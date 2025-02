beIN SPORTS est offert pour une semaine chez plusieurs opérateurs

Les amateurs de sport abonnés chez Free, Orange ou SFR peuvent se réjouir : les chaînes du bouquet beIN SPORTS leur sont offertes exceptionnellement du 13 au 20 février 2025. Un petit cadeau toujours appréciable.

Un petit bonus dans l'abonnement n'a jamais fait de mal. À l'occasion d'une semaine de promotion exceptionnelle, les chaînes du bouquet beIN SPORTS sont offertes aux abonnés des opérateurs Free, SFR et Orange. Ainsi, du 13 au 20 février prochain, les passionnés de sport auront l'occasion de regarder gratuitement les rencontres du championnat de football allemand, italien et espagnol, sans oublier l'intégralité des rencontres de NBA ou encore les meilleurs tournois féminins du tennis mondial. Seul Et Bouygues manque à l'appel de cette opération promotionnelle.

Les canaux beIN SPORTS 1, 2 et 3 seront respectivement disponibles sur les chaînes 31, 32 et 33 de la Freebox TV. Et sur les canaux 47, 48 et 49 de la TV d'Orange.

Bein SPORTS gratuit : plus de chaînes encore pour SFR

Du côté de l'opérateur SFR, l'offre promotionnelle s'étend au-delà des trois premières chaînes de beIN SPORTS, puisque les canaux additionnels beIN SPORTS MAX de 4 à 10 seront également disponibles en clair. Pour en profiter, il suffira de composer sur sa télécommande 115, 116 ou 117 pour beIN 1, 2 ou 3; et de 300 à 306 pour les chaînes MAX. À noter que l'offre est ouverte aux abonnés qui disposent du décodeur TV et de l'application SFR TV.

Bien évidemment, cette diffusion en clair de beIN SPORTS s'accompagne d'une offre promotionnelle cherchant à attirer de nouveaux abonnés. SFR proposera ainsi une promotion à beIN SPORTS sans engagement à 7,50 euros par mois pendant deux mois. Soit près de la moitié du tarif habituel de 14,99 euros/mois. Les autres opérateurs n'ont pour l'instant pas annoncé le montant de leur offre.