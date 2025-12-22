Rachat de Warner Bros. : Paramount tente le tout pour le tout avec une offre hallucinante

Nouveau rebondissement dans le rachat de Warner Bros. : Paramount propose une garantie de 40 milliards de dollars, issus directement de la fortune personnelle de Larry Ellison, pour convaincre les actionnaires d'accepter son offre.

Le feuilleton pour le rachat de Warner Bros Discovery continue ! Alors que, le 17 décembre dernier, la direction du studio a recommandé à ses actionnaires de refuser l'offre de rachat hostile de Paramount, on pensait l'affaire définitivement réglée. Mais Paramount ne s'avère pas facilement vaincu et persiste dans son opération séduction des actionnaires ! Le Financial Times nous apprend que Larry Ellison, le père millionnaire du PDG de l'entreprise (David Ellison) et grand ami de Trump, apporte sa "garantie financière irrévocable" pour l'offre avec un apport à hauteur de 40,4 milliards de dollars directement issu de sa fortune personnelle.

Rachat de Warner Bros : un feuilleton digne d'une série Netflix

Pour rappel, Paramount avait lancé une offre publique hostile afin de racheter l'ensemble de Warner Bros Discovery, y compris son portefeuille de chaînes de télévision – contrairement à Netflix, qui ne voulait que Warner Bros (licences + HBO Max) (voir notre article). C'était donc une bataille boursière spectaculaire qui commençait avec, d'un côté, un accord déjà signé avec Netflix mais qui risque de rencontrer des difficultés pour obtenir l'aval des régulateurs, et de l'autre une offre plus généreuse pour les actionnaires et qui susciterait une levée de boucliers moindre. Finalement, le conseil d'administration de Warner a rejetté l'offre de Paramount, arguant que le financement n'était pas sûr et préférant une transaction avec Netflix, qui aurait plus d'avenir.

© Warner Bros Discovery

Avec sa "garantie", Larry Ellison vient mettre à mal le principal argument de Warner et tente de forcer la main des actionnaires : s'ils acceptent le deal, ils toucheront plus d'argent sur le court terme. Pour maximiser ses chances, Paramount revoit son offre pour s'aligner sur les termes de son concurrent : si l'administration Trump ou les régulateurs bloquent le rachat, l'entreprise s'engage désormais à verser 5,8 milliards de dollars à Warner, soit la même somme que celle promise par Netflix.

Mais le géant du streaming ne compte pas se faire damner le pion si facilement. Il a décidé de refinancer sa dette en transformant une partie de son prêt-relais de 59 milliards en crédits à long terme auprès de 15 banques mondiales. C'est désormais aux actionnaires de faire un choix, avec une décision rendue entre le 8 et le 21 janvier.

Mais ce n'est pas qu'une question de gros sous qui est en jeu, car le rachat ou non du studio par Paramount est éminemment politique. En effet, les Ellison sont des grands soutiens de Donald Trump et pourraient, s'ils parvenaient à mettre la main sur les chaînes du groupe, en mettre certaines "au pas", à commencer par CNN, l'une des principales chaînes d'information en continu aux États-Unis et qui est particulièrement influente dans le paysage médiatique américain. Une affaire à suivre donc !