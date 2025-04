La nouvelle interface de YouTube ne fait pas l'unanimité (mais on peut la changer)

La dernière mise à jour de YouTube est loin de plaire aux utilisateurs ! L'interface a subi une modification de taille, avec des vignettes beaucoup plus grandes. C'est moche et on n'y voit rien. Mais on peut corriger le problème avec une astuce.

YouTube modifie constamment la conception de son application en fonction des plateformes et des tailles d'écran, afin d'offrir la navigation la plus agréable possible. Enfin, la plupart du temps. Dernièrement, de nombreux internautes ont remarqué un changement important d'interface sur la version Web de la plateforme, déployé en toute discrétion par Google. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne rencontre pas un franc succès ! Le résultat propose beaucoup moins de choix à l'utilisateur et semble relativement inadapté à une utilisation sur ordinateur.

Comment revenir à l'ancienne interface de YouTube ?

À première vue, la nouvelle interface de YouTube sur ordinateur ressemble à une erreur de zoom, comme si l'on avait fait un agrandissement à 200 %. Résultat : les vignettes des vidéos sont beaucoup plus grandes qu'auparavant, ce qui diminue le nombre de suggestions affichées, et donc la capacité pour l'utilisateur de balayer rapidement les nouveautés en ayant une vue d'ensemble.

Sur Reddit et sur X (ex-Twitter), les internautes n'ont pas tardé à partager leur mécontentement et à se moquer de la nouvelle interface, soulignant qu'il s'agissait d'une forme "d'enshittification" de la part de Google. Ce terme, que l'on pourrait traduire par "merdification", désigne le processus par lequel la qualité des grandes plateformes numériques, initialement centrée sur l'utilisateur, se dégrade à mesure qu'elles privilégient d'abord leurs partenaires commerciaux et les annonceurs, puis exclusivement leurs actionnaires, au détriment de la fameuse "expérience utilisateur" chère à tous les industriels désormais, et pas seulement dans la tech.

Popularisé par l'auteur et activiste Cory Doctorow, ce phénomène se déroule en trois phases : une plateforme est d'abord de bonne qualité pour attirer les utilisateurs ; elle devient ensuite "tolérable" à mesure qu'elle réalise des concessions aux partenaires ; enfin, elle devient "insupportable", lorsque l'ensemble des optimisations sert exclusivement les intérêts financiers, au mépris du reste.

Il est pour l'instant impossible de savoir si YouTube va conserver cet affichage par la suite ou s'il va faire machine arrière face à la grogne populaire. En attendant, les utilisateurs les plus réfractaires à ce changement peuvent toujours se tourner vers une extension de navigateur, comme YouTube Row Fixer, YouTube Tweaks, Control Panel for YouTube ou Tweaks for YouTube, afin de modifier l'interface de la plateforme. Pas idéal, mais c'est le seul moyen pour le moment de retrouver une interface plus agréable, en attendant que YouTube rectifie son tir.