YouTube Premium Lite arrive en France : un abonnement moins cher pour voir moins de pub

YouTube commence à proposer en France sa formule Premium Lite, un abonnement payant à 7,99 euros par mois qui une navigation un peu plus fluide… sans pour autant supprimer totalement les publicités.

YouTube n'en finit plus de tester les limites de la patience de ses utilisateurs. Depuis plusieurs mois, la plateforme multiplie les formats publicitaires, avec des séquences toujours nombreuses que l'on ne peut pas sauter. Pour les utilisateurs en mode gratuits, soit l'immense majorité, le visionnage de contenus devient de plus en plus haché – et de plus en plus pénible. Et ceux qui osent contourner ces intrusions avec un bloqueur de pub se heurtent à d'autres difficultés, avec des ralentissements volontaires, des écrans noir ou des messages d'erreur. Le but de cette stratégie d'usure est clair : si vous ne voulez plus voir de publicité sur YouTube, payez !

Google, propriétaire de la plateforme de streaming, pousse ainsi les utilisateurs de YouTube vers son abonnement payant Premium. Mais son tarif, de 12,99 euros par mois, est jugé excessif et même dissuasif pour beaucoup. C'est dans ce contexte tendu qu'arrive Premium Lite, une offre alternative annoncée le 16 juillet, désormais en cours de déploiement en France.

YouTube Premium Lite : une formule en demi-mesure à 7,99 euros par mois

Présentée comme une solution plus accessible, Premium Lite est facturée 7,99 euros par mois. Son objectif est simple : réduire les publicités, tout en restant loin du confort total promis par l'abonnement complet. Selon YouTube, il s'agit d'une formule "pour les spectateurs qui cherchent une lecture sans interruption sur leurs contenus préférés". Dans les faits, la publicité disparaît uniquement des vidéos longues classiques. Les Shorts, la musique, ou les recherches restent toujours accompagnés de publicités. Et la lecture en arrière-plan ou les téléchargements pour une lecture hors-ligne ne sont pas inclus. Ces fonctions, pourtant très demandées, restent réservées à ceux qui paient le prix fort.

La légèreté de cette formule a de quoi faire tiquer. De fait, Premium Lite se contente de réduire l'inconfort sans vraiment répondre au malaise central : l'envahissement publicitaire. La promesse d'un "YouTube sans pub" n'est donc pas entièrement tenue, et le risque est grand que les utilisateurs paient pour une amélioration partielle, sans réelle liberté de choix sur ce qu'ils souhaitent financer ou non. D'autant que l'offre est pour l'instant distribuée de manière progressive : tous les utilisateurs ne pourront pas y accéder immédiatement.

Ce mouvement de la part de YouTube s'inscrit dans une stratégie plus globale de monétisation agressive. Face à un public habitué à la gratuité, la plateforme cherche à instaurer l'idée que l'accès fluide à ses contenus doit désormais passer par un abonnement, même minimaliste. Reste à voir si cette version allégée saura convaincre, ou si elle ne fera que creuser davantage le fossé entre la promesse d'un service plus agréable et la réalité d'un site toujours plus verrouillé.

Rappelons, à toutes fins utiles, que si uBlock Origin, l'excellentissime bloqueur de publicité qui permettait depuis longtemps de bloquer les pubs sur YouTube, n'est désormais plus compatible avec Chrome, il continue de fonctionner efficacement dans d'autres navigateurs Web, notamment dans Edge de Microsoft. Et que d'autres navigateurs moins populaires comme Opera ou Brave intègrent leurs propres bloqueurs qui font sauter les séquences publicitaires de YouTube…