France TV Sport : le groupe audiovisuel lance sa nouvelle chaîne sportive en ligne

À l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026, France Télévisions lance sa propre chaîne sportive accessible gratuitement sur la plateforme du groupe, france.tv. C'est parti pour des milliers d'heures à transpirer !

France Télévisions a officiellement lancé le 4 février 2026 France TV Sport, une chaîne numérique entièrement dédiée au sport, accessible gratuitement sur sa plateforme france.tv. Elle diffusera notamment chaque jour en direct des épreuves des Jeux olympiques d'hiver et des contenus exclusifs en dehors des heures de retransmissions, en complément de ce qui est proposé en linéaire.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large du groupe audiovisuel public pour renforcer sa présence dans le domaine sportif, en proposant un espace où les contenus sportifs sont disponibles à la fois en direct et en continu, et pas seulement lors des grands événements déjà diffusés sur ses antennes traditionnelles.

© France TV

France TV Sport : une nouvelle chaîne qui fait transpirer

La création de cette chaîne intervient juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, qui se déroulent du 6 au 22 février 2026. Contrairement à la chaîne éphémère créée pour les Jeux olympiques 2024, le canal Sport va s'inscrire dans la durée. Le groupe public vise ainsi une programmation sportive très riche, avec environ 2 000 heures de sport en direct dès 2026, dont des contenus et retransmissions sportives des antennes régionales et ultramarines qui seront centralisés dans un catalogue unique, et une continuité d'antenne qui devrait aller jusqu'aux Jeux olympiques d'hiver de 2030, qui auront lieu dans les Alpes françaises.

France TV Sport se positionne comme une chaîne numérique et interactive, au fonctionnement bien différent de celui d'une chaîne de télévision traditionnelle. Elle s'inspire des plateformes de streaming comme Twitch et cherche à engager ses téléspectateurs en leur permettant d'échanger en direct avec les journalistes et les animateurs via un chat interactif. Cette dimension sociale est un élément central du projet : il s'agit d'inclure les fans de sport dans les commentaires et les analyses pendant les compétitions, tout en favorisant un sentiment de communauté autour des événements diffusés.

Pour la période des Jeux olympiques d'hiver, France TV Sport met en avant les retransmissions des différentes épreuves en direct, en commençant par les compétitions de curling et en poursuivant avec l'ensemble des disciplines phares de l'événement. Pour l'occasion, la plateforme propose même une liste des médailles remportées durant la compétition, qui devrait être régulièrement mise à jour.

En dehors de la couverture de ces Jeux, la chaîne proposera aussi des contenus exclusifs et complémentaires, comme des documentaires, des magazines ou encore des programmes jeunesse, à l'instar de quatre nouveaux formats grands récits : Vendée Globe, seuls autour du monde (une série documentaire), Roland-Garros, entre les lignes (série documentaire), Rallye 82 (série de fiction) et Les jeux de La Fontaine (série d'animation).

La programmation a vocation à s'élargir pour inclure des rendez-vous sportifs majeurs tout au long de l'année, tels que Roland-Garros ou le Tour de France, tout en mettant en avant des disciplines moins médiatisées, comme les Mondiaux de patinage artistique ou les championnats d'Europe de natation. Seront également diffusés les championnats de France féminins de basket-ball et de volley-ball pour mettre à l'honneur les joueuses.