur les télécommandes, les numéros de chaînes disparaissent. Sur les smart TV, qui représentent l'immense majorité des téléviseurs vendus, les Français ont désormais accès aux contenus par des entrées applicatives", note d'ailleurs Delphine Ernotte Cunci.

Aussi, les différents groupes télévisuels ont décidé de lancer, les uns après les autres, leur propre plateforme de streaming, à l'image de TF1+ et M6+. France Télévisions souhaite donc faire de même, et semble plutôt bien partie pour ça. En effet, france.tv est la première plateforme gratuite de France, avec pas moins de 36 millions de visiteurs mensuels uniques. Après avoir intégré les programmes d'Arte l'an dernier, elle se prépare à accueillir d'ici mi-2025 les très appréciés contenus de l'INA, les productions politiques de La Chaîne parlementaire et Public Sénat, ainsi que les contenus de TV5 Monde et de France 24. France.tv regroupera donc toute l'offre vidéo de l'audiovisuel public.