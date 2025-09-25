Complotisme, fake news et antivax : YouTube va restaurer les comptes bannis pour désinformation

Alors que les fake news, thèses complotistes et discours haineux se multiplient sur Internet, YouTube va restaurer les comptes américains qui avaient été bannis pour cause de désinformation. Voilà qui devrait faire plaisir à Donald Trump !

Internet représente une immense source de savoirs accessibles à tous en quelques clics. Toutefois, face à la quantité de sources disponibles, on peut vite se retrouver perdu et avoir du mal à déterminer les données fiables et pertinentes. D'autant plus que certains acteurs jouent là-dessus afin de propager des fake news et des propos haineux et discriminants, se servant des différentes plateformes comme caisse de résonance pour leurs opinions politiques.

Si, jusqu'ici, les plateformes faisaient des efforts pour contenir la désinformation qui s'y propageait, les choses ont radicalement changé. Depuis le début du second mandat de Donald Trump, les géants de la tech multiplient les appels du pied au président américain, grand critique des vérificateurs de l'information et propagateur de fake news.

Et, visiblement, le dîner d’État qui a rassemblé Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, Sam Altman, Tim Cook ou encore Sundar Pichai début septembre s'est bien passé ! Google a décidé de faire une nouvelle marque d'allégeance en envoyant à la Chambre des représentants une lettre, et pas des moindres ! L'entreprise y annonce mettre fin à une grande partie de sa politique contre la désinformation sur YouTube, notamment en rétablissant les nombreuses chaînes qu'elle avait bannies en raison de propos complotistes sur la Covid-19 et sur les élections américaines. Un tournant pour la plateforme, qui réaffirme "l'engagement de la société en faveur de la liberté d'expression".

Désinformation sur YouTube : Google, loyal vassal de Donald Trump

Au cours de ces dernières années, YouTube a supprimé de nombreuses chaînes qui propageaient des fake news relatives à l'élection américaine de 2020, à la crise du Covid – et plus particulièrement mettant en doute les avancées scientifiques et les effets du vaccin – ainsi qu'à la journée du 6 janvier 2021, date à laquelle des partisans de Donald Trump ont assiégé le Capitole. Mais ça, c'était avant.

L'entreprise de Sundar Pichai fait complètement machine arrière et annonce que "YouTube offrira à tous les créateurs la possibilité de revenir sur la plateforme si l'entreprise a supprimé leurs chaînes pour violations répétées des politiques relatives au Covid-19 et à l'intégrité des élections politiques qui ne sont plus en vigueur". Elle va même plus loin en rejetant la faute sur l'administration de Joe Biden, qui aurait fait pression sur la plateforme afin qu'elle supprime les voix n'allant pas dans son sens. Elle les accuse d'avoir "mené des actions de sensibilisation répétées et soutenues auprès d'Alphabet et fait pression sur la société concernant certains contenus générés par les utilisateurs liés à la pandémie de COVID-19 qui ne violaient pas ses politiques". "Il est inacceptable et injustifié qu'un gouvernement, y compris l'administration Biden, tente de dicter à Alphabet la manière dont elle doit modérer les contenus", s'insurge-t-elle. Quelle douce ironie !