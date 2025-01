Disney+ lance une super promo : seulement 2 euros par mois pendant un an

Si Disney+ vous fait de l'œil, c'est le moment où jamais d'essayer le service de streaming ! La plateforme lance une nouvelle offre limitée, permettant d'accéder à son catalogue pour seulement 1,99 € par mois pendant un an.

Alors que 2025 acte la séparation entre Canal+ et Disney, la chaîne cryptée perdant plusieurs services phares, notamment les chaînes et contenus de la souris aux grandes oreilles ainsi que la plateforme Disney+, l'entreprise américaine semble bien décidée à voler vers de nouveaux horizons et, surtout, à séduire de nouveaux clients. Le SVOD a ainsi noué un partenariat avec Orange et Free, offrant de nombreux avantages à ses futurs abonnés et s'assurant une distribution optimale de ses contenus en France, à travers différents canaux. Pour continuer d'attirer les foules, il lance une nouvelle promotion fort intéressante, à durée limitée, qui permet d'accéder à Disney+ pour seulement 1,99 € par mois pendant un an.

Promo Disney+ : tous les contenus pour moins de 2 euros par mois

À partir du vendredi 3 janvier, et jusqu'au 21 janvier 2025, Disney+ lance une promotion sur son abonnement Disney Plus Standard avec publicité, qui baisse au tarif de 1,99 € par mois, au lieu de l'habituel tarif de 5,99 € par mois, valable pendant 12 mois. Une belle réduction de 66 %, qui a le mérite de nous faire oublier la récente hausse des prix du service de streaming et devrait ouvrir de nouvelles hostilités dans le domaine du streaming !

© Disney

L'abonnement Standard avec pub est certes moins cher que le Standard (9,99 €/mois) et le Premium (13,99 €/mois), mais ne propose qu'une qualité Full HD (1080p= et deux écrans simultanés, ainsi que des publicités avant les programmes, à l'exception des profils Juniors. Cela reste donc particulièrement intéressant pour les familles ayant des enfants !

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés Disney+, ainsi qu'aux anciens utilisateurs dont l'abonnement est inactif, et qui souhaitent se réabonner. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Disney+ à partir du vendredi 3 janvier pour procéder à la souscription.