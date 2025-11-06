YouTube résume désormais les commentaires des vidéos grâce à l'IA

Vous avez la flemme de lire tous les commentaires d'une vidéos YouTube pour participer à la discussion ? La plateforme introduit des résumés générés par IA pour suivre les échanges sans rien louper. Pratique !

Sur YouTube, les commentaires jouent un rôle important dans la réception des vidéos. Véritables lieux d'échanges, ils permettent de soutenir les créateurs de contenu et les artistes, de faire des retours constructifs, et de partager de précieuses informations en rapport avec le contenu des vidéos. Ce sont aussi d'excellents indices pour les nouveaux venus de la qualité de ces dernières. Mais, dans les milliers de commentaires qui s'amassent parfois, difficile de faire le tri entre ce qui est utile où non. Bien sûr, l'auteur de la vidéo peut en épingler tout en haut de la section, un système de like permet de mettre en avant ceux les plus appréciés par la communauté, et on peut compter sur un système de filtres pour afficher les plus récents ou les plus pertinents. Mais, pour plus de clarté, rien ne vaut une petite dose d'IA !

Commentaires YouTube : de l'IA pour suivre les échanges

Google vient d'ajouter une petite nouveauté à l'application mobile de la plateforme. Désormais, lorsque l'on déploie la section des commentaires, on a droit à un nouvel onglet de tri. Ainsi, entre les filtres "Les plus populaires" et "Les plus récents", se trouve un petit nouveau, baptisé "Sujets". Il affiche un résumé des différents retours des utilisateurs et les organise, avec des exemples de commentaires à chaque fois.

Par exemple, sous la nouvelle chanson du groupe Bad Omens, on apprend que les fans attendent avec impatience leur nouvel album, qu'ils trouvent la voix du chanteur incroyable, qu'ils aiment le groupe et leur font de nombreux compliments. En appuyant sur un des retours, l'application affiche alors tous les commentaires qui vont en ce sens. Même chose pour un podcast traitant des raisons qui poussent les Japonais à renoncer à l'amour et aux enfants : les utilisateurs vont discuter entre eux de la pression sociale, du coût de la vie, du déclin démographique et de ses implications, ou encore des différentes préoccupations sur l'immigration au Japon. Libre alors de cliquer sur le sujet qui nous intéresse pour en savoir plus.

Sur sa page d'aide, la plateforme explique que cette nouvelle fonction "peut vous aider à identifier des thèmes dans les sections de commentaires et à participer aux discussions sans avoir à lire chaque commentaire". Elle alerte toutefois sur le fait que, "les sujets étant résumés par l'IA et non par des humains, la qualité et la précision peuvent varier". Pour l'instant, cette nouvelle option est disponible uniquement sur mobile et pour les vidéos ayant de longues sections de commentaires.