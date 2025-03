TPMP : comment regarder l'émission de Cyril Hanouna sur une box TV ou sur Internet

Malgré la disparition de C8 sur la TNT, TPMP est déjà de retour ! Vous pouvez continuer de regarder l'émission vedette de Cyril Hanouna grâce à votre box TV et via Internet. Voici comment faire.

Ça y est, clap de fin pour C8 (et NRJ12) ! Le vendredi 28 février, la chaîne a diffusé pour la dernière fois sur son canal de la TNT, après que l'Arcom ait décidé de ne pas renouveler sa fréquence. Suite à cette décision, Vincent Bolloré, le propriétaire de la chaîne, a décidé de la clôturer. Mais ce n'est pas la fin de Touche pas à mon poste – TPMP pour les intimes –, l'émission vedette de Cyril Hanouna, pour autant !

En effet, l'animateur polémique était de retour dès lundi 3 mars via le streaming et les box TV. Et il compte bien continuer de diffuser jusqu'à son arrivée sur W9 le 1er septembre prochain. Un soulagement pour ses millions de fans, qui se voyaient déjà dépérir sans leur divertissement préféré, et une déception pour ses détracteurs, qui espéraient être enfin débarrassés de lui avec la fermeture de C8

Fin de C8 : où continuer de regarder TPMP ?

Plusieurs moyens s'offrent à vous pour continuer de regarder Touche pas à mon poste. La première est de vous rendre sur la chaîne ZOUBIDA TV sur YouTube, où l'émission a dépassé les 250 000 spectateurs lundi soir, mais aussi sur Dailymotion. Cyril Hanouna a en effet lancé sa propre webtélé, qui hébergera l'émission en quotidienne pendant quelques mois, avec des émissions en direct du lundi au jeudi, de 18 h 20 à 21 h 15 environ. Vous pouvez aussi directement passer par la chaîne TPMP sur YouTube et sur Dailymotion.

Vous pouvez également regarder TPMP sur votre téléviseur via votre box TV, sur le canal 29 pour les abonnés à Canal+ (40 pour l'Afrique, 84 pour les Antilles, 34 pour l'Océan indien et 31 pour la Nouvelle-Calédonie), le canal 29 pour SFR, le canal 31 pour Free, le canal 64 pour Bouygues Telecom et le canal 80 pour Orange. Molotov sera également de la partie. Cela vous laisse le choix !

Fin de C8 et de TPMP : une émission populaire qui ne craint pas les scandales

Pour rappel, la chaîne C8, principalement portée par Cyril Hanouna et ses émissions, a été supprimée suite aux nombreuses polémiques et poursuites qu'elle a engendrées, en raison de son traitement jugé partial de l'information. Coutumier des provocations en tout genre, l'animateur préféré de Bolloré a été plusieurs fois épinglé par l'Arcom. En novembre 2023, C8 avait par exemple dû s'acquitter d'une amende de 500 000 euros suite à des propos tenus par un invité de TPMP sur une prétendue drogue à base de sang d'enfants consommée par des personnalités.

Parmi les événements qui ont joué en faveur de cette décision, on peut également citer un canular téléphonique homophobe ou l'invitation d'hommes cagoulés se présentant comme des membres de la BRAV-M, qui n'en étaient pas en réalité. Mais le point culminant avait été atteint lorsque Cyril Hanouna avait vivement insulté le député LFI Louis Boyard sur son plateau, conduisant le gendarme du numérique à lui infliger en juillet dernier une amende record de 3,5 millions d'euros. Au total, les sorties de route de l'animateur ont coûté plus de 7,5 millions d'euros à la chaîne.

Mais il faut croire que ces polémiques et ces condamnations n'ont guère entamé l'enthousiasme et le soutien des fidèles de TPMP, l'émission restant très populaire. Et c'est ce succès qui a convaincu Cyril Hanouna de continuer de la proposer sur d'autres canaux malgré la fermeture de C8. Avant de se lancer dans de nouvelles aventures télévisées sur une chaîne du groupe M6 dans quelques semaines.