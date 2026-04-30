YouTube offre aux utilisateurs gratuits cette fonction très pratique normalement payante

Jusqu'ici, seuls les abonnés Premium avaient la possibilité de poursuivre la lecture de leurs vidéos YouTube même en quittant l'application. C'est désormais possible pour les utilisateurs gratuits, mais avec quelques limitations.

YouTube est une plateforme formidable pour écouter tout un tas de contenus partout où l'on va. Toutefois, il faut impérativement rester sur son application mobile, sans quoi la vidéo se coupe net. Le seul moyen de profiter de la lecture en arrière-plan est de souscrire à un abonnement Premium. Mais Google a décidé de nous faire une petite fleur.

En effet, l'entreprise vient d'annoncer officiellement l'extension du mode Picture-in-Picture (PiP ou "Image dans l'image" dans la langue de Molière) à l'ensemble des utilisateurs, y compris ceux qui n'ont pas d'abonnement payant, partout dans le monde. La nouveauté sera progressivement déployée au cours des prochains mois sur Android et sur iOS. Mais attention, il y a tout de même quelques petites limitations.

Picture-in-Picture : une fonction désormais gratuite mais limitée

Le mode PiP permet aux utilisateurs de réduire une vidéo YouTube en un petit lecteur qui continue de fonctionner dans un coin de l'écran, même lorsqu'ils quittent l'application. Pour cela, il suffit d'effectuer un balayage vers le haut pendant la lecture d'une vidéo ou d'appuyer sur le bouton Accueil du smartphone. La vidéo se réduit alors sous la forme d'un petit carré qui peut ensuite être déplacé n'importe où sur l'écran afin de ne pas gêner la navigation.

Pour savoir si la fonction est bien disponible sur son compte, il faut veiller à bien mettre l'application à jour. Puis, sur Android, il suffit d'aller dans Paramètres > Applications > YouTube > Paramètres avancés > Picture-in-Picture. C'est bien notre cas avec la version 21.17.481. Pour les utilisateurs sur iOS, l'appareil doit impérativement tourner sous iOS 15.0 ou une version ultérieure pour pouvoir prendre en charge le mode PiP. Dans tous les cas, il va falloir faire preuve de patience le temps que Google termine son déploiement.

Notons que, initialement, la fonction PiP était disponible pour tous les utilisateurs à son lancement, avant d'être privatisée pour les abonnés payants – ce qui représentait un sacré argument commercial pour vendre l'abonnement.

Attention, il y a toutefois quelques limitations, puisque, pour les utilisateurs gratuits, elle fonctionne uniquement pour les vidéos classiques – pas pour les shorts – et ne s'applique pas au contenu musical, ce qui est dommage et retire une partie de l'intérêt de la fonction – mais elle est toujours utile pour écouter des podcasts et autres vidéos en fond sonore. Pour dépasser cette limite, il est toujours nécessaire d'être abonné à l'offre Premium. Quant aux utilisateurs Premium Lite, ils sont logés à la même enseigne que les utilisateurs gratuits, la publicité en moins.

S'il s'agit tout de même d'une belle concession, c'est surtout un moyen pour YouTube de leur faire mettre un pied dans l'univers Premium, en espérant que cet aperçu leur donne envie de sauter le pas et de passer à la caisse. Pour rappel, cet abonnement est proposé au prix de 12,99 euros par mois et donne accès à de nombreuses fonctions fort appréciables, dont la suppression des publicités et le téléchargement des vidéos.