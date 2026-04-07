Google Photos s'offre un nouvel outil de retouche tout-en-un

Google Photos accueille une nouvelle option, baptisée "Améliorer avec l'IA", qui permet de retoucher un cliché d'un seul coup, sans réglages ni manipulations complexes, grâce à l'intelligence artificielle.

Google propose dans son application Google Photos tout un tas de fonctions qui, grâce à l'IA, permettent de réaliser facilement des retouches photo complexes avec des actions simples et intuitives, comme repositionner le sujet, supprimer une poubelle disgracieuse ou faire passer le ciel du gris au bleu. Et le géant de la tech ne compte pas s'arrêter là ! Il vient tout juste d'officialiser le lancement de deux nouvelles fonctions : un bouton "Améliorer avec l'IA" pour retoucher ses images en quelques secondes et un outil de gestion de la vitesse de lecture des vidéos.

Retouche Google Photos : des améliorations faciles avec l'IA

Le nouveau bouton "Améliorer avec l'IA" se trouve directement dans l'interface de l'éditeur de Google Photos, auquel on accède en appuyant sur "Modifier". Il apparaît juste après les options "Améliorer" et "Dynamique". Il s'agit d'une correction automatisée qui permet d'ajuster l'équilibre de la lumière et des couleurs sur les images en un tapotement de doigt. Le but est d'éviter d'avoir à naviguer manuellement entre les différents réglages de contraste ou de luminosité. Après, la différence avec la fonction "Améliorer", qui était déjà présente, n'est pas flagrante, mais le résultat est globalement plus équilibré. La différence se voit surtout sur les clichés qui sont vraiment ratés, même si, en extérieur, l'IA a tendance à rajouter un filtre bleu-vert.

Google Photos intègre également un outil pour modifier la vitesse de lecture des vidéos, ce qui était réclamé depuis longtemps par les utilisateurs. Pour y accéder, il suffit d'ouvrir une vidéo et d'appuyer sur le menu (les trois petits points) en haut à droite. Une option "Vitesse de lecture", qui est par défaut réglée sur 1X, apparaît alors dans le menu déroulant. Il est possible de l'abaisser jusqu'à 0.25X et de l'augmenter jusqu'à 2X. Cette mise à jour est en cours de déploiement sur tous les smartphones Android.