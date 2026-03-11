YouTube prépare des publicités de 30 secondes impossibles à passer sur l'appli TV

Pour continuer à engranger des revenus juteux, YouTube va intensifier l'insertion de publicités en ajoutant des séquences de 30 secondes impossibles à passer sur l'application TV. Mais il y a encore quelques astuces pour les contourner.

Pour des millions d'utilisateurs, les publicités sur YouTube sont devenue une véritable plaie. Imposées dans tous les usages gratuits, ces séquences s'affichent désormais avant et pendant la lecture de la moindre vidéo, à intervalles réguliers. On s'en doute, elles servent de soruce de revenus non négligeable pour Google, le propriétaire de la plateforme, qui les a sensiblement multipliées ces dernières années.

Et malheureusement, cela n'est pas près de s'arrêter. Dans un billet de blog destiné aux annonceurs, Google a en effet annoncé le déploiement d'un nouveau format de publicité qui va agacer les utilisateurs de la version TV de YouTube. De fait, les campagnes publicitaires seront désormais plus longues… et surtout impossibles à ignorer. "L'IA de Google optimise de manière dynamique les formats publicitaires de 6 secondes (Bumpers), 15 secondes (standard) et 30 secondes (CTV uniquement, non ignorables), afin que votre campagne touche le bon public au bon moment", a annoncé la firme de Moutain View dans son communiqué.

Publicités sur YouTube : des coupures de plus en plus longues

Avec cette nouvelle stratégie, Google veut rapprocher encore un peu plus le visionnage de contenus sur l'application TV de YouTube et le fait de regarder la télévision linéaire classique, celle financée uniquement par la publicité. En même temps, il faut dire que les habitudes des téléspectateurs ont changé et certains d'entre eux privilégient aujourd'hui la télévision à des écrans plus petits, comme ceux des smartphones, des tablette ou encore des ordinateurs portables. La preuve ? Aux États-Unis, la télévision est devenue le premier écran de consommation YouTube. L'application a d'ailleurs été désignée comme le "nouveau roi des médias" par le cabinet MoffettNathanson.

Mais si Google espère bien rentabiliser l'application TV de YouTube au maximum avec ses publicités, il existe encore quelques astuces pour contourner ce système, en plus de YouTube Premium, l'abonnement payant à 13 euros par mois qui élimine toutes les publicités.

Pour les utilisateurs qui regardent YouTube sur un téléviseur connecté, il est possible d'utiliser SmartTube, une application qui remplace l'appli officielle sur Android TV et les anciens Fire Stick. Sinon, pour les experts avertis, il existe une autre approche, plus radicale, qui consiste à utiliser un Pi-hole – un petit boîtier qui se connecte à la box avec un logiciel spécifique – ou un DNS spécial – comme NextDNS –, des dispositifs filtrants qui bloquent les publicités directement au niveau du réseau, avant même qu'elles atteignent l'appareil.

Sur ordinateur, on retrouve la solution uBlock Origin, le bloqueur de publicité préféré des experts – il est gratuit, open-source et très performant –, qui fonctionne aussi bien sur différents navigateurs tels que Firefox, Brave ou encre Edge – mais plus sur Chrome. L'outil est simple d'emploi, extrêmement efficace et peut même être paramétré en fonction des besoins ou désactivé à la demande.

Enfin, les utilisateurs de l'application YouTube sur un smartphone Android peuvent avoir recours à ReVanced, NewPipe ou encore LibreTibe. Ces applications permettent de regarder sans publicité, mais aussi de profiter de la lecture de vidéos en arrière-plan. Des solutions efficaces pour profiter de YouTube gratuitement, tout en ayant accès à des options réservés aux abonnés Premium.